Мужчина с иголкой: Андрей Шапин из Калуги - вышивальщик в пятом поколении

История династии мастеров.

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Знакомьтесь, это Андрей Шапин.

Он умеет варить идеальные щи, готовить плов, печь вкусное домашнее печенье - орешки со сгущенкой и… виртуозно вышивать. Да-да, Андрей - потомственный вышивальщик в пятом поколении.

И прямо сейчас в библиотеке имени Белинского, на 2-м этаже, проходит выставка, посвященная 150-летию коллекции его семьи. До конца октября можно увидеть более 20 редчайших работ - рушников, салфеток.

Мы поговорили с Андреем о том, как иголка и нитка связывают поколения, почему бабушка порезала его первую работу и при чем тут кулинарный техникум.

Андрей Шапин возрождает вышивку. Через 150 лет повторил рушник своей прапрабабушки.

Рушник «Гостиный двор», который вышила Мария Овсянникова в 1857 году. Техника – счетный крест.

Все началось с Гостиных рядов

Предки Андрея жили в Воронежской, Липецкой, Самарской и Калужской губерниях. И все они вышивали.

На севере любили геометрические узоры, на юге - округлые. В Воронеже нитки брали яркие и сочные, а в Калуге - более приглушенные.

А история семейной коллекции началась ровно 150 лет назад, в 1875 году.

- Моей прапрабабушке Марии Овсянниковой было лет 15-16 лет, - рассказывает Андрей. - И как-то она пошла гулять по Гостиным рядам, увидела интересные заостренные башенки и решила их повторить.

Вышила на рушнике. Он сохранился, мы его бережем.

А в 2025 году, ровно через 150 лет, я повторил её рушник. Но добавил от себя узор с плодами.

Самый старый экспонат в коллекции - 1875 год.

В семье было строгое правило: наследство в виде вышивок передавалось старшей дочери к 15 годам - на приданое.

Девушка должна была выйти замуж и уметь вышивать, повторяя узоры предков.

Урок с ножницами

Вышивкой в его семье традиционно занимались и по женской линии, и по мужской: мама Евгения Анатольевна до сих пор любит посидеть с иголкой, а вот папа выбрал сугубо мужскую профессию - он слесарь.

Андрей - первый мужчина-вышивальщик в семье.

- А учить-то было некого, - смеется он. - У меня есть двоюродные сестры, они в Питере, и им вышивка не интересна. А мне с детства нравилось.

Салфетку «Морозный узор» сделала прабабушка Андрея Анна Лобанова, 1929 год, гипюр.

К иголке его приобщила прабабушка Анна Николаевна Лобанова.

В 1930-е годы она прославилась на всю округу: делала сложнейшую прорезную вышивку «вологодское стекло» и гипюр, а в 1949 году даже получила грамоту от Политбюро за вышитое для чиновников покрывало.

- Мне было лет семь, когда доверили иголку с ниткой. Раньше семи лет не учат, - объясняет Андрей. - И меня сразу к вышивке потянуло, люблю мелкую моторику. Вышил первую работу - землянички стебельчатым швом.

Прабабушка была в восторге, а вот моя бабушка, Валентина Александровна, посмотрела строго, взяла ножницы и… разрезала вышивку. Я тогда чуть не плакал!

А она сказала: «Такая работа не годится».

Бабушка была очень строга к вышивке, говорила всегда: «В магазин ты не идешь и не берешь что попало с полки, выбираешь получше.

Вот и делай лучше. Делай для Калуги, возрождай наши традиции». Этот урок я запомнил на всю жизнь.

Кстати, бабушка Валентина была профессиональной вышивальщицей, работала на Калужской фабрике художественной вышивки, а потом в ателье по пошиву легкого платья.

Когда Андрей родился, ушла на пенсию - нянчить внука.

Именно она говорила ему: «Не нужно учиться, нужно смотреть. Это нужно осмыслить и прокрутить в голове».

Салфетка «Барджелло», 1939 год, флорентийская вышивка.Вышила Анна Лобанова.

В Воронеже использовали более яркие цвета.

В южных районах любили гладь.

Чтобы жизнь не была «дырявой»

Вы думаете, Андрей всю жизнь только и делал, что сидел с пяльцами? Как бы не так!

После школы он решил пойти по стопам мамы (она, кстати, закончила Бауманский) и подал документы в знаменитый технический вуз. Но завалил экзамен.

- Ненавижу черчение, - смеется Андрей.

И пошел в кулинарный техникум. А потом работал в столовой турбинного завода.

Сейчас он - сотрудник Калужского музея изобразительных искусств и шутит, что в заводскую столовую больше ни ногой.

А готовит теперь только для родных, даже торты печет. А на Новый год делает знаменитые орешки со сгущенкой по фирменному семейному рецепту.

И хотя все годы Андрей вышивал, сейчас занялся этим всерьез. Может сидеть за пяльцами до трех часов ночи.

- Вышивают не руками, а глазами и головой, - повторяет он слова бабушки. - Глаза смотрят, мозг рассчитывает. Это математика. И важно, чтобы узор не вылез за края, чтобы была симметрия.

Секретов у калужского мастера много.

Ткань использует только домотканный лен, полулен, крапиву или коноплю. Хлопок не берет - быстро желтеет и забивается пылью.

Лен же заказывает у старых мастериц из Ленинградской области, которые на ткацком стане делают полотно.

- Самое ценное в настоящем льне - неровные края, - поясняет Андрей. - А стирать такие вещи нужно только руками и исключительно хозяйственным мылом.

В техниках Андрей разбирается как никто другой: флорентийский барджелло (смотрится как 3D), крестецкая строчка, счетный крест, ришелье, двусторонняя гладь...

Всем этим владели его бабушки и прабабушки, они же и учили его.

А еще мастер знает все о традициях. Например, в свадебных рушниках нельзя делать кружевные вставки или мережки - считается, что у молодых тогда «дырявая» жизнь будет.

Работа Анны Григоровой «Яблоки с цветами», 1962 год. техника – счетный крест.

Работа Евгении Шапиной, мамы Андрея. Счетный крест, шов иголку вперед. Края рушника она вяжет сама крючком, используя тонкую нитку.

Круг времени

Сегодня Андрей не просто хранитель семейного сундука. В Белинке он ведет мастер-классы каждый первый четверг месяца. Удивительно, но приходит к нему не только старшее поколение, но и молодежь.

- Вышивка заставляет работать мозг, это полезно в любом возрасте, - уверен вышивальщик.

- Мне не нравиться вышивать картины, природу, зверей. Люблю цветы, ягоды и народных петухов. Сохраняю традиционные калужские орнаменты. А еще это наша культура. Мы не должны забывать о предках.

Вот такие рушники теперь вышивает Андрей.

Впереди у мастера большие планы.

В январе его полная коллекция из 200 работ будет показана в Палатах Коробовых, затем переедет в дом-музей Батенькова, а дальше - в тур по Золотому кольцу. Но есть у Андрея и главная мечта.

- Мама говорит: «Андрюша, поезжай в Воронеж», - улыбается мастер. - Ведь по маминой линии там наши корни. Я был там один раз, в детстве.

Теперь хочу привезти нашу семейную выставку туда. Чтобы местные жители увидели: наше наследие живет. 0+

Изнанка изделий должна быть ровной - ни одной торчащей нитки.

Главные вышивальщика в семье:

Мария Андроновна Овсянникова (1859-1951).

Анна Егоровна Григорова (1914-1986),

Анна Николаевна Лобанова (1913-2001),

Валентина Александровна Шапина (1935-2006),

Валентина Егоровна Григорова (1936-1985),

Пелагея Ивановна Дедова (1914-1996),

Евгения Анатольевна Шапина (мама Андрея)

Андрей Шапин.