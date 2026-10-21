Неделя в истории: родилась мемуаристка, оставившая увлекательную хронику Калуги начала 1920-х годов, в Полотняном заводе ночевал Кутузов, восстанавливают бульвар им. Кирова

Рассказываем, что происходило в это время в разные годы.

ул. Никитская (ныне Ленина), где Татьяна Сиверс с Анной Толстой подыскивали помещение для своих «Кустарей»…»

ул. Никитская (ныне Ленина), где Татьяна Сиверс с Анной Толстой подыскивали помещение для своих «Кустарей»…»

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

Сегодня вспомним отца Натали Гончаровой Николая Гончарова.

Сегодня хотим познакомит вас с интересной жензиной Татьяной Сиверс.

Родилась она 24 октября 1892 года в Петербурге в старинной дворянской семье.

Её отец, Александр Сиверс, был известным историком и генеалогом. По линии матери Татьяна происходила из рода козельских Чебышевых - она была внучкой Александры Петровны Чебышевой, владелицы имения Аладино.

Закончив гимназию, она поступила в Строгановское художественно-промышленное училище. А когда в 1914 году началась Первая мировая война, пошла помогать раненым. Сначала работала на складах Красного Креста, а потом окончила курсы сестёр милосердия и ушла в госпиталь. В том же, 1914 году, Татьяна вышла замуж за Бориса Аксакова - офицера, выпускника Павловского военного училища. В январе 1915-го у них родился сын Дмитрий. Но семейное счастье было недолгим. После 1917 года Татьяну выслали из родового имения. Она оказалась в Козельске, где преподавала немецкий язык и работала делопроизводителем на молочной ферме, часто посещала Оптину пустынь и Шамордино.

В начале 1920-х гг. перебралась в Калугу и вместе с внучкой Льва Толстого создала женскую артель «Кустари». Написала интереснейшие мемуары «Семейная хроника».

Вот отрывок из них:

«Наиболее интересным событием зимы 1922–1923 годов стало знакомство с Анной Ильиничной Толстой, старшей внучкой Льва Николаевича.

В один прекрасный день к нам на Нижнюю Садовую (ныне ул. Гагарина) явилась высокая, плотная женщина (по ее сходству с Толстым я сразу поняла, кто она) и сказала:

«Ну знаете, Татьяна Александровна, совершенно невозможно терпеть, чтобы мы с вами, живя в одном городе, не знали друг друга. Имеются все предпосылки к тому, чтобы мы были не только знакомы, но и гораздо больше!»

С этих слов началась моя 32-летняя дружба с Анночкой, закончившаяся лишь с ее смертью.

Непосредственным толчком для Анны Ильиничны послужило ее желание организовать (при моем участии) артель для производства и сбыта различных женских рукоделий (нечто вроде дореволюционных кустарных артелей земства).

По словам Анны Ильиничны, совнархоз очень заинтересовался этим проектом и обещал поддержку.

Анна Ильинична обладала кипучей энергией, а тут ею двигала мысль дать калужским женщинам возможность приспособить к делу свои «золотые руки» и вместе с тем, путем внедрения хороших образцов, постепенно исправить их вкус.

Последняя миссия возлагалась на меня, так как я со времени Строгановского училища сохранила тетради с зарисовками русских орнаментов и, кроме того, горела желанием вступить в борьбу с «винивьетками» на платьях и рыночными стенными ковриками, среди которых особенным успехом пользовался мохнатый пудель с пуговицами вместо глаз.

Воодушевленные такими широкими и благородными планами, мы с Анной Ильиничной пошли подыскивать помещение.

Нам нужна была красивая витрина на главной магистрали города - Никитской улице (ныне ул. Ленина).

Первые шаги наши оказались неудачны.

Как только мы, в сопровождении представителя горкомхоза, переступили порог одного долго пустовавшего торгового помещения, под нами обрушился пол, и мы оказались лежащими в подвале (к счастью, не очень глубоком), откуда были с трудом вытащены нашим спутником (отделались синяками и ссадинами).

Несмотря на столь неудачное начало, нам все же удалось найти помещение в верхнем конце Никитской улицы - без красивой витрины, но с крепким полом.

Над входной дверью мы поместили белую вывеску с голубыми полосками, посреди которой в овальном медальоне красовалась надпись «Кустари»…».

В 1926 году Татьяна вывезла сына Дмитрия и племянника во Францию, к родственникам. И больше сына не видела: Дмитрий стал инженером и офицером французской армии.

Сама Татьяна жила в Ленинграде. Работала медицинской сестрой, статистиком, регистратором.

В феврале 1935 года ее арестовали как «бывшую дворянку», обвинив в шпионаже и приговорили к пяти годам ссылки, которую она отбывала в Саратове.

В ноябре 1937 года – повторный арест, теперь за «антисоветскую клевету». Приговор: восемь лет лагерей. В 1943 году её, тяжело больную, досрочно освободили и выслали в Кировскую область.

После лагеря Татьяна Александровна работала статистиком в районной больнице, преподавала немецкий язык, вела кружок английского языка. В 1950-е её реабилитировали.

Позже она вернулась в Ленинград. А последние годы провела в Ижевске, где и умерла 2 декабря 1981 года в возрасте 89 лет.

21 октября

1882 – рапорт жиздринского уездного исправника Николая Карловича Симберга калужскому губернатору Ивану Егоровичу Шевичу о недопущении крестьянами с. Пупково продажи их имущества за неуплату выкупленных платежей.

1947 – Газета «Знамя» писала:

«По решению горисполкома в Калуге начато восстановление бульвара имени Кирова.

Здесь заложен памятник пламенному трибуну революции. Из Москвы привезен трехметровый бюст Сергея Мироновича Кирова.

Работы по установке памятника предполагается закончить к 7 ноября.

Бульвар имени Кирова будет обнесен металлической оградой. В будущем году здесь намечается произвести освещение, разбивку цветников, посадку кустарников и другие работы».

1992 – создан Калужский муниципальный кукольный театр.

Официальное его открытие состоялось 27 марта 1993 спектаклем «Маленькая Фея» по пьесе югославского драматурга Воймила Рабадана.

22 октября

1911 – (старый стиль) на Пятницком кладбище состоялось погребение умершего от воспаления легких Владимира Сергеевича Капырина - старшего из владельцев знаменитого в Калуге гастрономического магазина (фирма существовала с 1859 года). (К. Афанасьев «Летопись провинции»).

В своих публикациях краевед Валерий Продувнов отмечал, что калужский купец Владимир Капырин, гласный Калужской городской Думы, скончался в Москве.

1999 – в храме Святой Живоначальной Троицы села Троицкого Калужской области было восстановлено надгробие на могиле Екатерины Романовны Дашковой, княгини, талантливого организатора российской науки и просвещения.

Надгробие торжественно открыто и освящено архиепископом Калужским и Боровским Климентом.

В старинном селе Троицком была усадьба князей Воронцовых-Дашковых, здесь Екатерина Романовна прожила много лет.

Московским гуманитарным институтом имени Дашковой и Дашковским обществом в 1999 году была учреждена медаль княгини Дашковой «За служение Свободе и Просвещению».

В 1993 году была учреждена Калужская областная стипендия имени Дашковой, в 1998 году ей присвоено звание «Почетный гражданин Калужской области».

23 октября

1791 – «Октября 23. Ока льдом покрылась». (Из записок купца Губкина)

1837 – в Калуге побывала великая княгиня Елена Павловна.

1862 – по данным Калужской энциклопедии в этот день в деревне Каменка Калужской губернии родился Николай Михайлович Филатов, ученый в области теории стрельбы из стрелкового оружия.

В 1928 г. был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Также награжден орденом Трудового красного Знамени.

24 октября

1812 - произошло Малоярославецкое сражение в Отечественной войне 1812 года, которое стало переломным. 27(15) октября последние части армии Наполеона начали свое отступление по Старой Смоленской дороге, разоренной ранее французами.

В результате сражения Малоярославец был полностью уничтожен. Его называют «Городом-памятником Отечественной войне 1812 года».

29 октября 1844 года на главной площади Малоярославца состоялось открытие монумента, проект которого 22 ноября 1841 года утвердил Николай I.

В 1912 году были установлены памятники на братских могилах 1812 года в Малоярославце.

Скульптор Василий Руссо, академик Императорской академии искусств, архитекторы Александр Вехновский и Павел Волоцкий.

В 1860 году у братских могил построили часовню «…в память воинов на брани убиенных 1812 года 12 октября».

3 ноября 1940 года состоялось открытие Малоярославецкого военно-исторического музея, в то время – филиал Бородинского военно-исторического музея.

Основатель и первый директор музея – Александр Ефимович Дмитриев.

1917 – в газете «Социал-демократ» опубликована статья «Гражданская война началась» по поводу разгона Калужского Совета солдатских депутатов.

1951 – газета «Знамя» писала:

«На улицах, в парках, скверах, заводских и фабричных дворах Калуги идет осенняя посадка деревьев и кустарников.

Коллектив управления Московско-Киевской железной дороги высадит 1000 деревьев по склонам Березуйского оврага.

Там возникнет живописный парк с крутыми дорожками и аллеями».

25 октября

1854 - состоялось открытие памятника в Медыни в честь победы русских, одержанной здесь в 1812 году над одним из отрядов наполеоновских войск.

Памятник был взорван фашистами в годы Великой Отечественной войны, в 1970 году восстановлен по старой фотографии.

1864 - родился Александр Тихонович Гречанинов, русский композитор Серебряного века, педагог, музыкальный и общественный деятель. Первым ввёл в русскую духовную музыку музыкальные инструменты.

В 1917 году написал Гимн свободной России. Семья Гречанинова до переезда в Москву жила в Перемышле, в Калуге остались родные и друзья. Умер и похоронен в Нью-Йорке.

1897 – «Калужский вестник» в отчете за 1896/97 учебный год о Калужской музыкальной воскресной школе сообщает, что для обучения закону Божию школу посещают по очереди 4 священника и особый учитель для обучения церковному пению.

1984 – создан музей Боевой Славы в Дворцовской средней школе Дзержинского района. Основатель музея - Валерий Иванович Елисеев.

26 октября

1776 – Указом императрицы Екатерина II в составе Калужского наместничества были утверждены 12 уездов:

Калужский, Козельский, Перемышльский, Малоярославецкий, Серпейский, Мосальский, Одоевский, Лихвинский, Мещовский, Тарусский, Боровский и Медынский. После образования Тульского наместничества 19 сентября 1777 г. в его состав был переведен Одоевский уезд.

1912 - открылась Спас-Деменская районная больница.

1917 – образование в Калуге контрреволюционного «Органа губернской власти по спасению родины и революции».

1917 – установление Советской власти в Жиздринском уезде.

27 октября

1793 – калужский губернатор Петр Петрович Долгоруков оставляет свой пост.

Калуга обязана ему открытием публичных библиотек, книжных лавок и типографий. Он производится в генерал-майоры и переводится губернатором в Москву.

1812 - в доме Гончаровых в Полотняном Заводе размещалась штаб-квартира фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова.

Он ночевал здесь после завершения ожесточенного сражения за Малоярославец.

1917 – установление Советской власти в Людинове.

1920 – в Калуге умер художник и искусствовед Александр Александрович Ростиславов, автор большого числа рисунков различных мест России и Калуги, в том числе акварели «Гоголевский домик».

Художественный музей принял коллекцию его этюдов и картин

В 1922 году подготовлена посмертная выставка, которую за полгода посетили 170 человек.