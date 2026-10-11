Царапай, не исправляй: сухая игла Андрея Бодрова

Рассказываем об инженере, который рисует.

Фото автора.

В флигеле Музея изобразительных искусств открылась персональная выставка петербургского художника Андрея Бодрова.

Экспозиция называется «Живая линия образа» и работает до 8 ноября.

Кто же такой Андрей Бодров? Он родился в Ленинграде в 1968 году.

С детства хотел стать художником - мама водила его в изостудию недалеко от Аничкова моста к известному педагогу Галине Коршуновой.

Но отец-инженер настоял на техническом образовании.

В итоге Бодров не стал выбирать: окончил технический вуз, но параллельно учился в легендарной экспериментальной мастерской при Союзе художников у мастеров Анатолия Давыдова и Григория Башкова.

- Профессия инженера меня дисциплинирует и организует, - говорит художник. - А искусство - это для души.

Сегодня Бодров - член Союза художников России, участник почти 200 выставок, 82 из которых персональные. Его работы хранятся в Государственном Русском музее и частных коллекциях.

«Катера в Венеции», 20211 год, сухая игла.

Главная техника Бодрова - «сухая игла».Со стороны кажется: ну что тут сложного? Царапай себе линию на пластине, а потом печатай.

Но куратор выставки Марина Зверева расставляет всё по местам:

- Эта техника не терпит ошибок и исправлений. Она невозможна без уверенного рисунка, без крепкой, твердой руки.

Сухая игла близка офорту (гравюра по металлу), но здесь металл не травят кислотами.

Специальной иглой художник продавливает борозды, оставляя по краям заусенцы.

Именно они, впитывая краску, при печати дают ту самую особенную, бархатистую, живую линию, позволяют обыграть эффекты чёрного и белого.

Оттисков получается немного. Каждый - по-настоящему эксклюзивная вещь.

«В кафе», 2015 год, сухая игла.

Пастель, которая «не такая»

На выставке есть и пастель, но не обычная, а масляная.

- Я сначала не поняла, при чём тут пастель? - рассказывает Марина Зверева. — Бодров же мастер сухой иглы.

И вдруг пастель. Один наш сотрудник посмотрел и сказал: «Какая-то она не такая».

Правильно, она масляная.

И заметьте: художник петербургский, а знакомых нам архитектурных строений, каких-то событий - нет. Это тихая графика.

«Цветы в саду», пастель, 2017 год.

Сам художник про пастель рассказывает так:

Андрей Бодров

Художник. В отличие от сухой пастели, масляная пастель имеет малое количество оттенков. Если кто видел работу с сухой пастелью, там понятно, что есть очень тонкие переходы, оттенков бесконечно много. Что касается масляной пастели, количество оттенков резко ограничено, между собой цвета фактически не смешиваются, и изображение получается более условное, более графично.

Конец пафосу

Термин «тихая графика», который вспомнила куратор Марина Зверева, был придуман еще в 60-70-е годы ленинградским художником Юрием Левчуком.

Тогда, в эпоху громких, пафосных полотен про героические события, многие мастера сознательно отвернулись от этого к будничной повседневной жизни, погрузиться во внутренний мир человека: что делается вокруг, в твоей душе, рядом с тобой.

Бодров принадлежит к той же тихой традиции. Его не интересуют громкие события.

Его привлекает «прелесть обыкновенного». ночной город, снежная деревенская улица, цветы в саду.

Многие работы он создал на своей даче в Сиверской под Петербургом.

Это легендарное место. Здесь когда-то творили Репин, Шишкин, Крамской. Теперь эту традицию продолжает Бодров.

- Свой сад-огород я рисовал неоднократно, колодец, вид из окна, — рассказывает художник. - В новогодние праздники писал, когда выпало очень много снега, который налип на ветви деревьев. Красиво...

Кстати, о творческом процессе. Бодров категорически не приемлет работу по фотографии, хотя многие сегодня этим грешат - это удобно.

Именно поэтому пастелей у него не так много. И у него нет фотографического изображения. Он смотрит на мотив, осмысливает его, переносит на бумагу и дорабатывает дома.

«Рождествено зимой», пастель, 2019.

Время заглянуть в «тихий» мир художника ещё есть. Кстати, Андрей Бодров обещал, что в ближайшее время приедет в Калугу и проведёт открытый мастер-класс. 0+