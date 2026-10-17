Все мы эхо друг друга: «Творческие будни» добрались до Калуги
В двух залах Калужского музея изобразительных искусств сейчас разместился фотопроект «Творческие будни».
На открытие съехались авторы из разных городов.
Пришли и калужане.
Зал постепенно заполнялся: вот в центре беседуют два фотографа, вот женщина рассматривает фото аппетитного натюрморта с красной рыбой, а молодой человек остановился перед философским «Окном в бесконечность».
Мне же приглянулась фотография хомяка - набил полные щеки, встал в стойку и чего-то высматривает. До чего ж смешной! Стою, улыбаюсь.
Подхожу ближе, читаю подпись. И тут выясняется: это не хомяк. Это бурундук!
Автор фото Елена Шишкина из г. Братска (Иркутская область). называется снимок «Бурундук смешной», а сделан он в Белокурихе (Алтайский край).
Без рамок
«Творческие будни» - проект не простой, а передвижной. Он уже побывал в Москве, Люберцах, Клину, Дмитрове. Теперь добрался до Калуги. И задержится здесь до 1 ноября. А потом отправится дальше - в Боровск.
Главная фишка в том, что здесь нет жёстких рамок. Никакой общей темы. Полная свобода.
Каждый автор показывает то, что действительно волнует его прямо сейчас. Хочешь - пейзаж, хочешь - портрет, хочешь - эксперимент. И это здорово!
Представляли проект его основатели Елена Матюшина и Евгений Жиляев, награждали авторов.
У них есть такая традиция: на открытии называют всех участников выставки. Даже тех, кто не смог приехать. Потому что каждый здесь - часть общего дела, каждый важен.
А потом гости разошлись по залам - смотреть, удивляться, узнавать. Обнимались, знакомились, фотографировались. В общем, вечер получился тёплый и интересный.
Почему «Творческие будни»
Название кажется странным: творчество - и вдруг будни? Но всё сходится, если подумать.
-Сделать любую работу — это достаточно долгий кропотливый труд, - говорит основатель проекта Елена МАТЮШИНА.
– И этот труд в основном не видим. Зритель видит только конечный результат, а на самом деле есть ещё рабочие будни. И вот результатом этих творческих будней становятся выставки. Поэтому родилось название «Творческие будни».
Вот и получается: то, что мы видим на стенах, - это верхушка айсберга. А под ней - сотни часов поисков, сомнений, тихих открытий и мучительных размышлений. Будни, которые никогда не бывают будничными.
Что такое реверберация
Проект организован арт-проектом с красивым названием REVERберация.
Евгений Жиляев, один из его авторов, по образованию физик. Он и придумал это слово.
- Реверберация - это послезвучие. Или эхо, если переводить на совсем простой язык, - объясняет Елена Матюшина. - По сути мы называем себя эхом, и все мы эхо друг друга. Творчество авторов резонирует с эмоциями зрителей. И вот это всё сплетается в великолепное творческое звучание.
Согласитесь, красиво сказано. И главное - точно.
Искусство - это всегда диалог. Автор что-то чувствует, потом показывает нам, а мы откликаемся. И вот уже возникает то самое эхо.
Любят удивлять
Тут есть что посмотреть! Фотографии, живопись, работы из дерева. Натюрморты, пейзажи, портреты. В общем, микс техник и направлений.
В конкурсном отборе участвовало более 4,5 тысяч заявок! А в экспозицию вошли всего 117 работ.
Особое место на выставке занимают резные иконы Николая Чибисова. Заслуженный художник России работает с деревом, создавая мельчайшие детали.
Сам мастер признаётся:
- Икона - сложная вещь. Не терпит суеты. Это молитва, откровение с собой.
А художник Александр Волков, чьи акварели тоже представлены на выставке, был впечатлен фотографиями коллег-фотографов:
- Фотографии лучше, конечно, смотреть вживую. Это совсем другое впечатление. Не в телефоне, не на мониторе. Крупная хорошая фотография дает впечатлений не меньше, чем живописное произведение.
Кстати, Александр признался, что давно собирался в Калугу, и вот наконец-то доехал.
И это ещё одна ценность проекта: он не только показывает работы, но и соединяет людей, города, судьбы.
Авторы приезжают, общаются, смотрят друг на друга, на город, на зрителей. И всё это становится частью большого творческого процесса.
Заведующая экспозиционно-выставочным отелом музея Юлия ЗАЛОЖНЫХ называет выставку мультидисциплинарной:
-Творчество и будни. Будни для нас - что-то повседневное, простое, обывательское. А творчество - удел каких-то более высоких материй.
Здесь показано, как творчество собирается из процесса нашей обычной повседневной жизни. Получается интересная, мультидисциплинарная выставка.
Фотографии, деревянная резьба, деревянные иконы и замечательные акварели.
Микс разных техник, направлений, тем. Художественный музей любит и в хорошем смысле удивлять публику, и показывать высокий уровень вещей.
Выставка не пытается казаться сложнее, чем есть. Здесь не нужно бояться что-то не понять. Просто смотрите и слушайте своё эхо. Может быть, оно отзовётся чем-то очень важным. 6+
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