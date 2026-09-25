В Калуге официально не обманутых дольщиков 10 лет кормят бумажками

От 25 тысяч до полумиллиона рублей - именно такие суммы в среднем отсудили люди, вложившие миллионы в строящийся дом повышенной комфортности на улице Кутузова.

О проблемах со сдачей этого многоквартирного дома в Калуге мы писали в феврале 2025 года.

К нам в редакцию вновь обратились люди, вложившие в строительство этого дома свои кровные еще в 2016 году, задолго до введения эскроу-счетов.

По их словам, за полтора года ситуация практически не изменилась.

Вместо ключей от квартир - суды

С одним из дольщиков, Владимиром Ананьевым, мы встретились на том же месте, что и полтора года назад. Те же голые кирпичные стены, торчащие провода и трубы.

- За все время у меня в квартире практически ничего не изменилось, - рассказывает Владимир Ананьев. – Разве что вот, трубу вентиляции вывели на кухне.

Действительно, внешне в квартире с прошлого года ничего не поменялось. А вот в документальном фронте некоторые изменения все же произошли.

Прокуратура Калужской области ответила на жалобу дольщиков. В ответе сообщается, что готовность дома составляет 97%.

Другими словами, остались лишь мелочи, однако ввод в эксплуатацию и выдача ключей жильцам все еще остается в тумане.

- В прошлом году он (застройщик, - прим. ред.) пытался через арбитражный суд этот вопрос решить, - объясняет Владимир Ананьев. - Вопрос был отложен в связи с тем, что документации у него как не было, так и нет.

Застройщик, тем не менее, получил очередное продление сроков строительства. Ему разрешили строить до 23 июля 2026 года. Кроме этого, в службу судебных приставов пришло постановление о взыскании накопившихся долгов. Копия этого документа есть в редакции.

В общей сложности с застройщика требуют более двух миллионов рублей. Впрочем, дольщиков в списке мало, всего трое. И им причитается от 25 тысяч до полумиллиона рублей.

Остальные долги застройщик обязан оплатить всевозможным организациям. Здесь и приставы, и налоговая, и администрация Калуги, и сбытовая компания.

Но все эти решения ни на йоту не приблизили окончание самого строительства до которого, напомним, остается всего каких-то 3%.

Проблемный дом

Десять лет назад ситуация складывалась весьма оптимистично. Здание на Кутузова - в историческом центре города. Всего три-четыре этажа, повышенная комфортность. По проекту предполагалось всего 12 квартир. В общем, тихий спокойный рай.

Конечно же, люди, что называется, повелись и вложили свои деньги. Некоторые, как обычно, влезли в долги, продали свое тогдашнее жилье в надежде уже скоро поселиться в доме повышенной комфортности.

Тем более, что срок окончания его строительства изначально был установлен тем же 2016-м годом. Объект небольшой, так что все выглядело вполне реальным.

Проблемы начались, когда выяснилось, что застройщик, по словам дольщиков, решил повернуть дом на 90 градусов, а в проекте эти изменения не указал. Стройка застопорилась в конце 2016-го. В приемке дома было отказано. И с тех пор дольщики вынуждены писать жалобы во все возможные инстанции, вплоть до приемной Президента, да ходить по судам.

В августе нынешнего года люди обратились в региональное министерство строительства и ЖКХ.

- 8 августа у нас была встреча в Министерстве строительства Калужской области, - рассказывает Владимир Ананьев. - Вёл его Ушаков Дмитрий Юрьевич, зам министра. Там же присутствовал и застройщик. И он торжественно обещал, что на следующий день придёт в инспекцию, покажет документы, и девятого числа инспекция примет дом, так сказать, с выполненными доделками. Документы он принёс, опять ничего не сделано, выезд на дом не состоялся, и, соответственно, вопрос снова повис.

Странности

Удивляются дольщики и позиции городских властей, которые раз от разу спокойно продлевают сроки строительства.

- Никто его не торопит, - говорят «неофициальные обманутые дольщики». - Дело, так сказать, идёт, как идёт. Без особых претензий со стороны всех организаций и инспекций. А ему-то, застройщику, надо всего лишь поменять проект и исправить недоделки в соответствии с указаниями инспекции, чтобы там смогли принять пакет документов.

Ситуация вокруг этого дома складывается странная. Дольщиков этой стройки отказываются признать обманутыми и вносить в соответствующий реестр. А ведь попадание объекта в реестр проблемных запускает отработанную схему. Власти получают возможность начать искать инвестора для достройки или подключить Фонд развития территорий. В общем, просто так отмахнуться от десятка попавших в беду людей уже не получится.

Как рассказали дольщики, они пытались внести свой несданный дом в этот самый реестр, но им отказали. Дело в том, что в документе о реестре есть пункт, согласно которому, строительство должно быть заморожено более полугода. И эту лазейку застройщик использует по полной.

- Он может раз в квартал привезти пару рабочих, они положат, к примеру квадратный метр плитки, и все, - объясняют ситуацию дольшики. - По документам это значит, что дом продолжает строиться и в реестр нас не примут. Так может продолжаться десятилетиями.

О чести мундира

- К большому сожалению, между нами и властью какая-то стена непонимания, - бросает уже прощаясь с нами, Владимир Ананьев. – Это меня и напрягает больше всего. Чиновники занимаются формальными отписками, а проблемы людей, вот тех же самых женщин с детьми, которые остались, так сказать, у полуразбитого корыта. Инвалиды тут есть, пенсионеры…

И есть в словах этого человека горькая правда сегодняшнего времени.

Десяток официально не обманутых дольщиков дома на Кутузова - это не сотни официально обманутых дольщиков того же «Калейдоскопа». Вот и отмахиваются от них, как от надоедливых мух, прикрываясь сотнями бумажек, доказывающих что в тут все без обмана, по закону.

И мы целиком и полностью чиновникам верим, что по закону. А вот по-человечески данная ситуация – откровенное и неприкрытое свинство.

С чем в очередной раз наших бюрократов и поздравляем.