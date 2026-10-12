Маяк, ракета и Баба-Яга: как обычный двор стал лучшим в Калуге

Рассказываем, кто создал здесь сказочную страну.

Фото автора.

Есть на Правом берегу один двор - Димитрова, 12.

Возле подъездов многоэтажки вдруг - часовенка с золотыми куполами, маяк, ракета с космонавтом, уютная дачка с дедушкой и бабушкой, избушка на курьих ножках.

Всё в миниатюре, но сделано классно и с душой.

Недавно этот двор занял первое место в конкурсе «Калуга в цвету» в номинации «Лучшее озеленение и благоустройство дворовой территории в категории от 101 до 200 квартир».

Победитель - Амир Гаджиев.

Но на самом деле это история про двоих.

Про Амира, который создаёт арт-объекты, и про его жену Марину, которая сажает цветы.

Марину мы застали за пересадкой растений на клумбе.

- Года три, как мы этим занимаемся, — рассказывает она. - Потихонечку всё делали.

Дом этот был построен в 2010-м для военных.

Первые энтузиасты-жители высадили туи, сделали гусей из старых шин, каменные горки, клумбы.

Но потом дело заглохло.

Когда Марина и Амир переехали сюда в 2019-м, во дворе была знакомая многим картина: кусты разрослись, на клумбах всё хаотично, а углы дома заросли так, что в них было полно мошек.

- Меня этот угол раздражал, выглядел неприглядно, - говорит Марина. - Я с него и начала.

Поспрашивала народ, вроде никто не против, что я буду во дворе ковыряться. И стала сажать всё, что люди давали. Было немного ирисов, немного хост, всего понемногу.

Соседи стали мне с дачи привозить цветы. Я брала всё, лишь бы было что посадить.

Честно, никогда этим не занималась, думала, что вообще не умею.

У мамы был дом в деревне, но там я была на подсобных работах: что родители скажут, то и делала. Как копать землю, знаю. Но сажать мама мне не доверяла, говорила: «У тебя рука тяжёлая».

Часовенка для Татьяны

Начала Марина с того, что взяла лопату и начала выкорчёвывать заросли, рассаживать старые кусты, сирень. Вскоре к ней присоединилась соседка Татьяна Александровна.

- Татьяна тогда уже была тяжело больна, но выходила, - вспоминает Марина. - Мы разговорились.

Я поделилась с ней: «Не знаю, как сажать, у меня рука тяжёлая». А она: «Давай я сажать буду». И вот я копала, она сажала. А мой муж деревья огораживал, чтобы не сломали. Мы тогда берёзы, рябины, каштаны, дубки посадили.

Потом возникла идея сделать мельницу, домик гномика. Амир - столяр, умеет работать с деревом, и ему это нравится.

А однажды Татьяна Александровна предложила поставить во дворе часовенку. Амир успел сделать маленький храм с золотыми куполами.

- Мы сначала пошли в церковь, купили Калужскую икону Божьей Матери. Посмотрели в интернете, как выглядят реальные часовенки. И по образу и подобию сделали во дворе. Татьяна успела её увидеть.

Ротонда и беседка- новинки этого года.

Куда же без бабы Яги

Постепенно во дворе застраивалась своя, особенная страна.

Среди клумб теперь сверкает золотыми куполами часовенка. Стоит маяк, ракета с космонавтом (в Калуге без неё никак!), уютный деревенский домик с бабушкой и дедушкой.

У Амира золотые руки. Каждая деталь продумана, каждый уголок проработан.

- Муж молодец, он меня поддерживает и тоже загорается- улыбается Марина. - Я сажаю, он строит.

Как-то говорит: «Должна быть Баба-Яга!» Я сначала была против: «Не должна, нечисти не будет». А потом подумали - это же не нечисть, а наш сказочный персонаж.

А вот и Баба-Яга с избушкой. Стоит среди цветов и никого не обижает.

В этом году с одной стороны часовенки добавили ротонду с ангелом, с другой - беседку, где гуляет «семья с детишками».

На зиму все фигурки уносят в подвал, а весной реставрируют, подкрашивают.

«Ребята, выживайте»

Марина признается: она никогда специально не училась ландшафтному дизайну. Всё делает по наитию.

- У меня чистая геометрия, - говорит она. - Нигде ничего не подсматриваю, в интернет не лазаю. Я просто долго хожу, смотрю, прикидываю.

И приходят какие-то идеи. Ну, опять же, леплю из того, что дают люди. По сто раз переносила растения туда-сюда. Вот как раз сейчас переношу.

Двор на Димитрова, 12 большой.

Трудно ей приходится: двор затенённый, солнце заглядывает сюда только на закате. Вырастить буйство красок в таких условиях сложно.

- Поливаю, пропалываю. Мне помог совет дома, вышел на управляющую компанию, и мне вывели воду на улицу.

А раньше мы с Татьяной Александровной бутылочками воду из квартиры таскали.

И не накрываю ничего, не обрезаю, даже розы. Просто присыпаю их землёй, горочкой. Не подкармливаю, не удобряю. Я с ними разговариваю, говорю: «Ребята, я выживаю, и вы выживайте».

Три розы Марине привёз сосед, хотя она долго отказывалась, боялась капризных цветов. А в этом году Амиру за победу в «Калуга в цвету» подарили ещё одну розу и декоративную горную сосну.

- Под сосну пришлось весь дизайн угла менять, - говорит Марина. - Я там всё снесла и новое посадила. Того, что было на конкурсе представлено, уже нет.

В Калуге до моря далеко, но свой маяк здесь точно есть.

Только многолетники

Двор побит на зоны часовенки, маяка, дачки, сказочной Бабы-Яги, космическую, которые разделены цветами. Но Марина уже видит, что нужно поправить.

- Цветы разношёрстные, где-то низкие, где-то высокие. Буду переделывать. И у ракеты мрачно, планирую поменять хосты зелёные на зелёно-белые.

Сейчас переделываю там, где часовенка стоит. Потому что теперь уже есть возможность выбрать цветы. Там всё остролистное было: ирисы, лилейники.

Некоторые плохо прижились, я их поздно посадила, некрасивые были клумбы.

Убрала ирисы, посадила астильбы. Соседи ещё «сентябринки» дали тоже сажаю.

Теперь у меня только многолетники, чтобы по минимуму клумбой заниматься. Из однолетников оставила лишь бархатцы - они весёленькие. И космею.

Сколько успею осенью, сделаю, но до Покрова уже времени мало осталось.

Дачка среди цветов.

Сейчас к Марине подключились и другие соседи.

С торца дома одна семья разбивает цветник - у них там всё ухоженно, красиво.

За другой угол другая семья взялась, тоже цветы сажают, ухаживают.

Впереди - новый сезон

Всё, что мы видим во дворе, сделано супругами исключительно за свой счёт. Они ни у кого не просили ни денег, ни материалов.

А двор между тем стал местной достопримечательностью. Сюда приходят мамы с детьми, устраивают мини-экскурсии.

Вечером на Димитрова, 12 загораются уличные фонарики на солнечных батареях. И весь этот миниатюрный мир светится, мягкие отблески ложатся на маленькие домики.

- Мы просто здесь живём, - говорит Марина. - И хотим, чтобы наш двор был красивым.

Так что если вы ещё не были во дворе дома на Димитрова, 12 - обязательно загляните.

Правда, уже в следующем сезоне: сейчас фигурки потихоньку уезжают в подвал до весны.