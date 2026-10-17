Алиса живет без родителей, зато у нее есть сестра, кисточки и мечта прыгнуть с парашютом

Фото автора.Алиса возле картины с рыбкой, которая сначала была драконом.

Фото автора.Алиса возле картины с рыбкой, которая сначала была драконом.

В калужской областной детской библиотеке, что в Народном доме, открылась выставка. И выставка эта очень личная.

Свои вселенные показали 16-летняя Алиса Демичева и 14-летняя Виктория Потёмкина.

Они воспитанницы центра «Берега» (бывший кондровский детский дом).

Всегда вместе

Алиса - хрупкая девушка в черном платье. Говорит тихим, спокойным голосом, мило улыбается.

А картины её яркие: лошадка в поле с белыми цветами, собака в осеннем парке, вечернее небо с падающими звездами.

А ещё - новогодняя рыжая собачка (а может быть, лиса) с гирляндой, у которой останавливаются даже серьезные взрослые.

Мы ходим по выставке вместе с Алисой и её младшей сестрой Ангелиной. Та всё время прижимается к старшей, обнимает. Они очень близки.

- Я хотела нарисовать природу и дракона, - честно признается Алиса. - Но не получилось. Тогда я нарисовала пузырьки и рыбку. Писала два дня: вчера и сегодня.

Рисовать её никто не учил. Пробовала гуашь, акварель, теперь пишет акрилом. Мечтает попробовать масло. А ещё Алиса занимается спортом, ей нравиться плавание, состоит в юнармии.

- Она любит собак, - тут же вступает Ангелина.

- Подкармливаю их на улицах Кондрово, у меня там много любимчиков, - поясняет Алиса.

- Там есть собака, мы её назвали Джесси, темная, на овчарку похожа. Ее Миша привел, а потом она ушла, - рассказывает Ангелина.

Алиса учится в колледже на воспитателя. Хотела бы на кинолога, но в центре нельзя с животными.

Летом обычно уезжает в лагерь. В прошлом году заняла первое место в конкурсе «Я покажу вам Родину» - сделала ролик про дом Гончаровых и вместе с другими победителями ездила в Елец.

Живёт пока в центре, но её уже ставят в очередь на жильё.

- И она будет меня ждать, - Ангелина еще крепче обнимает сестру. - Мы были сначала в центре, потом нас забрали в приемную семью, а через три года опять сюда вернулись. Тут лучше! А вообще нас четверо: старшая сестра в другом центре, а младший брат с нами.

Алиса с младшей сестрой Ангелиной неразлучны.

Лиса в снегу

Напротив работ Алисы - картины Виктории.

На открытие она прийти не смогла: заболела и лежит в больнице.

На ее рисунках тоже животные: лиса в снегу, наполненная мягким вечерним светом новогодняя улица со снеговиком и ёлкой, яркая экзотическая рыбка на морском дне. Есть и абстракция.

У Вики свой почерк: крупные мазки, экспрессия. Она пишет смело.

Виктории 14 лет. У неё уже своя выставка.

В центре обещают: когда художница поправится, ей в торжественной обстановке вручат все подарки, именной сертификат и покажут видеозапись праздника. Здесь так принято.

Поздравления, торт, подарки

Мероприятие началось задолго до торжественной части.

Сначала ребята из центра «Берега» и социального центра «Надежда» изучали библиотеку, участвовали в творческих мастерских.

А когда собрались все гости, Алиса перерезала красную ленточку. Традиция, без которой не бывает настоящего открытия.

Потом были поздравления, большой торт, горы конфеты и подарки.

Алисе вручили много всего, в том числе сертификат в один из магазинов косметики.

А каждый гость ушёл с книгой от библиотеки (выставка открылась во Всероссийский день чтения).

- Вы доверяете карандашам свои эмоции, - сказала Светлана ЧЕКРЫЖОВА, начальник отдела регионаьного Министерства труда и социальной защиты. - На ваших картинках - ваш внутренний мир. Спасибо, что даёте нам, взрослым, соприкоснуться с ним.

А директор областной детской библиотеки Наталия РАЗОРЁНОВА пообещала, что работы девочек увидят многие калужане: в день сюда заходит около 200 маленьких читателей и их родителей, а в Народном доме полно самых разных учреждений.

И все постетители будут видеть рисунки, которые выставлены практически у входа.

Главное, она пожелала, чтобы рядом с детьми всегда были взрослые, которые выслушают и придут на помощь.

Малина в январе

Для Алисы и Виктории, как и для многих ребят, переживших трудности, рисование - это способ сказать то, что сложно произнести вслух. И возможность быть услышанными.

Сегодня в «Берегах» 53 ребенка. И это не мрачное учреждение, здесь постоянно что-то интересное происходит.

А в конце каждой недели подводят итоги: благодарят детей, которые в чем-то участвуют, гордятся их успехами.

- У нас есть творческая и швейная мастерские, агростудия, где ребята выращивают овощи. В большой теплице круглый год зреет ремонтантная клубника и малина! А еще зимний сад на 300 кв.м. с экзотическими растениями, — рассказывает директор центра Екатерина КУБРЯКОВА.

- Ребята шьют коллекции одежды с волонтерами, выступают на модных дефиле у Яченского водохранилища.

С волонтёрским движением «Искусства ради добра» мы совместно реализуем проект «Арт без преград».

Впереди у них еще много всего: мастер-класс по живописи маслом и выставка с калужским музыкантом, художником Гарри Азатовым, поездка в Третьяковскую галерею в ноябре и большая выставка к 250-летию Калужской области.

А в детской библиотеке теперь висит рыбка. Та самая, которая должна была стать драконом. И будет здесь до 23 октября. Кто-то посмотрит и пойдет дальше, кто-то задержится.

А у Алисы между тем есть мечта - прыгнуть с парашютом. Она ведь ни разу не летала. 0+