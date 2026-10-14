Неделя в истории: родился будущий тесть Пушкина, которого боялась семья, комсомольцы провели субботник на пл. Социализма, открыли чугунный памятник Кирову

Рассказываем, что происходило в это время в разные годы.

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

Сегодня вспомним отца Натали Гончаровой Николая Гончарова.

Родился он 20 октября 1787 года в Санкт-Петербурге.

Семья владельца фабрик Гончарова была не просто богатой, а очень богатой. Прадед Николая когда-то основал кораблестроительный завод для флота Петра I. Так что полотняные и бумажные мануфактуры, имения - всё это было у Николая с рождения.

Парень рос смышлёным. Домашнее образование получил блестящее: к совершеннолетию свободно говорил на четырёх языках - французском, немецком, английском и, конечно, русском.

Причём среди его гувернёров был не кто-нибудь, а Давид де Будри - тот самый, что потом преподавал французскую словесность в Царскосельском лицее юному Пушкину. Вот такие пересечения судьбы!

Кроме языков, Николай был талантливым музыкантом. Играл на скрипке и виолончели так, что, по воспоминаниям современников, экипажи останавливались под окнами послушать.

Пробовал писать стихи.

И вдобавок ко всему был красив, обаятелен и прекрасно воспитан.

В 1804 году он поступил на службу в коллегию иностранных дел, дослужился до чина коллежского асессора. А в 1808-м стал секретарём московского губернатора.

В 1807 году в Зимнем дворце обвенчался с фрейлиной императрицы Натальей Ивановной Загряжской. В браке родились шестеро детей. Среди них - та самая Натали, будущая жена Пушкина.

А потом отец Николая уехал за границу по особому приказу государя, и управление семейным делом легло на плечи молодого Гончарова. И надо сказать, он справился блестяще!

Дела пошли в гору, и в 1811 году Николая даже представили к ордену Святого Владимира IV степени - «за приведение к должному устройству и усовершенствованию фабрики полотняной и писчей бумаги».

Казалось бы, живи и радуйся. Но вернулся отец. Он отстранил сына от всех дел. Для впечатлительного Николая это стало страшным ударом.

В 1814 году случилась беда: Николай упал с лошади, ударившись головой, получил серьёзную травму.

В семье долгое время считали, что именно это позже стало причиной развившейся душевной болезни.

Однако современные исследователи, полагают, что сыграли роль многие обстоятельства. Конфликт с отцом, нервный срыв, возможно, пристрастие к алкоголю - всё это накладывалось одно на другое.

Болезнь прогрессировала. Периоды глубокой меланхолии сменялись приступами гнева и агрессии.

Был страшный эпизод, когда 12-летняя Наталья чудом спаслась от разъярённого отца.

Семья переехала в Москву, где Николай Афанасьевич и прожил до конца своих дней.

Из-за непредсказуемого поведения с Николаем Гончаровом постепенно перестали общаться друзья, родственники, даже жена. В конце жизни он остался совершенно один.

Его знаменитый зять, Александр Сергеевич Пушкин, прекрасно понимал опасность ситуации. В 1834 году в одном из писем жене он предупреждал: «Отца не пускай к детям, он может их испугать… На его, в его положении, невозможно полагаться».

Скончался Николай Афанасьевич в сентябре 1861 года в Москве, в полном одиночестве. Похоронен на территории Новодевичьего монастыря, могила, не сохранилась.

15 октября

1912 - в селе Добрино Боровского уезда открылась земская общественная библиотека.

1917 – вышел в свет первый номер газеты «Рассвет», с октября 1917 по май 1918 года - орган калужского комитета и губернского бюро РСДРП (б).

1917 - в деревне Филенево Ферзиковского района родился Александр Терентьевич Карпов. Калужанам хорошо знаком расположенный в центре города Калуги сквер его имени, где установлен бронзовый бюст летчика, дважды Героя Советского Союза.

16 октября

1932 - Постановлением коллегии Наркомпроса РСФСР в связи с 75-летием К.Э. Циолковского и 50-летием его научной деятельности школе №9 было присвоено имя учёного.

1962 - в Обнинске открылся Медицинский радиологический научный центр (МРНЦ).

Отделом радиобиологии и радиогенетики руководил выдающийся ученый Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский.

Ныне МРНЦ носит имя известного академика РАМН, профессора, лауреата Государственной премии СССР в области науки и техники Анатолия Федоровича Цыба, возглавлявшего Центр 35 лет и открывшего новые возможности лечения больных с помощью радиационной медицины.

В 2016 году МРНЦ открыл традицию научных чтений, посвященных памяти ученого.

1996 – в честь 100-летия со дня рождения ученого Александра Леонидовича Чижевского часть улицы Огарева в Калуге названа его именем.

17 октября

1777 - к середине осени архитектор Никитин по распоряжению калужского наместника Михаила Кречетникова подготовил первый вариант регулярной перепланировки Калуги на основе фактического плана города.

17 октября проект был представлен в Комиссию о каменном строении, которая, однако, возвратила план ввиду того, что на него не были нанесены каменные здания.

Лишь в марте 1778 г. комиссией был принят к рассмотрению новый уточненный вариант плана.

1892 – «Губернские ведомости» сообщают о постановке пьесы «Татьяна Репина» (бенефис артистки Марии Красовской).

Пьеса Суворина посвящена образу певицы и актрисы-калужанки Евлалии Кадминой.

Шла она в сезон 1888-89 гг. в московском Малом и петербургском Александринском театрах с участием Савиной и Ермоловой.

К 1888 г. относится переписка Чехова с издателем Сувориным о пьесе. Образ Кадминой интересовал Чехова (существует его неизданная пьеса).

1943 – указом Президиума ВС СССР Федору Владимировичу Артамонову присвоено звание Героя Советского Союза.

Он родился в деревне Палькевичи Хвастовичского района Калужской области. Звания Героя удостоен за героизм, проявленный в операциях по форсированию Днепра.

Похоронен в поселке Куликовка Черниговской области.

18 октября

1812 - на границе Калужской и Московской губерний, на речке Чернишня в 8 км от Тарутина, произошло Тарутинское сражение, в ходе которого отряд французов под командованием маршала Иохима Мюрата потерпел серьезное поражение.

Это сражение стало для русских войск символом скорой победы над противником, своеобразным прологом, за которым последовала гибель армии Наполеона и завершение Отечественной войны 1812 года.

В Тарутинском сражении погиб Карл Федорович Багговут, генерал-лейтенант. Он родился в Норвегии, с 1781 года начал службу в русской армии.

Командовал пехотным корпусом в 1-й Западной армии Барклая де Толли.

Легендарный генерал награжден почти всеми российскими орденами того времени.

Был похоронен в некрополе Лаврентьева монастыря в Калуге.

В Тарутинском и Бородинском сражениях участвовал Моисей Иванович Карпенко, генерал-лейтенант, из дворян Калужской губернии.

Родился в деревне Буриново Тарусского уезда, умер и похоронен здесь же. В конце XVIII века владел усадьбой Буриново.

1964 – комсомольцы Калуги провели общегородской субботник и на площади Социализма и разбили Сквер в честь полета космического корабля «Восход».

Тогда же в честь этого события на глыбе розового гранита установили памятную доску.

1977 - на улице Кирова в сквере Ветеранов установления Советской власти в Калуге (это официальное название не прижилось среди калужан) открылся новый, теперь уже чугунный памятник Сергею Мироновичу Кирову.

Авторы: московские скульпторы Георгий Архипов, Георгий Гаврилов и Евгений Кутырев.

Предыдущий памятник Кирову простоял около 30 лет - он появился в 1947 году немного левее того места, где стоит теперь скульптура «Городовой». лет.

19 октября

1812 – в письме Кутузов благодарит калужского губернатора Каверина за сохранение порядка в г. Медыни,

«…несмотря на то, что близ оного два дни назад происходило сражение.

Сие прибавляет еще к тому доброму мнению, которое я о вас иметь должен за порядок, водворенный вашим превосходительством во вверенной вам губернии и которому армия обязана продовольствием и нарочитым удовлетворением всех требований для оной».

Каверин сыграл важную роль в деле снабжения армии продовольствием и организации вооруженной борьбы с врагом.

1837 – Калугу посетила возвращавшаяся из путешествия по России императрица Александра Федоровна – супруга Николая I.

1917 - образование Юхновской уездной организации РСДРП(б).

1917 – разгон Калужского Совета солдатских депутатов контрреволюционными частями.

1957 - вышла обнинская городская газета «Вперед». С 3 марта 1992 года газета издается под названием «Обнинск».

20 октября

1902 – в г. Юхнове родился Михаил Михайлович Яншин, актер, режиссер, народный артист СССР.

Был воспитанником 2-й студии МХТ. В исполнительской деятельности Яншина органично сочетались комедийные и лирические начала.

Созданные им образы были проникнуты юмором, теплотой и любовью к простому человеку.

1944 – под Ленинградом погиб дважды Герой Советского Союза Александр Терентьевич Карпов.

До войны Александр Терентьевич жил в Калуге, работал на машиностроительном заводе. Во время войны совершил более 500 боевых вылетов, уничтожив 37 самолетов противника.

1991 – храм Рождества Богородицы в селе Ромоданово освятил архиепископ Калужский и Боровский Климент. С этого времени в храме регулярно проходят богослужения.