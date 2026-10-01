Обратная сторона капремонта: калужане больше месяца живут без горячей воды

Рабочие все лето ремонтировали кровлю дома номер 3 по улице Чехова, а 28 августа жители остались без газа.

За все это время люди так и не смогли получить внятный ответ от многочисленных организаций, задействованных в ремонте крыши, когда вернут газ в квартиры.

К ситуации подключились даже специалисты правительства Калужской области и госжилинспекция.

Почему в общем-то локальный бытовой вопрос потребовал вмешательства десятка региональных и муниципальных чиновников и как связана крыша с газом, рассказываем подробно.

Мыться из кастрюлек

Многодетная мама Светлана поначалу обрадовалась: наконец-то начали ремонт крыши их многоэтажки, однако в конце августа радость улетучилась вместе с синим пламенем газовой колонки.

Теперь каждое утро ее и десятков других жителей дома номер 3 по улице Чехова начинается не с кофе.

Нагреть на плите горячей воды чтобы по-человечески помыть детей задача не из легких, но она справляется.

- У нас в одной квартире человек живет один и практически не встает, представляете как ему месяц без воды горячей, - рассказывает еще одна жительница дома. - В другой тоже человек, которому тяжело передвигаться. Кастрюли им не кому таскать и греть.

В доме, практически в каждом подъезде есть многодетные семьи, живут здесь и семьи участников СВО.

В конце августа на улице еще было тепло, но сейчас по ночам заморозки, а с 1 октября в Калуге решено дать отопление в жилые дома. Как в такой ситуации обходиться без горячей воды непонятно.

Как крыша с газом связана

Казалось бы, зачем отключать газ, если ремонтируется кровля многоэтажки? Оказалось, что связующим элементом этих вроде бы разных вещей являются вентиляционные каналы.

Выходы из них расположены на крыше и при ремонте вместе с кровлей рабочие меняли и их.

- Оказалось, что капитальный ремонт кровли предполагает изменение стен вентканалов, - объяснила жительница дома Наталья Ромашкова, - и по нормам теперь они должны быть выше того уровня, которые были раньше. На три кирпича выше, чем были ранее.

В результате по нормам безопасности в квартире Натальи и еще ряда жильцов поначалу отключили газ и на колонки, и на газовые плиты.

- Две с половиной недели мы сидели вообще без газа, - добавляет Наталья. - То есть у нас ни плиты не работали, ни колонки. Плиты потом, слава Богу, включили.

Представитель компании, занимающейся ремонтом кровли, нам пояснил, что они закончили ремонт этих вентканалов.

- Ремонт крыши еще не завершен, но работы по ремонту ДВК (вентканалов – прим. ред.) у нас сейчас на данный момент завершены, то есть нужно сделать проверку и можно, наверное, давать газ, - ответил нам прораб строительной компании «Бастион» Сергей ЛАЧИХИН.

Казалось бы, проблема решена, но не тут-то было.

Футболят от одного к другому

Как только жители дома узнали, что вентканалы отремонтированы, они сразу начали интересоваться, когда же дадут газ.

- Управляющая сначала сказала, что пока они полностью не завершат ремонт кровли, никаких газовиков они вызывать не будут, потому что газовая служба может вызвать та компания, с которой заключён договор на обслуживание, - рассказывает Наталья Ромашкова. - Потом, когда я связалась с фондом капремонта, мне сказали, что ожидание полного ремонта кровли - это избыточное требование.

Другими словами, Фонд капремонта, который является заказчиком работ заявил, что уже можно вызывать газовую службу для поквартирного обхода, проверки перед подключением газа.

- Когда я получила информацию от фонда, я написала письмо в управляющую компанию, - продолжает рассказ Наталья. - Но со мной тут же связалась директор УК. У неё уже не было такого, что нужно дождаться полностью ремонта. Она мне сказала, что пусть теперь подрядчик, который делает ремонт, заключает договор с газовиками. Это его затраты.

В «Бастионе» женщине подтвердили, что что они в курсе, и им даже уже выставили счёт за работу газовщиков.

Прошла неделя, вторая и тишина. Тогда ряд жильцов написали жалобу на странице губернатора в соцсети.

В результате аккаунт правительства области сообщил людям, что, мол, выясняет причину, а Госжилинспекция отчиталась, что как говорили в кинофильме «Кин-дза-за» уже «нажала капу»:

- Мы сообщили в УК о необходимости незамедлительно провести проверку дымоходов и вентиляционных каналов после завершения ремонта.

И снова непонятно. Одни говорят, что требование полного окончания ремонта избыточно, другие, что нужно дождаться завершения всех ремонтных работ на кровле.

Кстати, сам ремонт тоже пока стоит на паузе. Как нам пояснили в «Бастионе» там ждут прибытия кровельного материала.

- Проблем с металлом нет никаких, завтра (30 сентября – прим. ред.) он уже приходит, - доложил нам Сергей Лачихин. - В пятницу металл уже на объекте будет. Я думаю, недели за две наша бригада должна справиться с работами. Если погода не подкачает.

В ответ на это заявление жители дома на улице Чехова чуть ли не хором заявили: «То же самое нам говорили 9, 14, 16, 22 сентября».

- А по вопросу проверки вентканалов и включения газа опять никакой информации, - сетуют жильцы дома. - Говорили, что на этой неделе пройдет, но при этом никто не оповестил нас заранее о дате этой проверки. На все вопросы подрядчик отвечает, что не знает, когда это произойдет. Замкнутый круг

Приятного аппетита

Со стороны вся эта круговерть вокруг вентканалов видится какой-то бюрократической фантасмагорией, достойной пера Кафки.

Если уж чиновники из правительства региона вынуждены выяснять, когда в квартире Светланы или Натальи загорится газовая колонка, то резонно возникает вопрос о системных проблемах взаимодействия многочисленных структур, в принципе созданных для того, чтобы жизнь людей облегчать, а не взрывать им мозг взаимоисключающими разъяснениями.

В этой ситуации бросается в глаза один нюанс во взаимоотношениях жителей с коммунальщиками и чиновниками.

Сейчас, как известно, последних заставляют отвечать на любую жалобу письменно. Но в нашем случае, начальница УК в ответ на письмо сама позвонила по телефону жильцам, а в официальном ответе без разъяснений указано, что «ответ был дан в устной форме».

Но, как говорится, устную форму к делу не пришьешь. Не потому ли в данном случае была выбрана именно она?

Вопрос риторический, но главное, что на деле, а не на словах, людям остается только одно - продолжать греть кастрюльки на кухне.

Хотя один плюс во всей этой истории все же есть. Если жильцам дома №3 по улице Чехова захочется лапшички, то в магазин бежать не надо. С ушей снял и в кастрюльку.