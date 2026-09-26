Что общего у цариц и крестьянок? Ответ — в Палатах Коробовых
Бархатный карман, расшитый золотом почти два века назад, старинная игольница в виде туфельки, накидка-перелина, картины, вышитые гобеленовым швом, льняные платья 1980-х с фирменной калужской вышивкой, которые многие калужанки помнят по магазину «Сувениры» на ул. Кирова.
Всё это и ещё десятки предметов можно увидеть на новой выставке в Музейно-краеведческом центре «Палаты Коробовых».
Экспозиция называется «Мир женщины: искусство вышивки».
Собрана она из фондов Калужского объединённого музея-заповедника и частных коллекций.
Здесь больше 70 образцов вышивки — от крестьянских рушников до вечерних нарядов ХХ века.
— Вышивка была самым доступным женским занятием, - говорит директор музея «Палаты Коробовых». Ирина ЗУБКОВА. - Вышивали все — от крестьянок до цариц.
Конечно, сначала это было привилегией богатых: золотые и серебряные нити, жемчуг, самоцветы. А потом рукоделие разошлось по всем слоям населения и стало по-настоящему народным.
На выставке мы показываем и городскую, и крестьянскую вышивку. Здесь и ришелье, и наша знаменитая калужская перевить по выдергу — можно сказать, наш бренд.
И старинный крест, и болгарский крест, и гобеленовый шов, и, конечно, гладь.
Наш музей-заповедник хранит потрясающую коллекцию местной вышивки. Собирать её начали ещё в конце XIX века — стараниями Калужской учёной архивной комиссии.
Потом, в 1920–30-е годы, сотрудница музея, краевед Мария Шереметева ездила по деревням Калужского уезда и привозила вышитые вещи.
А в 1970–80-е экспедиции продолжились. И ценность коллекции в том, что это не просто образцы — это настоящие предметы, которые были у реальных людей.
История и современность
Одна из самых трогательных историй на выставке связана с сёстрами Цукановыми — Марией Петровной и Екатериной Петровной.
Они были дочерями главного художника-декоратора Большого театра.
Обе закончили художественно-промышленное училище имени Калинина и стали мастерами по вышивке.
Мария Петровна работала заведующей производством в Высокиничах, там тогда существовала артель, которая потом объединилась со знаменитой тарусской фабрикой, затем - в Износках, в Калуге.
В этом году ей исполнилось бы 105 лет. Её дочь, передала на выставку подлинные вещи, которые сделала Мария Петровна.
В витрине есть даже рубашечка, которую она вышила, когда еще училась в училище.
А рядом с музейными раритетами — работы современных мастериц, которые пришли на открытие.
— Я и крестиком вышивала, и бисером, но когда узнала технику вышивки лентами — влюбилась. Просто не могу без этого жить, — поделилась Любовь КАТИНА. Вышивкой лентами она занимается уже 15 лет. — Хоть час-два, но каждый день вышиваю.
Приходилось выкручиваться
Вышивка была невероятно популярна в 1950-1960 гг. Платья, воротнички, салфетки, скатерти, подушки — всё украшали.
И интересно смотреть, какое высочайшее мастерство было тогда у наших вышивальщиц.
В Калуге работал экспериментальный цех объединения «Калугаоблшвейбыт», там вышивка была машинная, но и на ней мастерицы умели делать тонкую работу.
Создавали модели, ездили с показами по всей области. Хотели, чтобы закройщики брали их идеи.
— Времена были тяжёлые, с тканями напряжённо — они, мягко говоря, не соответствовали высоким стандартам, - вспоминает художник по вышивке объединения «Калугаоблшвейбыт» Татьяна БУДАНОВА. - Приходилось выкручиваться: из ничего делать конфетку.
Из огрызков, из кусочков получались уникальные вещицы. Придумывали воротнички, чтобы калужанки могли украсить повседневный гардероб и стать наряднее.
Делали вечерние туалеты — чтобы женщина зашла и все ахнули.
У меня самой дома практически все платья с вышивкой. Некоторые уже не ношу, но всё равно лежат. Без такой красоты в наше серое время скучно.
Я пришла на работу в 1974 году, закончив училище имени Калинина, на место Марии Цукановой.
От неё мне досталась огромная папка рисунков, но я мало ими пользовалась — хотелось показать себя.
Все рисунки, которые я сделала за годы работы, до сих пор у меня лежат — три огромные папки.
Выбросить рука не поднимается: в каждый вложено очень много.
Вручную мы вышивать не могли — это всё-таки производство, работали на машинках.
Мне выделили ученицу, которая буквально только что школу закончила, ничего не умела. Я её довела до мастера золотые руки.
Она, кстати, сегодня тоже пришла на выставку. Потом были и еще ученицы, которые стали прекрасными мастерами. Очень жаль, что наше производство закрылось.
Сейчас даже если хочешь заказать вещь с вышивкой — некуда пойти.
Выставка продлится до 15 ноября. Вход бесплатный. Здесь можно увидеть красоту, созданную руками женщин разных эпох. 0+
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