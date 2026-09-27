Калужская Росгвардия: «Приносите хоть гранатомет - заплатим»

В студии радио «КП-Калуга» на волне 93.1 ФМ - заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Владимир Сенёв ответил на вопросы о сдаче оружия за деньги.

Разговор шел не только о сдаче огнестрельного оружия за деньги.

Владимир Сенёв подробно рассказал о нюансах приобретения и хранения охотничьих ружей.

Напомним, с февраля 2026 года в регионе действует закон о возмездной сдаче оружия и боеприпасов. Деньги получить можно даже за нелегальные.

Сколько оружия в регионе

- Владимир Владимирович, раскроете тайну, сколько у нас сейчас на самом деле стволов находится на руках у населения?

- На сегодняшний момент у нас порядка 25 000 владельцев, у которых более 49 000 единиц оружия.

- В Калужской области действует закон, который предусматривает вознаграждение за добровольную сдачу оружия. В чем суть?

- Да, с этого года у владельцев, появилась возможность сдать своё зарегистрированное оружие, либо оружие, допустим, оставшееся от родственника, который когда-то владел, а они не знали, что он является владельцем оружия.

Можно сдать это оружие на законных основаниях и получить за это определённое вознаграждение.

- Я правильно понял, речь идёт и о криминальном арсенале?

- Да, именно и о криминальном тоже.

- Не посадят?

- Не посадят. При соблюдении определённой процедуры, если это оружие у вас не нашли сами сотрудники силовых структур.

В примечаниях к статьям законов указано, что человек, изъявивший добровольное желание сдать незаконно хранящееся оружие, основные части оружия, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождается от уголовной либо административной ответственности.

- Закон действует с начала нынешнего года. Уже были прецеденты, когда люди приносили?

- Да, прецеденты были, они не очень массовые. Хотелось бы, чтобы граждане поняли пользу от этого и, если имеется такое оружие, обратились и сдали.

- Не несут из-за того, что боятся спросят: «Ты откуда взял?»

- Безусловно, спросят. Процесс я вкратце попытаюсь объяснить.

Когда гражданин приносит незарегистрированное оружие, он пишет заявление. С него в любом случае возьмут объяснение: где, при каких обстоятельствах у него это оружие появилось.

После чего будет проведена обязательная проверка и принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Затем – выплата денег.

Сколько платят

- Сумма вознаграждения варьируется от 2 до 8 тысяч рублей. Поподробнее можно?

- Да, сумма варьируется в этих пределах. Но это касается именно оружия. 8 000 рублей стоит боевое стрелковое оружие —абсолютно любое. 2 000 — это одна единица охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.

Также можно сдать газовое и травматическое оружие. Можно сдать взрывчатые вещества, в том числе порох. Там сумма, конечно, поменьше. Допустим, за килограмм пороха можно получить 500 рублей. Также можно сдать патроны — при сдаче рассчитывается сумма 10 рублей за один патрон.

- А что чаще всего приносят?

- В основном несут пистолеты травматические, газовые либо гладкоствольное оружие.

- С гранатомётом никто не приходил?

- Нет.

- А примете?

- Примем, конечно.

- Что происходит с оружием после того, как его сдадут?

- После сдачи, если оружие незаконное, проводится проверка, как я говорил выше.

Если законное, то оно помещается на склад вооружения, где после проведения определённых проверок, в том числе по учётам (не является ли оно когда-то похищенным или потерянным), принимается решение об утилизации.

Чёрные копатели и эхо войны

- У черных копателей тоже примете оружие или его части?

- Да, конечно, примем. Само оружие, скорее всего, уже не может производить выстрел, но оно имеет основные части. А за хранение основных частей можно получить как, административную, так и уголовную ответственность. Поэтому лучше сдать добровольно.

- То есть на черных копателей тоже распространяется этот закон, их не привлекут?

- Да, именно так.

- Давайте поговорим об охотничьем оружии. Если охотник приобретает новое ружьё, какие сроки и порядок его регистрации?

- Человек должен быть гражданином Российской Федерации и ему обязательно должен исполниться 21 год.

Нужно пройти медицинскую комиссию, после чего пройти обучение в специальных школах по знанию правил безопасного обращения с оружием.

Далее надо получить охотничий билет, и только после этого обратиться в лицензионный отдел по месту регистрации с заявлением и пакетом документов для получения лицензии на приобретение одной единицы охотничьего гладкоствольного оружия.

- И с этой лицензией идти в охотничий магазин и покупать ружьё?

- Да. Без лицензии владельцем оружия вы не сможете стать. В лицензионном отделе проверят ваши документы, после чего выдадут лицензию сроком действия 6 месяцев.

Есть определённые изменения в законе об оружии: человек первое оружие может приобрести только либо одноствольное, либо двухствольное, не имеющее возможности производства более двух выстрелов.

- А когда можно приобрести карабин, например?

- Это можно после двух лет владения данным оружием. Тогда вы можете получить такую лицензию и уже купить себе тот же карабин.

- А для получения всех документов обязательно лично приходить или возможно подать через портал Госуслуг?

- Да, есть такая функция. Когда собрали пакет документов, на портале Госуслуг через личный кабинет подаёте заявление на получение лицензии.

Хранение и ношение

- Хорошо, купил. Прошёл всю процедуру, получил лицензию, купил ружьё. Как его хранить дома? Какие основные требования?

- Основное — это металлический ящик-сейф, который запирается на замок, чтобы исключить доступ посторонних лиц.

- А какие наиболее частые нарушения вы фиксируете?

- Чаще всего владельцы оружия забывают продлевать сроки владения. На каждое оружие выдаётся разрешение сроком на пять лет. Граждане обязаны не позже, чем за месяц до окончания срока подать заявление о продлении.

Если они опоздали даже на один день, за это есть административная ответственность по статье 20.11 КоАП РФ.

- А что касается перевозки? Ствол обязательно должен быть в разобранном виде?

- В машине в обязательном порядке оно должно находиться в чехле, в разобранном виде, в разряженном состоянии, и патроны должны храниться отдельно от оружия.

- Даже травмат?

- Тут немного другое. Часто владельцы травматического оружия перевозят его в сумочках, лежащих где-то в багажнике, на заднем сиденье, в бардачке. Это незаконно.

Гражданин должен травмат всегда держать при себе: на поясе, в кобуре, либо сумочка должна быть на нём, чтобы посторонние лица не имели к нему доступа.

- Попадались ли вам люди в состоянии алкогольного опьянения с оружием?

- Да, попадаются. Это 100% лишение всего оружия, которым гражданин владеет, без разницы, с каким оружием он попался. Всё, что у него есть в собственности, будет изъято. И соответственно, все разрешения и лицензии будут аннулированы.

- Пожизненно?

- Нет, не пожизненно. В среднем это на два года.