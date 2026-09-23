День в истории: Юрий Вусович спасал Калугу от эпидемий, главнокомандующему побили стекла в карете, открылась «телеграфическая линия»

Рассказываем, что происходило в это время в разные годы.

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

Сегодня более подробно расскажем о судьбе Юрия Александровича Вусовича — человека, чье имя сегодня известно лишь узкому кругу краеведов, хотя для нашего города он сделал очень много.

Был врачом, эпидемиологом, ученым и краеведом.

Юрий Вусович родился 28 сентября 1882 года в семье учителя.

Его отец тоже любил родной край и даже написал книгу о Калужской губернии. И за свои труды получил дворянство.

Юрий пошел в отца. Закончил медицинский факультет Московского университета. Работал в разных земских больницах, а в 1918 году вернулся в Калугу.

И был не просто доктором. Вусович заведовал патологическим отделением, преподавал анатомию и гигиену, работал судебным экспертом. Но главное его дело — санитарная служба.

В 1924 году он создал губернскую санитарно-биологическую лабораторию и руководил ей 10 лет. Это была первая серьезная борьба с инфекциями в нашем городе.

Самую большую ценность представляют его исторические записи.

В 1929 году вышла книга «Медико-топографическое описание города Калуги».

Вусович собрал в ней важные сведения: какие родники были в городе, где стояли пруды, как жили люди, от чего болели и умирали.

И картина была невеселой. Юрий Александрович писал, что город выглядел запущенным. Тротуары разбиты, дома рушатся, везде мусор.

Из шести бань работали только две — остальные закрыли за грязь.

По его мнению, именно из-за антисанитарии в городе часто вспыхивали эпидемии тифа и чумы.

Он считал, что люди болеют от голода и плохих условий жизни.

При этом Вусович не просто критиковал.

Он предлагал решения: проверял водопроводную воду, хлорировал её, изучал местные родники (в Калуге он насчитал и 40), минеральные и грязевые источники.

И даже говорил о том, что у города есть курортный потенциал.

Но жизнь этого замечательного человека закончилась трагически. В феврале 1938 года его арестовали по ложному доносу.

Обвинили в том, что он будто бы ставил неправильные диагнозы и делал вредные лекарства. Вусовича приговорили к расстрелу.

Где он погиб — неизвестно. В 1955 году его реабилитировали и признали невиновным.

Семья Вусовича тоже заслуживает памяти. Его жена, Зинаида Алексеевна, была учительницей.

Сын Андрей погиб на войне в 1941 году.

Дочь Наталья занималась краеведением.

23 сентября

1879 – в Калуге в зале Дворянского собрания любителями музыки был дан благотворительный концерт в пользу бесплатной школы для детей беднейших жителей Калуги, открытой в здании Крестовского монастыря.

1894 – оперный певец, а в прошлом морской офицер Николай Унковский купил в Калуге дом, находившийся в аварийном состоянии.

Дом этот был построен в 1793 г. для купца, городского головы Ивана Борисова архитектором Иваном Ясныгиным. Унковский благоустроил и отремонтировал его (ул. Волкова, 5).

Дом включён в единый государственный реест объектов культурного наследия регионального значения.

В данное время он расселен, и краеведы озабочены его состоянием.

1920 - в деревне Слободка Ульяновского района родился Герой Советского Союза, командир звена гвардейского штурмового авиационного полка. Сергей Потапов. Похоронен в Одессе.

1952 - пленум Калужского обкома ВКП/б/, избранный IV областной партконференцией, рассмотрев организационные вопросы, избрал первым секретарем обкома ВКПб Сергея Постовалова.

24 сентября

1812 (ст. стиль) – бывший главнокомандующий русской армией Барклай де Толли пишет императору Александру 1 письмо с жалобой на калужан, что в городе его встретили враждебно, выкрикивали слово «предатель» и побили стекла в карете. Уехать ему удалось только при помощи полиции.

1860 - Газета «Калужские губернские ведомости» сообщила об открытии «телеграфической линии, соединяющей наш город с Москвою и Петербургом».

1879 – (ст. стиль) освящено Калужское женское епархиальное училище с церковью внутри.

Занятия начались 10 ноября. Деньги на строительство церкви для училища дал владелец пароходства, купец 1-й гильдии Иван Ципулин.

Ныне это лицей №9 им. К.Э. Циолковского.

25 сентября

1771 – в Санкт-Петербурге родился Николай Раевский, генерал от кавалерии, участник Отечественной войны 1812 года, внес большой вклад в исход Малоярославецкого сражения (24 октября 1812 года).

1937 – постановления ЦИК СССР «О разделении Московской области на Тульскую, Рязанскую и Московскую области» к Тульской области отошли Бабынинский, Детчинский, Дугнинский, Калужский, Перемышльский, Тарусский районы; к Орловской области – Жиздринский, Людиновский, Ульяновский Хвастовичский районы; в Смоленской области остались Барятинский, Дзержинский, Думиничский, Износковский, Козельский, Кировский, Медынский, Мещовский, Мосальский, Спас-Деменский, Сухиничский, Юхновский районы; в Московской области – Боровский, Высокиничский, Малоярославецкий и Угодско-Заводский районы.

26 сентября

1879 – была открыта начальная школа для мальчиков при Крестовском монастыре в Калуге.

27 сентября

1891 – умер русский писатель Иван Гончаров. В конце ХIХ в. в Калуге жил племянник его Александр Гончаров, автор рассказов и воспоминаний о своем дяде. С ним в начале 1899 г. переписывался Лев Толстой.

1937 – «20-ю годовщину октябрьской революции Калужский городской театр, отыгравший свой 160-й сезон, отметил идейно возбужденными спектаклями «Любовь Яровая», «Профессор Полежаев», «Очная ставка».

На киноэкранах города и полотнах сельских передвижек – новый художественный фильм «Ленин в Октябре».

1967 – зампредсовмина СССР, академик и лауреат Ленинской и Государственной премий Кириллин прикрепил орден Ленина к знамени Калужской области.

1995 – в Калуге скончался заслуженный художник России Иосиф Павлишак.

28 сентября

1943 – указом Президиума ВС СССР Александру Терентьевичу Карпову, уроженцу д. Филенева (ныне Ферзиковского района) присвоено звание Героя Советского Союза.

К августу 1943 г. Карпов произвел 370 боевых вылетов, в 87 воздушных боях сбил лично 16 самолетов противника и 7 – в группе. Вторую медаль «Золотая Звезда» он получил 22.08.1944 г.

29 сентября

1916 – в селе Занины-Починки Рязанской области родилась художница Людмила Климентовская.

В 1930 году она поступила на учебу в Касимовское фабрично-заводском училище, потом два года отработала на Касимовской фабрике «Красный текстильщик».

Затем закончила Рязанское художественное училище. Работала художником в театрах, учителем, директором Рязанского областного художественного музея.

В 1951 Людмила Александровна стала председателем оргбюро по созданию Калужского отделения Союза художников.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Ветеран труда», многочисленными грамотами и благодарственными письмами. Скончалась в 2000 году.

1951 – газета «Знамя» писала: «Необычно теплая погода, наблюдавшаяся во второй половине августа, удержалась почти всю первую половину сентября.

Еще 16 и 17 сентября среднесуточные температуры были 15-18 градусов против обычных для этого времени 10 -11 градусов. Вместе с тем, 10-12 сентября резко похолодало.

12 сентября по области местами наблюдались заморозки на почве. В воздухе первые заморозки были 24 сентября. В этот день среднесуточная температура снизилась до 4-6 градусов.