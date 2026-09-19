Потрогать прошлое, или Почему калужские боксеры избили реконструкторов

В радиостудии «Комсомольской правды – Калуга» на волне 93,1 ФМ поговорили об исторической реконструкции с руководителем женского клуба «Авангард».

Ему всего месяц, но за плечами его участниц — годы фестивалей, поездок, сшитых костюмов и найденных вещей.

В августе нынешнего года дам в костюмах начала прошлого века можно было видеть в Калуге на фестивале «Живая история».

О том, зачем милым барышням сапоги, госпиталь и батальон смерти, мы поговорили с руководителем клуба Александрой Шатиловой.

«Авангард» — это не про амазонок

— Александра, почему клуб называется «Авангард»? Название звучит жёстко, почти по-военному.

— Если обратиться к самому понятию «авангард», это что-то новое, непохожее на то, что было раньше, то, что идёт впереди.

В армейских частях авангард — группа, которая выступает впереди. Хотелось бы верить, что мы тоже впереди. Поэтому в клубе единогласно решили называться именно так.

— Единогласно? У вас железная дисциплина или демократия?

— Нет, у нас не железная дисциплина. Мы шутим, что у нас вече. Всё решаем коллективно, на собрании. Нет жёстких запретов, мы за творческую свободу.

— Как появилась идея создать отдельный женский клуб? Ведь реконструкция часто воспринимается как мужское дело.

— Практически все члены клуба знакомы раньше. Мы были участниками других клубов исторической реконструкции. Кто-то с 2015 года, кто-то с 2018-го.

Мы успели поездить по мероприятиям, по историческим фестивалям в составе других клубов, сделать совместные мероприятия. И стало понятно, что для развития, для свободы, не ограниченной рамками других клубов, нужно своё женское объединение.

— А в чём вас ограничивали мужские клубы?

— Есть известная проблема: когда в клубе очень много людей, они сложно организуемы. Ты хочешь сделать антуражный лагерь, чтобы там не было пластиковой посуды, пластиковых вещей, современных продуктов, упаковки. Хочешь, чтобы всё было красиво.

Но приходят люди, которые смотрят на историческую составляющую сквозь пальцы. Что-то не получается, что-то сложно организовать. А здесь у нас небольшое сообщество, которое прекрасно понимает, как должна выглядеть реконструкция.

Люди опытные, знают, чего хотят и как это сделать.

Пластиковая посуда — мимо

— Где вы берёте реквизит? Даже пуговицу позапрошлого века найти непросто.

— Всё зависит от эпохи. У нас есть предметы, которые по крупицам собраны из частных коллекций. Что-то хранится дома, в коллекциях, у бабушек, прабабушек, что-то передаётся.

Нам очень повезло с Анной Тюиной. Она швея, мастер исторического костюма.

— То есть костюмы вы шьёте сами?

— Конечно.

— А материалы? Современные?

— Мы скрупулёзно изучаем исторические источники. Понимаем, какая ткань может быть, а какой быть точно не может. Для определённых эпох это хлопок, лён. Найти ткань не так трудно.

Космический инженер, таможенник и учитель биологии

— Сколько сегодня женщин в клубе?

— На данный момент шесть человек.

— И все историки?

— Нет, конечно. У нас все разных профессий. Есть инженер, который конструирует космические спутники, летающие в космос. Есть учительница иностранного языка, работник таможни, учитель-биолог и учитель начальных классов.

Нас объединяет любовь к истории. Это хобби.

У кого-то хобби — рыбалка. Человек может работать на заводе или быть музыкантом, а по выходным разбираться в блёснах и удочках. Так и здесь. Это занятие для души. То, что делает жизнь более полной, интересной. Я свой путь в реконструкции начинала с женского батальона смерти Марии Бочкарёвой.

Это нужно, чтобы люди не однобоко видели событие, чтобы те же подрастающие девочки понимали, насколько женщина важна в историческом процессе, насколько это интересно.

Пикник, госпиталь, батальон

— Планируете не только военные, но и бытовые реконструкции?

— Да. Скоро собираемся анонсировать полевой выход по другой эпохе — советский туризм. Это синие треники, шапочки с красной полосочкой.

У нас Вера Зенкевич занимается альпинизмом, туристической деятельностью, походами. Некоторых это привлекло.

Сейчас собираем костюмы, лопаточки, верёвочки, чтобы сделать полевой выход по совершенно другой тематике.

— Вы живёте не от фестиваля до фестиваля? В межсезонье тоже встречаетесь?

— Да. Строевой подготовкой не занимаемся, но перед боем или реконструкцией командир подразделения показывает, что нужно сделать, рассказывает сценарий. Даже неподготовленный человек может осуществить.

Если это советский период, Великая Отечественная война, существуют книги, брошюры по строевой подготовке для рядовых Красной армии, для связистов. У нас эти источники собраны, мы их читаем, изучаем, обсуждаем.

Иногда проводим занятия по полевой связи.

— Полевой телефон есть?

— Да, есть.

— Тот самый, с ручкой: «Барышня, алло, барышня»?

— Всё верно.

Не покемоны, а реконструкторы

— Есть любимые и нелюбимые эпохи? Средневековье сможете реконструировать?

— Мы считаем, что хвататься за всё сразу — не очень хорошая идея. Лучше сделать немного, но хорошо, чем охватить всё и сделать «покемонов» - в реконструкции есть такое понятие.

Не хочется быть покемоном, хочется быть реконструктором.

— Каждый ваш выход — это театральное действие? Сценарий?

— Мы всегда должны знать, что говорим людям. Если это исторический фестиваль со зрителями, мы должны с исторической точки зрения рассказать, кто мы. К нам можно подходить, с нами фотографируются, просят сфотографировать красивый стол.

Наша задача не просто надеть на себя, как мы говорим, дурацкое, и красиво походить. Задача — чтобы люди лучше знали свою историю, могли прикоснуться к тому, как раньше выглядели люди, какой у них был быт. Чтобы история не казалась скучным учебником.

— Вы волнуетесь перед выходом?

— Сейчас уже нет. Волнительно перед мероприятием, если ты организатор. Когда нужно собрать локацию с нуля: голое поле, а тебе надо собрать столы, полосу препятствий, привести одно, другое. А когда ты сам столько лет этим занимаешься, получаешь удовольствие.

«Ты что, фашист?»

— Как вы внутренне оправдываете реконструкцию врага? Это тонкая тема.

— Реконструкция без врага вообще возможна? С кем мы будем воевать, если у нас будут одни только герои?

— Но внутри как уживается, что ты изображаешь фашистку?

— Это историческая реальность. Ты выходишь, и твоя задача показать зрителю, что было и такое. Были женщины советские, были женщины и там.

— То есть вы как актриса?

— Конечно. Ни одно театральное действо, ни один фильм невозможен без врага. Ты же не ходишь в реальной жизни с немецкими нашивками и не кричишь лозунги. Ты нормальный человек: отыграл, переоделся.

— Были курьёзные случаи в Калуге?

— Была история. Реконструкция должна была быть 9 Мая. Приехал клуб, который реконструировал немцев.

Вечером они решили отметить предстоящий праздник и прогуляться в немецкой форме по Салтыкова-Щедрина. На свою неудачу встретили спортсменов, у которых 9 Мая должен был быть турнир по боксу. Спортсмены не оценили.

Хорошая тренировка была. Часть реконструкторов не смогла выйти на мероприятие...

Каким будет клуб через пять лет

— Давайте посмотрим вперёд лет на пять. Вы будете погружаться в одну эпоху или брать как можно больше?

— Мы будем действовать по интересам членов клуба. Не будем ставить рамки. Обозначить что-то — значит ограничить. Мы не хотим ограничиваться. Хотим, чтобы людям в клубе было максимально интересно.

— Где вас можно найти?

— У клуба недавно появилась страница во «ВКонтакте». Там будут посты о том, чем мы занимаемся, уже сделали ряд постов-знакомств. По каждому мероприятию будут отчёты.

Подкаст радиопрограммы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда - Калуга», 93.1 FM с участием Александры Шатиловой можно послушать здесь.