Что общего у цариц и крестьянок? Ответ — в Палатах Коробовых

Кто и как вышивал на калужской земле.

Фото автора. На фото Бумажник начала ХIХ века (шелк, шелковые нитки, вышивка «гладь»).

Фото автора. На фото Бумажник начала ХIХ века (шелк, шелковые нитки, вышивка «гладь»).

Бархатный карман, расшитый золотом почти два века назад, старинная игольница в виде туфельки, накидка-перелина, картины, вышитые гобеленовым швом, льняные платья 1980-х с фирменной калужской вышивкой, которые многие калужанки помнят по магазину «Сувениры» на ул. Кирова.

Всё это и ещё десятки предметов можно увидеть на новой выставке в Музейно-краеведческом центре «Палаты Коробовых».

Экспозиция называется «Мир женщины: искусство вышивки».

Собрана она из фондов Калужского объединённого музея-заповедника и частных коллекций.

Здесь больше 70 образцов вышивки — от крестьянских рушников до вечерних нарядов ХХ века.

Слева направо: накидка-перелина мастерской Сидельникова (Санкт-Петербург): шерстяная ткань, кружево, шелк, бисер, лен, тюль, аппликация, вышивка Платье экспериментальной лаборатории при объединении «Калугашвейбыт», (шерстяная ткань, шелковые нитки, тесьма). Нарядное платье первой половины ХХ века (льняная ткань, вышивка).

Карман конец Х VIII - начала ХIХ вв. (шелковый бархат, парча, золотое шитье).

— Вышивка была самым доступным женским занятием, - говорит директор музея «Палаты Коробовых». Ирина ЗУБКОВА. - Вышивали все — от крестьянок до цариц.

Конечно, сначала это было привилегией богатых: золотые и серебряные нити, жемчуг, самоцветы. А потом рукоделие разошлось по всем слоям населения и стало по-настоящему народным.

На выставке мы показываем и городскую, и крестьянскую вышивку. Здесь и ришелье, и наша знаменитая калужская перевить по выдергу — можно сказать, наш бренд.

И старинный крест, и болгарский крест, и гобеленовый шов, и, конечно, гладь.

Наш музей-заповедник хранит потрясающую коллекцию местной вышивки. Собирать её начали ещё в конце XIX века — стараниями Калужской учёной архивной комиссии.

Потом, в 1920–30-е годы, сотрудница музея, краевед Мария Шереметева ездила по деревням Калужского уезда и привозила вышитые вещи.

А в 1970–80-е экспедиции продолжились. И ценность коллекции в том, что это не просто образцы — это настоящие предметы, которые были у реальных людей.

История и современность

Одна из самых трогательных историй на выставке связана с сёстрами Цукановыми — Марией Петровной и Екатериной Петровной.

Они были дочерями главного художника-декоратора Большого театра.

Обе закончили художественно-промышленное училище имени Калинина и стали мастерами по вышивке.

Мария Петровна работала заведующей производством в Высокиничах, там тогда существовала артель, которая потом объединилась со знаменитой тарусской фабрикой, затем - в Износках, в Калуге.

В этом году ей исполнилось бы 105 лет. Её дочь, передала на выставку подлинные вещи, которые сделала Мария Петровна.

В витрине есть даже рубашечка, которую она вышила, когда еще училась в училище.

А рядом с музейными раритетами — работы современных мастериц, которые пришли на открытие.

— Я и крестиком вышивала, и бисером, но когда узнала технику вышивки лентами — влюбилась. Просто не могу без этого жить, — поделилась Любовь КАТИНА. Вышивкой лентами она занимается уже 15 лет. — Хоть час-два, но каждый день вышиваю.

Вышитая гобеленовым швом картина «Двое у креста» (канва, шерстяные нитки, бисер).

Раньше модно было украшать вышивкой салфетки и подушечки.

Блуза 1970-1080 гг. (вышивка «мережка», «крестиком», нитки мулине, кружевная тесьма).

Приходилось выкручиваться

Вышивка была невероятно популярна в 1950-1960 гг. Платья, воротнички, салфетки, скатерти, подушки — всё украшали.

И интересно смотреть, какое высочайшее мастерство было тогда у наших вышивальщиц.

В Калуге работал экспериментальный цех объединения «Калугаоблшвейбыт», там вышивка была машинная, но и на ней мастерицы умели делать тонкую работу.

Создавали модели, ездили с показами по всей области. Хотели, чтобы закройщики брали их идеи.

— Времена были тяжёлые, с тканями напряжённо — они, мягко говоря, не соответствовали высоким стандартам, - вспоминает художник по вышивке объединения «Калугаоблшвейбыт» Татьяна БУДАНОВА. - Приходилось выкручиваться: из ничего делать конфетку.

Из огрызков, из кусочков получались уникальные вещицы. Придумывали воротнички, чтобы калужанки могли украсить повседневный гардероб и стать наряднее.

Делали вечерние туалеты — чтобы женщина зашла и все ахнули.

У меня самой дома практически все платья с вышивкой. Некоторые уже не ношу, но всё равно лежат. Без такой красоты в наше серое время скучно.

Татьяна Буданова (справа) создавала наряды для калужских модниц.

Я пришла на работу в 1974 году, закончив училище имени Калинина, на место Марии Цукановой.

От неё мне досталась огромная папка рисунков, но я мало ими пользовалась — хотелось показать себя.

Все рисунки, которые я сделала за годы работы, до сих пор у меня лежат — три огромные папки.

Выбросить рука не поднимается: в каждый вложено очень много.

Вручную мы вышивать не могли — это всё-таки производство, работали на машинках.

Мне выделили ученицу, которая буквально только что школу закончила, ничего не умела. Я её довела до мастера золотые руки.

Она, кстати, сегодня тоже пришла на выставку. Потом были и еще ученицы, которые стали прекрасными мастерами. Очень жаль, что наше производство закрылось.

Сейчас даже если хочешь заказать вещь с вышивкой — некуда пойти.

Игольница настенная в виде туфельки (бархат, блестки, золотое шитье).

На выставке многие вспоминали советские времена, когда в «Сувенирах» продавались наряды с вышивкой.

Выставка продлится до 15 ноября. Вход бесплатный. Здесь можно увидеть красоту, созданную руками женщин разных эпох. 0+