От Калуги до Чада: куда торопятся птицы и кто остаётся зимовать

Аисты уже улетели, грачи улетают поздно, чайки сидят до ледостава.

Фото Юрия Галчёнкова. Лебедь-шипун, река Ока, январь 2026 года. Лебедям в это время у нас хватает корма, но они часто погибают от хищников и болезней.

Фото Юрия Галчёнкова. Лебедь-шипун, река Ока, январь 2026 года. Лебедям в это время у нас хватает корма, но они часто погибают от хищников и болезней.

10 сентября – Всемирный день мигрирующих птиц.

О том, что происходит в небе над Калужской областью прямо сейчас, куда торопятся пернатые путешественники и почему некоторые из них предпочитают остаться на зиму у нас, мы поговорили с калужским орнитологом Юрием ГАЛЧЁНКОВЫМ.

И узнали много интеерсного.

Часть птиц из группы из 12 негнездящихся журавлей. Перемышльский район, лето 2026 года.

Пик пролёта

— Юрий, каких улетающих птиц мы можем увидеть в эти дни?

— Сейчас улетают многие.

Если погода хорошая, солнечно и дует северный ветер, можно увидеть большие стаи воробьиных (у них как раз пик пролёта: зяблики, юрки и другие лесные птицы), а также представителей других групп. Летят цапли, журавли.

— Они летят только днём?

— И днём, и ночью.

Крупные птицы, те же журавли, использующие восходящие потоки воздуха, перемещаются по большей части днем, когда поднимаются термические потоки.

А мелкие воробьинообразные летят в любое время суток. Даже ночью в небе можно услышать голоса перелётных птиц.

— Когда заканчивается осенний отлёт?

— Обычно перед выпадением снега, а у водоплавающих и околоводных — прямо накануне замерзания водоёмов. Замерзание может произойти и в ноябре, и в декабре.

И очень интересно, когда вдруг в ноябре мы обнаруживаем на водоёмах уток.

Причём не столько наших местных видов, сколько северных.

Оказывается, в это время на северных водоёмах, например в таёжной зоне, как раз начинается массовый ледостав.

То есть они сидели там почти до последнего, и как только вода покрылась льдом, улетели. У нас они на какое-то время останавливаются, чтобы передохнуть.

А бывает, что сразу летят дальше, минуя Калужскую область, или задерживаются здесь лишь ненадолго.

Варакушка, самец поет. Деревня Корекозево, май 2026 года.

Поручейник, редкий, предположительно гнездящийся у нас, кулик. Перемышльский район, май 2026 года.

Птенец ушастой совы, июнь 2026, город Калуга.

Коноплянка, самец, с. Гремячево, Перемышльского района, июль, 2026 года.

Остались травмированные

— Куда улетают наши птицы?

— По-разному. Ближние мигранты — это те, кто улетает попозже, направляются в Западную и Юго-Западную Европу, Северную Африку.

Те, кто улетает пораньше (сейчас как раз заканчивается их отлёт), направляются в Центральную Африку.

А некоторые виды, например деревенская ласточка или белый аист, долетают даже до Южной Африки.

- Аисты, которых мы видели летом на полях, уже улетели?

- Их отлёт заканчивается в последних числах августа. Сейчас остались только травмированные или больные птицы.

К сожалению, центр реабилитации диких животных «Феникс» до сих пор принимает таких бедолаг.

Например, в Перемышльском районе, около Малой Слободки, такого аиста наблюдали недели две назад.

Травмируются они по разным причинам: столкновения с линиями электропередач - поражение током, болезни. Ну и, к сожалению, браконьерские выстрелы.

— Как птицы понимают, что пора мигрировать?

— У них срабатывает заложенная программа старта миграции. Она активируется при определённой продолжительности светового дня — это явление называется светопериодизм.

Но это не происходит день в день: местные погодные условия могут повлиять на смещение даты отлёта.

Предположим, дует сильный встречный ветер или стоит дождливая, ветреная погода. Поэтому птицы ждут. И как только условия улучшаются, стартуют.

Бывают и случаи, когда аисты улетают очень рано. Это отмечено в засушливые годы, например, в июле - августе 2010 года было настолько сухо, что трава выгорела.

И молодые птицы начали покидать гнёзда, улетать на зимовку уже в последних числах июля, хотя обычно это происходит в первой декаде августа.

Вообще, отлёт связан с тем, что корма мало. Ночные заморозки резко уменьшают количество насекомых.

Длинные ночи. Птицы мало кормятся, нужно постоянно искать еду, это энергетически невыгодно.

— А сколько по времени они летят? Это же тысячи километров!

— По-разному. Кулики совершают беспосадочные перелёты на несколько тысяч километров.

Они летят над водой, не едят и не могут остановиться. А другие виды, например аисты, летят над сушей, используют восходящие потоки воздуха, мало машут крыльями.

Если они покидают наши края в последних числах августа, то к середине или концу сентября уже прибывают в свой первый район зимовки — это Чад. То есть летят меньше месяца.

У аистов есть основной район зимовки — зона Сахеля (часть Африки между экваториальной зоной и пустыней Сахара).

Но в зависимости от наличия корма они могут перемещаться внутри этой зоны или даже продолжать миграцию дальше, вдоль Рифтовой долины и Великих африканских озёр, вплоть до Южно-Африканской Республики.

Аисты покидают нас в августе.

Краснокнижные гости

— А какие-то редкие птицы к нам залетают?

— Да, залетают. Каждый год у нас отмечаются редкие краснокнижные птицы: и хищные, и представители других групп. В этом году были, и не один вид, а несколько.

Если открыть Красную книгу Калужской области, там порядка 70 видов птиц, и все они встречаются у нас ежегодно. Какие-то реже, какие-то чаще.

Допустим, скопа и чёрный аист — мы уже который год знаем по одному гнезду каждой из этих птиц.

Причём, что нам особенно приятно, оба этих гнезда располагаются на искусственных гнездовьях, сделанных нами, что помогает этим птицам обосноваться в нашем регионе.

Остаются зимовать

— Были случаи, когда серая цапля оставалась зимовать.

— В последние годы, даже десятилетия, зимовка серых цапель — не такое уж редкое явление, оно отмечается почти каждый год. Этой птице нужны открытые участки водоёмов, где она может добыть рыбу.

Серая цапля и на полях питается прекрасно: охотится на мышевидных грызунов. Поэтому зимовки серых цапель уже не воспринимаются как нечто уникальное.

— Городские утки тоже остаются у нас уже давно.

— Они всегда оставались. Ещё в 1990-е годы, когда подкормки не было, под Калугой, на Оке, на незамерзающем участке Яченского водохранилища в Позавалье зимовало до полутора тысяч крякв.

Сейчас городских уток стало больше. Но это уже совсем другие птицы — синантропные, то есть живущие рядом с человеком и принимающие от него подкормку.

Серые цапли, река Вырка, январь, 2026 года.

Кряквы на ул. Пухова.

Чайки вытеснят ворон

— Какие птицы покинут нашу область последними?

— Те, кто улетает прямо перед выпадением снега. Грачи улетают от нас очень поздно. Чайки сидят до ледостава, а потом всё-таки улетают. Зимующие чайки — очень редкое явление, хотя тоже отмечено.

Раньше у нас обитали другие виды чаек, они жили на водоёмах и болотах.

А теперь два вида крупных белоголовых чаек — хохотунья и серебристая — стали использовать крыши и кормиться на помойках, поэтому они плотно заселяют город.

Эта тенденция началась с приморских городов, а в 1990-е годы добралась и до Калужской области. И их становится всё больше.

Вполне возможно, что чайки даже вытеснят ворон, так как они друг друга не терпят. Над городом часто можно заметить, как либо вороны гоняют чаек, либо чайки гоняют ворон.