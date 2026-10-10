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Мужчина с иголкой: Андрей Шапин из Калуги - вышивальщик в пятом поколении

История династии мастеров.
Татьяна Светлова
10.10, 18:20
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Фото автора.
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Знакомьтесь, это Андрей Шапин.

Он умеет варить идеальные щи, готовить плов, печь вкусное домашнее печенье - орешки со сгущенкой и… виртуозно вышивать. Да-да, Андрей - потомственный вышивальщик в пятом поколении.

И прямо сейчас в библиотеке имени Белинского, на 2-м этаже, проходит выставка, посвященная 150-летию коллекции его семьи. До конца октября можно увидеть более 20 редчайших работ - рушников, салфеток.

Мы поговорили с Андреем о том, как иголка и нитка связывают поколения, почему бабушка порезала его первую работу и при чем тут кулинарный техникум.

Андрей Шапин возрождает вышивку. Через 150 лет повторил рушник своей прапрабабушки.
Андрей Шапин возрождает вышивку. Через 150 лет повторил рушник своей прапрабабушки.
Рушник «Гостиный двор», который вышила Мария Овсянникова в 1857 году. Техника – счетный крест.
Рушник «Гостиный двор», который вышила Мария Овсянникова в 1857 году. Техника – счетный крест.

Все началось с Гостиных рядов

Предки Андрея жили в Воронежской, Липецкой, Самарской и Калужской губерниях. И все они вышивали.

На севере любили геометрические узоры, на юге - округлые. В Воронеже нитки брали яркие и сочные, а в Калуге - более приглушенные.

А история семейной коллекции началась ровно 150 лет назад, в 1875 году.

- Моей прапрабабушке Марии Овсянниковой было лет 15-16 лет, - рассказывает Андрей. - И как-то она пошла гулять по Гостиным рядам, увидела интересные заостренные башенки и решила их повторить.

Вышила на рушнике. Он сохранился, мы его бережем.

А в 2025 году, ровно через 150 лет, я повторил её рушник. Но добавил от себя узор с плодами.

Самый старый экспонат в коллекции - 1875 год.
Самый старый экспонат в коллекции - 1875 год.

В семье было строгое правило: наследство в виде вышивок передавалось старшей дочери к 15 годам - на приданое.

Девушка должна была выйти замуж и уметь вышивать, повторяя узоры предков.

Урок с ножницами

Вышивкой в его семье традиционно занимались и по женской линии, и по мужской: мама Евгения Анатольевна до сих пор любит посидеть с иголкой, а вот папа выбрал сугубо мужскую профессию - он слесарь.

Андрей - первый мужчина-вышивальщик в семье.

- А учить-то было некого, - смеется он. - У меня есть двоюродные сестры, они в Питере, и им вышивка не интересна. А мне с детства нравилось.

Салфетку «Морозный узор» сделала прабабушка Андрея Анна Лобанова, 1929 год, гипюр.
Салфетку «Морозный узор» сделала прабабушка Андрея Анна Лобанова, 1929 год, гипюр.

К иголке его приобщила прабабушка Анна Николаевна Лобанова.

В 1930-е годы она прославилась на всю округу: делала сложнейшую прорезную вышивку «вологодское стекло» и гипюр, а в 1949 году даже получила грамоту от Политбюро за вышитое для чиновников покрывало.

- Мне было лет семь, когда доверили иголку с ниткой. Раньше семи лет не учат, - объясняет Андрей. - И меня сразу к вышивке потянуло, люблю мелкую моторику. Вышил первую работу - землянички стебельчатым швом.

Прабабушка была в восторге, а вот моя бабушка, Валентина Александровна, посмотрела строго, взяла ножницы и… разрезала вышивку. Я тогда чуть не плакал!

А она сказала: «Такая работа не годится».

Бабушка была очень строга к вышивке, говорила всегда: «В магазин ты не идешь и не берешь что попало с полки, выбираешь получше.

Вот и делай лучше. Делай для Калуги, возрождай наши традиции». Этот урок я запомнил на всю жизнь.

Кстати, бабушка Валентина была профессиональной вышивальщицей, работала на Калужской фабрике художественной вышивки, а потом в ателье по пошиву легкого платья.

Когда Андрей родился, ушла на пенсию - нянчить внука.

Именно она говорила ему: «Не нужно учиться, нужно смотреть. Это нужно осмыслить и прокрутить в голове». 

Салфетка «Барджелло», 1939 год, флорентийская вышивка.Вышила Анна Лобанова.
Салфетка «Барджелло», 1939 год, флорентийская вышивка.Вышила Анна Лобанова.
В Воронеже использовали более яркие цвета.
В Воронеже использовали более яркие цвета.
В южных районах любили гладь.
В южных районах любили гладь.

Чтобы жизнь не была «дырявой»

Вы думаете, Андрей всю жизнь только и делал, что сидел с пяльцами? Как бы не так!

После школы он решил пойти по стопам мамы (она, кстати, закончила Бауманский) и подал документы в знаменитый технический вуз. Но завалил экзамен.

 - Ненавижу черчение, - смеется Андрей.

И пошел в кулинарный техникум. А потом работал в столовой турбинного завода.

Сейчас он - сотрудник Калужского музея изобразительных искусств и шутит, что в заводскую столовую больше ни ногой.

А готовит теперь только для родных, даже торты печет. А на Новый год делает знаменитые орешки со сгущенкой по фирменному семейному рецепту.

И хотя все годы Андрей вышивал, сейчас занялся этим всерьез. Может сидеть за пяльцами до трех часов ночи.

- Вышивают не руками, а глазами и головой, - повторяет он слова бабушки. - Глаза смотрят, мозг рассчитывает. Это математика. И важно, чтобы узор не вылез за края, чтобы была симметрия.

Секретов у калужского мастера много.

Ткань использует только домотканный лен, полулен, крапиву или коноплю. Хлопок не берет - быстро желтеет и забивается пылью.

Лен же заказывает у старых мастериц из Ленинградской области, которые на ткацком стане делают полотно.

- Самое ценное в настоящем льне - неровные края, - поясняет Андрей. - А стирать такие вещи нужно только руками и исключительно хозяйственным мылом.

В техниках Андрей разбирается как никто другой: флорентийский барджелло (смотрится как 3D), крестецкая строчка, счетный крест, ришелье, двусторонняя гладь...

Всем этим владели его бабушки и прабабушки, они же и учили его.

А еще мастер знает все о традициях. Например, в свадебных рушниках нельзя делать кружевные вставки или мережки - считается, что у молодых тогда «дырявая» жизнь будет.

Работа Анны Григоровой «Яблоки с цветами», 1962 год. техника – счетный крест.
Работа Анны Григоровой «Яблоки с цветами», 1962 год. техника – счетный крест.
Работа Евгении Шапиной, мамы Андрея. Счетный крест, шов иголку вперед. Края рушника она вяжет сама крючком, используя тонкую нитку.
Работа Евгении Шапиной, мамы Андрея. Счетный крест, шов иголку вперед. Края рушника она вяжет сама крючком, используя тонкую нитку.

Круг времени

Сегодня Андрей не просто хранитель семейного сундука. В Белинке он ведет мастер-классы каждый первый четверг месяца. Удивительно, но приходит к нему не только старшее поколение, но и молодежь.

- Вышивка заставляет работать мозг, это полезно в любом возрасте, - уверен вышивальщик.

- Мне не нравиться вышивать картины, природу, зверей. Люблю цветы, ягоды и народных петухов. Сохраняю традиционные калужские орнаменты. А еще это наша культура. Мы не должны забывать о предках.

Вот такие рушники теперь вышивает Андрей.
Вот такие рушники теперь вышивает Андрей.

Впереди у мастера большие планы.

В январе его полная коллекция из 200 работ будет показана в Палатах Коробовых, затем переедет в дом-музей Батенькова, а дальше - в тур по Золотому кольцу. Но есть у Андрея и главная мечта.

- Мама говорит: «Андрюша, поезжай в Воронеж», - улыбается мастер. - Ведь по маминой линии там наши корни. Я был там один раз, в детстве.

Теперь хочу привезти нашу семейную выставку туда. Чтобы местные жители увидели: наше наследие живет. 0+

 

Изнанка изделий должна быть ровной - ни одной торчащей нитки.
Изнанка изделий должна быть ровной - ни одной торчащей нитки.

Главные вышивальщика в семье:

Мария Андроновна Овсянникова (1859-1951).

Анна Егоровна Григорова (1914-1986),

Анна Николаевна Лобанова (1913-2001),

Валентина Александровна Шапина (1935-2006),

Валентина Егоровна Григорова (1936-1985),

Пелагея Ивановна Дедова (1914-1996),

Евгения Анатольевна Шапина (мама Андрея)

Андрей Шапин.  

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