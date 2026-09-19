Правнуки Циолковского отмечают юбилеи. А кого притягивает кресло учёного?

Рассказываем, как отметили день рождения космического дома.

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19 сентября исполняется 90 лет Дому-музею К.Э. Циолковского.

Вот уже девяносто лет этот небольшой дом на горке возле Яченского водохранилища встречает гостей.

Когда-то здесь жила семья Константина Эдуардовича, а с 1936 года сюда приходят школьники и академики, космонавты и туристы, чтобы увидеть своими глазами, как жил ученый, который научил человечество мечтать о звёздах.

Юбилей решили отметить по-домашнему. 17 сентября, в день рождения учёного, в уютном дворике музея собрались те, для кого этот дом давно стал родным.

Надо дела делать

К гостям обратился правнук Циолковского Сергей САМБУРОВ, Он работает в корпорации «Энергия» — отвечает радиотехнические средствам связи.

— Друзья мои, этот дом нам родной, — улыбаясь, сказал Сергей Николаевич. — Когда заходишь, всё — гармоника, шкатулки — было в нашем доме на ул. Циолковского, 1, где последние три года прожил Константин Эдуардович.

Тот дом остался у семьи, адрес простой, туда приходит много писем.

И как сказал Циолковский, когда ему на 75-летие вручали орден Трудового Красного Знамени, благодарить словами бессмысленно, надо дела делать.

Поэтому я буду продолжать тренировать космонавтов, посылать бюсты Циолковского и его фотографии на МКС, издавать его работы.

Сейчас в Рязань едем на фестиваль, потом в Вятку, в Уфу. Слава богу, начальники у меня в ракетно-космической корпорации хорошие, отпускают.

Приехал Сергей Николаевич не с пустыми руками — с букетом роз для своей двоюродной сестры Елены Тимошенковой, директора дома-музея.

— Сестрица Елена, иди сюда. Мы с Еленой одногодки, обоим по 75. Я уже этот рубеж прошёл, а ей предстоит в ноябре, — поздравил он её с предстоящим днём рождения.

Сирень из Ижевского

Во дворике музея гости посадили куст сирени. Не простой — привезённый из села Ижевское Рязанской области, с усадьбы, где родился Циолковский.

— Это сирень с территории, где жила его семья, — уточнил Николай Медведков, директор музея Циолковского в Ижевском, у которого, кстати, день рождения тоже 17 сентября, как и у Константина Эдуардовича.

Общаясь с гостями, директор ижевского музея поделился забавными фактами.

Оказывается, Константин Эдуардович родился дома. Точное время рождения учёного неизвестно — никто из родных не записал в воспоминаниях.

Говорят, мать будущего гения гуляла по самой спокойной улице села, ведущей в сторону воды, когда почувствовала себя плохо. В тот же день и появился на свет Константин Эдуардович.

— Многие спрашивают, увидев в нашем ижевском музее кованую кровать: «На ней был зачат Циолковский?» — смеётся Николай Медведков. — Я уже устал от этого вопроса и говорю: «Совершенно верно». А люди удивляются: «Почему она такая маленькая?»

А потому что раньше спали полусидя, подкладывая подушки под руки, шею, спину.

И раньше в домах можно было увидеть множество подушек. Циолковский, кстати, вспоминал, что мать спала с двумя его братьями.

Отец был государственный служащий, находился на серьёзной работе. На него начали кляузничать, поэтому они и решили уехать.

Дирижабль со следами пуль

После возложения цветов к памятнику учёного, который стоит во дворике, директор музея Елена Тимошенкова провела экскурсию по выставке, которую подготовили к 90-летию музея.

— Циолковский 40 лет прожил в Калуге. Его многие знали: кого-то он учил, с кем-то катался на велосипеде. Поэтому на открытие дома-музея в 1936 году пришло много народу.

Открывал музей легендарный полярный лётчик Михаил Водопьянов.

Выступление Водопьянова на открытии дома-музея.

Так выглядел дом в 1930-е гг.

-Первые годы жизнь здесь была сонной.

На второй этаж родные передали обстановку кабинета учёного: личные вещи, модели. Все, кроме рукописей - их увезли в Москву.

На первом же этаже в 1930-х годах разместилась научно-техническая экспозиция.

Потом началась война. В октябре 1941-го, когда фашисты вошли в город, дом заняли немецкие связисты.

Было холодно — сожгли модели, сделанные руками Циолковского, личные вещи.

На веранде до сих пор стоят два дирижабля — один со следами штыка и пуль: немцы использовали их как мишени.

Многие экспонаты были утрачены.

Помощь Королева

1957 год, столетие Циолковского, над музеем взял шефство Сергей Павлович Королёв.

— Мы всю жизнь будем благодарны Королёву, — говорит Елена Алексеевна. — Летом 57-го приехала группа учёных: одна занималась экспозицией, вторая — ремонтом.

Королёв должен был приехать 15 сентября с делегацией Академии наук.

Его заместитель вспоминал: 14 сентября, ближе к ночи, обнаружилось, что нужны красные ковровые дорожки, а про них забыли. Он ночью прилетает к Королёву.

Тот сначала всыпал ему, а потом сказал: «Чего стоишь? Забирай дорожки из моего кабинета». Эти дорожки потом много лет служили в музее.

15 сентября в Калугу приехал Королёв. Он был засекречен, фотографировать его нельзя. Но кто-то из калужан, увидев серьёзные машины, сделал снимок, и в кадр попал Сергей Павлович.

Правда, показывать эти снимки нам долго не разрешали, но они редкие и очень ценные.

Делагация советских ученых во главе с Королевым. 15 сентября 1957 год.

Весной 1958 года по распоряжению Королёва в домик привезли дублёр первого спутника.

Тогда музей стал первым космическим музеем мира. Сюда стали приезжать десятки тысяч людей — посмотреть на чудо советской техники.

Подарок от Гагарина

— Со временем экспонатов становилось всё больше, — продолжает рассказ Елена Алексеевна. — Дом-музей их уже не вмещал. И встал вопрос об открытии Музея истории космонавтики.

Первый камень в основание нового музея заложил Юрий Гагарин. Правда, 13 июня 1961 года, когда он приезжал в Калугу, в дом-музей Циолковского попасть не смог.

Но написал, что музей получит подарок к юбилею — 75-летию.

И действительно, к сентябрю того же года мы вдруг получили невероятные часы марки «Космос», которые Гагарин специально заказал на Сердобском часовом заводе с памятной табличкой. Дом-музей он все-такие посетил, приехал в 1964 году.

Подарок Юрия Гагарина. Часы ходят до сих пор.

А первым космонавтом, переступившим порог дома-музея, стал Герман Титов.

Он приехал неожиданно, присоединился к обычной группе и пошёл слушать экскурсию. Его узнали посетители. Титов полюбил музей, приезжал больше десяти раз, был большим другом.

В 1968 году музей стал полностью мемориальным. Сюда приезжали Анна Гагарина, Валентин Глушко, тогда главный конструктор ракетно-космических систем, академик Владимир Уткин — создатель знаменитой ракеты «Сатана».

В 1970-х началось международное сотрудничество: экипажи «Союз — Аполлон», космонавты социалистических стран, немецкий учёный Герман Оберт.

Есть редкая фотография 1982 года: семья Королёвых и семья Циолковских за самоваром с пирожками, которые потрясающе пекла жена учёного Варвара Евграфовна.

«Спасибо, у меня есть своё»

Музей — это не только про космос. Здесь снимали десятки документальных и художественных фильмов.

Например, «Укрощение огня», где Королёва играл Лавров, а Циолковского — Смоктуновский. Фильм «Королёв» 2011 года.

На фото на лавочке у старого колодца — Сергей Юрский в роли Циолковского.

В музее побывал и Президент Владимир Путин. Елена Тимошенкова говорит, что на всю экскурсию ей дали 10 минут, но они успели показать всё.

И предложила Владимиру Владимировичу посидеть в кресле Циолковского, а он ответил: «Спасибо, у меня есть своё». Эта фраза вошла в историю.

— Но космонавтов мы в кресло пускаем — они очень любят, — говорит Елена Алексеевна.

А ещё есть любимая фотография: космонавт Александр Самокутяев вышел в открытый космос с портретом Циолковского и потом подарил этот снимок музею.

На орбиту отправляли много брошюр Циолковского, в основном по философии.

К сожалению, та библиотека погибла, когда станцию «Мир» затопили. Новая библиотека на МКС — более современная, но того налёта провинциальной Калуги, тех книг, которые когда-то держал в руках Циолковский, уже нет.

— Вспоминайте наших героев, наших космонавтов, читайте их отзывы, — говорит Елена Тимошенкова. — Не забывайте нашу космическую историю.

Экскурсии в Доме-музее К.Э. Циолковского проведут ещё 22 и 29 сентября. Участие — по предварительной записи. 0+