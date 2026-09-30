День в истории: родился генерал, который мирил сословия после отмены крепостного права, Кутузов прислал в Калугу письмо, в городе появилась скорая помощь

Рассказываем, что происходило в это время в разные годы.

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

Сегодня более подробно расскажем о генерале от артиллерии, московском коменданте Сергее Семёновиче Унковском, который родился 2 октября 1829 года в селе Колышево Перемышльского уезда.

Он был восьмым ребенком в дворянской семье. Детство и юность будущего генерала прошли в Калуге.

Детство Сергей Унковский провел в Калуге. Обучение получил домашнее, занимались с ним учителя калужской гимназии.

Военную службу Унковский начал в 1846 году. Поступил в артиллерийскую бригаду, а через несколько лет получил первый офицерский чин.

Когда началась Крымская война, отправился на фронт. Участвовал в обороне Севастополя, был ранен в сражении у Инкермана, но проявил большое мужество.

Боевой опыт закалил его характер и научил ценить честь превыше всего.

Самое важное дело в жизни Унковского связано с отменой крепостного права.

В 1861 году, когда крестьяне получили свободу, нужно было уладить споры между помещиками и бывшими крепостными.

Дворяне Калужской губернии единогласно выбрали Сергея Семеновича мировым посредником в Перемышльском уезде – его родных местах.

Эта должность была очень сложной. Помещики и крестьяне часто не могли договориться между собой.

Но Унковскому удалось стать иротворцем. Он был справедлив и беспристрастен, умел выслушать каждую сторону.

И помещики, и крестьяне считали его человеком слова и долга.

После этой работы Сергей Семенович продолжил военную карьеру. Дослужился до чина генерала от артиллерии.

Много лет он был комендантом Москвы – отвечал за порядок и безопасность в городе. Москвичи очень уважали его и называли просто по имени-отчеству – «Сергей Семёнович».

Унковский скончался в 1904 году в Москве.

За долгую службу он был удостоен практически всех высших орденов Российской империи, включая орден Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками, Белого Орла, Святого Владимира, Святой Анны и Святого Станислава.

30 сентября

1792 – Петр Степанович Протасов оставил пост правителя Калужского наместничества, который занимал с 1782 года, и был назначен сенатором.

Когда в 1790 г. Кречетников убыл по месту нового назначения, оставаясь формально наместником до 1793 г., Протасов фактически единолично управлял губернией.

В тот же день на должность калужского губернатора был назначен Петр Петрович Долгоруков.

При нем в Калуге в 1793 г. был основан дворянский благородный пансион, называвшийся тогда дворянским корпусом, открылась первая в городе публичная библиотека.

1812 - из села Тарутино фельдмаршал Михаил Кутузов направил письмо калужскому городскому голове Ивану Торубаеву с благодарностью за пожертвования в пользу армии.

1 октября

1921 - в Калуге начал функционировать пункт скорой медицинской помощи.

К началу 1921 г. в стране сложилось тяжелое экономическое положение, что отразилось и на условиях жизни, и на здоровье калужан.

Губздравотдел провел ряд мероприятий по улучшению медицинского обслуживания населения.

Вводилась бесплатная медицинская помощь на дому через институт районных врачей, ночные дежурства медиков, бесплатная лекарственная помощь.

В том числе организуется работа Службы скорой помощи в Калуге с 1 октября 1922 года на правах отделения скорой помощи при больнице № 1 им. Красного Креста.

Город не был обеспечен транспортом. Губздравотдел имел всего 22 лошади и ни одной машины.

Поэтому первая скорая медицинская помощь в городе все так же оказывалась на извозчиках.

1926 - 1 октября в Калуге умер Иосиф Ефремович Лион 72-х лет от роду.

Он непрерывно прослужил 45 лет на Сызрано-Вяземской железной дороге в различных должностях, начиная с помощника начальника участка службы пути в 1881 году.

Последние годы продолжал служить в управлении дороги в отделе научной организации труда.

Истинного труженика, образованного инженера, кристально честного и прямого человека оплакала вся интеллигентная и рабочая Калуга. (К. Афанасьев «Летопись провинции»)

1937 - в деревне Зимницы Кировского района Калужской области родился историк, педагог Виктор Яковлевич Филимонов.

В 1970-1980-е гг. он трудился на посту декана исторического факультета.

С 1996 по 2000 г.– директор департамента образования и науки Калужской области, с 1996 по 2015 г. – заведующий кафедрой истории России КГУ им. К. Э. Циолковского.

1970 – в Калуге открылась первая детская художественная школа.

2 октября

1902 - в селе Мочалово Юхновского района родился генерал-полковник Михаил Иванович Потапов.

В годы Великой Отечественной войны возглавлял 5-ю армию Юго-Западного фронта. Средняя школа в селе Рыляки Юхновского района носит имя легендарного земляка.

1941 – газета «Коммуна» писала: «В клубе Андреева состоялось занятие-инструктаж руководителей пунктов всеобуча.

Занятия открыл секретарь парткома тов. Бохенский.

Начальником первого пункта всеобуча назначен тов. Блинов, командирами отрядов – т. Арабчиков, Симоненко, Тишин».

3 октября

1783 – «в начале октября окончена колокольня Предтечевская щекатурные работы.

На главу, крест и щекатурку дал Афанасий Михеев Масленников 500 целковых». (Из записок купца Губкина).

1786 - в Калуге открылось Главное народное училище, которое в 1804 году было преобразовано в Калужскую мужскую гимназию. Эта дата считается днем основания КГУ имени К.Э. Циолковского.

1957 - вступил в строй завод Калугаприбор.

Первым директором завода был Трофим Васильевич Адарченко.

1967 - в Калуге открылся Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

4 октября

1941 – в оккупированном фашистами Людинове создана подпольная комсомольская группа. Создал ее Алексей Шумавцов.

В нее вошли учащиеся старших классов средней школы: Апатьевы, Евтеев, Лясоцкий, Фирсова, сестры Хотеевы и др.

Деятельность группы направлялась командованием Людиновского партизанского отряда (командир Василий Иванович Золотухин, комиссар Афанасий Федорович Суровцев).

Ее участники распространяли в городе листовки и сводки Совинформбюро, собирали разведывательные данные о противнике, похищали у оккупантов боеприпасы, доставали медикаменты для партизан, совершали диверсионные акты.

По доносу предателя в октябре 1942 г. гестаповцы арестовали почти всю группу. Подпольщики были зверски убиты.

Указом Президиума ВС СССР от 12.10.1957 г. руководителю группы Шумавцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Участники группы посмертно награждены орденами Ленина и орденами Красного Знамени.

1947 - родился Владимир Сергеевич Иванов. Заслуженный артист РФ, композитор, преподаватель Калужского областного музыкального училища имени С.И. Танеева, руководитель известного ансамбля «Калинка»

В 2005 г. был удостоен звания Почетный гражданин города Калуги.

5 октября

1910 – в частной полноправной 6-классной женской прогимназии Шалаевой, прошел первый педсовет.

1941 – на Ильинские рубежи против 57-го моторизованного и 12-го армейского корпусов немецких войск были направлены курсанты Подольских военных училищ.

Молодые солдаты до конца выполнили свой воинский долг, они погибали, но не отступали, защищая рубежи Родины.

В память об их подвиге на Ильинских рубежах создан Мемориальный комплекс, а село Ильинское, где проходили бои, удостоено почетного звания «Рубеж воинской доблести»).

1941 – когда немцы вошли в село Передел Медынского района, медицинские работники сельской больницы организовали подпольный госпиталь и спасли жизнь 40 раненым красноармейцам.

Приказом командующего Западным фронтом орденом Красной Звезды был отмечен подвиг главного врача Передельской больницы Анастасии Нестеровны Мельниковой и фельдшера Нины Александровны Якимович.

1966 - в Калуге открылось новое здание областной библиотеки имени Белинского.

6 октября

1723 - В том же монастыре (идет речь о Лаврентьевском монастыре) сломило с каменной церкви второй шатер. (Из записок купца Губкина).

1901 – в Калуге родился график, мастер книжной иллюстрации Валериан Васильевич Щеглов. Учился в Калужском реальном училище, работал карикатуристом в газете «Коммуна».

1941 – Из хроники 1941 года, составленной работником Госархива Сухоцким:

«Калуга, 6-11 октября. Разграблен торговый склад на базарной площади, куда попала авиабомба.

Разграблены имущество и продукты детского дома, брошенные на погрузочной площадке (потрудилось население поселка Коммуна Труда, т.е. Подзавалья).

Расхищено имущество клуба им. Андреева, оставленное на ст. Калуга. Растащено имущество рабочих КЭМЗ, оставленное в вагонах, собравшихся в эвакуацию.

Взорвана водонапорная башня, подорвана ЦЭС, сожжены Гостиные ряды и главный корпус спичфабрики». (Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

1941 - В начале октября в Калугу прибыл командующий войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Артемьев.

По его приказу на базе 8-го запасного автобронетанкового полка был сформирован отдельный сводный батальон под командованием капитана Окунева.

С 6 по 12 октября батальон, который имел в наличии только незначительное количество винтовок, пулемётов, гранат, бутылок с горючей смесью, один танк Т-26 и один бронеавтомобиль, держал оборону по р. Угре южнее д. Плетенёвка под Калугой.

За время нахождения в обороне он отразил ряд попыток разведгрупп противника проникнуть в наш тыл и залповым винтовочным огнём сбил фашистский самолёт.

Охрану и оборону железнодорожного моста через Угру нёс истребительный отряд под командованием Василия Пятовского. (Из публикаций Гущиной)

1941 – на территории Хвастовичского района (в то время Орловской области) был создан партизанский отряд «В бой за Родину» под командованием Николая Ивановича Бусловского.

1987 – (дата ориентировочна) на ул. Николо-Козинской, 25 был открыт памятник Кларе Цеткин.

На церемонии присутствовали студенты из ГДР. Монумент разместился в сквере напротив девятиэтажного здания общежития пединститута.