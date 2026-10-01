День музыки: заменит ли нейросеть композитора и как скрипка влияет на соседей

1 октября отмечается всемирный День музыки. Накануне в студии радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM разговор шёл о традициях, классике, современных детях, моде и искусственном интеллекте.

Мария Доронина, директор ДШИ №2 Калуги объяснила также почему музыка, прошедшая испытание временем, не исчезает.

Международный день музыки был учреждён в 1973 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.

Официально же он начал отмечаться на планете с 1975 года.

«У нас два праздника»

- Мария Валерьевна, для вас День музыки — это праздник или всё-таки рабочий день?

- Вы знаете, помимо Дня музыки, у нас 1 октября — ещё и День пожилого человека.

У нас уже несколько лет сложилась традиция: именно 1 октября мы приглашаем бабушек, дедушек, молодые семьи — к нам в школу. Даём концерт.

Для нас это и День музыки, и подарок для наших старших гостей.

- Школа носит имя Серафима Туликова. Как вы храните традиции, связанные с ним?

- Для нас это не формальность. Если говорить про Серафима Сергеевича, то ежегодно мы обязательно отмечаем его день рождения. Наши хоровые коллективы готовят его произведения, разучивают его песни.

У нас есть традиция: когда дети приходят в первый класс, мы обязательно проводим пешеходную экскурсию по Калуге — по местам, где жил и работал Серафим Сергеевич. И обязательно посещаем творческий центр. Так дети знакомятся с его произведениями.

Кроме того, у нас есть творческий центр Серафима Сергеевича — это музейная комната, где хранятся личные вещи композитора. Их нашей школе передала его дочь Олеся Серафимовна. Мы бережно храним эти вещи, проводим экскурсии.

« Туликов понятен детям»

- Но всё-таки современные дети, воспитанные на TikTok и поп-культуре, понимают эту музыку или вам приходится специально учить её воспринимать?

- Если они воспитываются на песнях Туликова, конечно, они понимают. Песни Туликова понятны по смыслу, основная идея — патриотизм. Мы сейчас развиваем патриотизм в детях практически с рождения. Хотя часто говорят, что патриотическое воспитание начинается в школе, когда выносят флаги и поют гимн, на самом деле патриотизм начинается с рождения ребёнка.

Азы патриотизма закладываются в колыбельной мамы, когда мама поёт ребёнку колыбельные песни. Патриотизм начинается с малого: с любви к родственникам, к маме, к папе, к бабушке, к природе, к малой родине. Поэтому музыка Туликова детям достаточно понятна.

- Давайте вспомним Александру Пахмутову, Эдуарда Артемьева, Микаэла Таривердиева. Их мелодии формировали музыкальный код нации. Сегодня вы можете назвать хотя бы одного композитора, который хотя бы немного подошёл к тем великим именам?

- Сразу скажу, что есть современные композиторы, которые пишут прекрасную музыку на классических основах. Например, Сергей Баневич — петербургский композитор.

Или Игорь Корнелюк. Мы, конечно, знаем его больше, как эстрадного певца и композитора, автора музыки к «Бандитскому Петербургу», но у него есть и мюзиклы, и оперы, очень много серьёзных произведений.

Опять-таки Сергей Якимов — еще один представитель петербургской школы. У него прекрасные хоровые и симфонические произведения.

- То есть о кризисе композиторской школы сегодня говорить нельзя?

- Я думаю, нет. Мода, конечно, влияет на музыку, которую пишут композиторы. Но нужно понимать, для кого это пишется.

Есть контингент, который слушает современную популярную музыку, для кого она востребована и модна. А есть дети, даже наши ученики, которые приходят и говорят: «Я хочу заниматься академическим вокалом».

К нам в этом году поступала девочка 11 лет, она сказала: «Я смотрела «Большую оперу», потом «Большую оперу. Дети» и поняла, что хочу заниматься академическим вокалом».

Одно не отменяет другое

- То есть мы переживаем ту же ситуацию, что и в семидесятых, восьмидесятых, пятидесятых? Молодежи нравился джаз, потом рок, теперь рэп, но классика остаётся основой?

- Абсолютно правильно. Причём, одно не отменяет другое.

Ребёнок может изучать классику, играть на музыкальном инструменте классические произведения, но при этом слушать популярную музыку.

Это не говорит о том, что у него нет вкуса. Просто это модно здесь и сейчас. А через пару лет мода может пройти, и будет совершенно другое.

- А что останется?

- Останутся новые версии старого и совсем новые произведения. Что останется в истории музыки от первых двух десятилетий XXI века, мы с вами узнаем через 30 лет.

Сольфеджио — это не ад

- Для того, чтобы стать профессионалом, нужно пройти адский курс сольфеджио, который многие ненавидят и вспоминают с содроганием…

- Сольфеджио — это музыкальная азбука. Мы учим детей читать ноты, читать ритм, понимать, что написано в нотах.

На самом деле о сольфеджио существует ложное представление. Любимый и нелюбимый предмет есть в любой школе. Всё зависит от педагога. Сейчас у нас в школе достаточно крепкий состав преподавателей-теоретиков.

Есть такие, к которым дети бегут на сольфеджио, и у них это любимый предмет.

Мы, конечно, прежде всего учим исполнительскому искусству, игре на музыкальных инструментах.

ИИ не заменит профессионала

- Сегодня можно написать в интернете: «Напиши мне музыку в стиле фолка». И он выдаст. Может, композиторы и музыканты не нужны будут через 10–15 лет?

- Со мной могут соглашаться, могут не соглашаться., но моё мнение: искусственный интеллект никогда не заменит профессионала. Я в этом убеждена.

В «Атласе новых профессий», который разработали в Сколково, говорится о том, что искусственный интеллект не заменит людей творческих профессий. Я с этим абсолютно согласна.

Никто не сможет написать так, как написал Эдуард Артемьев. Его мелодию из «Свой среди чужих, чужой среди своих» слушаешь в сотый, тысячный раз — и всё равно мурашки по коже.

Никакой искусственный интеллект этого не сможет сделать.

Гитара, фортепиано и эстрада

- В детстве была мода на бардовскую песню, все шли учиться играть на гитаре. А сейчас какие инструменты популярны?

- Гитара осталась самым популярным инструментом. На второе место я бы поставила фортепиано.

У нас есть отделение инструментов эстрадного оркестра. Оно включает бас-гитару, электрогитару, ударные инструменты. Обычно у нас аншлаг на это отделение.

- А домбра, баян, виолончель? Они забыты?

- Ничего подобного. Баян сейчас очень популярен. Также виолончель и скрипка.

Мне, например, удивительно, что звонят взрослые люди и просятся именно на скрипку.

- Это же очень сложно. Детям сложно научиться, а взрослым тем более…

- Сложно, но тем не менее… Может быть, это желание из детства. Тогда не сложилось, не записали на скрипку, а желание было.

Это ведь достаточно сложный инструмент во всех смыслах. Принимая решение отдавать ребенка на обучение или нет, родители смотрят, насколько они физически в состоянии слушать домашнее задание ребёнка. И не только они, но и их соседи.

Поэтому, может быть, в этом есть смысл, когда человек уже взрослым понимает, что он хочет учиться играть на скрипке.

- Что бы вы пожелали в Международный день музыки?

- Я бы пожелала, чтобы музыка звучала не только 1 октября, а каждый день. Музыка начинается с колыбельной, с первого услышанного звука, с первого концерта, с первого «я хочу». А дальше — уже дело педагога, школы и времени. Оно всё расставит по местам.

Подкаст программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда – Калуга» с Марией Дорониной можно послушать здесь.