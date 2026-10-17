Все мы эхо друг друга: «Творческие будни» добрались до Калуги

Рассказываем, что можно здесь увидеть.

Фото автора и учатников проета. Александр Шилов (г. Москва) «После нас», 2026 г.

Фото автора и учатников проета. Александр Шилов (г. Москва) «После нас», 2026 г.

В двух залах Калужского музея изобразительных искусств сейчас разместился фотопроект «Творческие будни».

На открытие съехались авторы из разных городов.

Пришли и калужане.

Зал постепенно заполнялся: вот в центре беседуют два фотографа, вот женщина рассматривает фото аппетитного натюрморта с красной рыбой, а молодой человек остановился перед философским «Окном в бесконечность».

Мне же приглянулась фотография хомяка - набил полные щеки, встал в стойку и чего-то высматривает. До чего ж смешной! Стою, улыбаюсь.

Подхожу ближе, читаю подпись. И тут выясняется: это не хомяк. Это бурундук!

Автор фото Елена Шишкина из г. Братска (Иркутская область). называется снимок «Бурундук смешной», а сделан он в Белокурихе (Алтайский край).

Без рамок

«Творческие будни» - проект не простой, а передвижной. Он уже побывал в Москве, Люберцах, Клину, Дмитрове. Теперь добрался до Калуги. И задержится здесь до 1 ноября. А потом отправится дальше - в Боровск.

Главная фишка в том, что здесь нет жёстких рамок. Никакой общей темы. Полная свобода.

Каждый автор показывает то, что действительно волнует его прямо сейчас. Хочешь - пейзаж, хочешь - портрет, хочешь - эксперимент. И это здорово!

Представляли проект его основатели Елена Матюшина и Евгений Жиляев, награждали авторов.

У них есть такая традиция: на открытии называют всех участников выставки. Даже тех, кто не смог приехать. Потому что каждый здесь - часть общего дела, каждый важен.

Елена Матюшина и Евгений Жиляев назвали имена всех 117 авторов, участвующих в проекте.

А потом гости разошлись по залам - смотреть, удивляться, узнавать. Обнимались, знакомились, фотографировались. В общем, вечер получился тёплый и интересный.

Для гостей провели экскурсию по выставке.

Авторы рассказали о своих работах.

Почему «Творческие будни»

Название кажется странным: творчество - и вдруг будни? Но всё сходится, если подумать.

-Сделать любую работу — это достаточно долгий кропотливый труд, - говорит основатель проекта Елена МАТЮШИНА.

– И этот труд в основном не видим. Зритель видит только конечный результат, а на самом деле есть ещё рабочие будни. И вот результатом этих творческих будней становятся выставки. Поэтому родилось название «Творческие будни».

Вот и получается: то, что мы видим на стенах, - это верхушка айсберга. А под ней - сотни часов поисков, сомнений, тихих открытий и мучительных размышлений. Будни, которые никогда не бывают будничными.

Елена Антонова (Г. Выборг) «Покоритель дорог», фото сделано в деревне Городище Вологодской области, 2026 год.

Лада Денисова (г. Москва) «Якутские прически», фото сделано в Якутии. 2026 год.

Тамара Сахарова (г. Москва) «Игорь в красном», Кимры, 2026 г.

Что такое реверберация

Проект организован арт-проектом с красивым названием REVERберация.

Евгений Жиляев, один из его авторов, по образованию физик. Он и придумал это слово.

- Реверберация - это послезвучие. Или эхо, если переводить на совсем простой язык, - объясняет Елена Матюшина. - По сути мы называем себя эхом, и все мы эхо друг друга. Творчество авторов резонирует с эмоциями зрителей. И вот это всё сплетается в великолепное творческое звучание.

Согласитесь, красиво сказано. И главное - точно.

Искусство - это всегда диалог. Автор что-то чувствует, потом показывает нам, а мы откликаемся. И вот уже возникает то самое эхо.

Михаил Макаревич (г. Москва) «Утренние улочки Москвы», 2026 г.

Евгения Смурякова (г. Москва) «Прогулка по Выборгу», 2026 г.

Ирина Игнатенко (г. Антаркс), из серии «Планета Ольхон», Байкал, 2026 г.

Любят удивлять

Тут есть что посмотреть! Фотографии, живопись, работы из дерева. Натюрморты, пейзажи, портреты. В общем, микс техник и направлений.

В конкурсном отборе участвовало более 4,5 тысяч заявок! А в экспозицию вошли всего 117 работ.

Особое место на выставке занимают резные иконы Николая Чибисова. Заслуженный художник России работает с деревом, создавая мельчайшие детали.

Сам мастер признаётся:

- Икона - сложная вещь. Не терпит суеты. Это молитва, откровение с собой.

Николай Чибисов рассказал о работе с деревом.

Николай Чибисов «Ангел сомневающийся» и «Ангел уходящий», дерево, резьба, левкас, темпера, золото.

А художник Александр Волков, чьи акварели тоже представлены на выставке, был впечатлен фотографиями коллег-фотографов:

- Фотографии лучше, конечно, смотреть вживую. Это совсем другое впечатление. Не в телефоне, не на мониторе. Крупная хорошая фотография дает впечатлений не меньше, чем живописное произведение.

Кстати, Александр признался, что давно собирался в Калугу, и вот наконец-то доехал.

И это ещё одна ценность проекта: он не только показывает работы, но и соединяет людей, города, судьбы.

Авторы приезжают, общаются, смотрят друг на друга, на город, на зрителей. И всё это становится частью большого творческого процесса.

Заведующая экспозиционно-выставочным отелом музея Юлия ЗАЛОЖНЫХ называет выставку мультидисциплинарной:

-Творчество и будни. Будни для нас - что-то повседневное, простое, обывательское. А творчество - удел каких-то более высоких материй.

Здесь показано, как творчество собирается из процесса нашей обычной повседневной жизни. Получается интересная, мультидисциплинарная выставка.

Фотографии, деревянная резьба, деревянные иконы и замечательные акварели.

Микс разных техник, направлений, тем. Художественный музей любит и в хорошем смысле удивлять публику, и показывать высокий уровень вещей.

Выставка не пытается казаться сложнее, чем есть. Здесь не нужно бояться что-то не понять. Просто смотрите и слушайте своё эхо. Может быть, оно отзовётся чем-то очень важным. 6+

Анастасия Тихонова (г. Москва) «Замужем», 2024 год.

Татьяна Смолевская, г. Чайковский (Пермский край) «Окно в бесконечность».