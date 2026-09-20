Двор на Полесской, 39: розы под окнами, фруктовый сад рядом с домом
Осенью двор дома №39 по улице Полесской на Правом берегу Калуги особенно красив.
Ещё цветут розы, стоят гортензии, можжевельник стелется ковром.
А ведь когда-то здесь был обычный пустырь.
Татьяна Улантикова и ее муж Андрей Тарантин переехали в этот дом в 2017 году.
И с тех пор шаг за шагом создаёт то, чем сегодня любуются все соседи и что в этом году принесло им первое место в конкурсе «Калуга в цвету» в номинации «Лучший цветник/клумба во дворе многоквартирного дома, созданный семьёй».
Татьяна работает воспитателем в детском саду неподалёку от дома.
Каждое утро она идёт на работу мимо клумбы — и это придаёт ей сил. А вечером, возвращаясь, заглядывает к своим розам: как они там, не надо ли полить.
Привезли с юга
Когда Татьяна и Андрей переехали сюда, дом был новый, двор пустой.
Сначала просто разбили цветник. И каждый год добавляли что-то новое.
Андрей имеет инвалидность, у него производствнная травма, но он во всём помогает жене: они вместе привозили крупные камни с реки, чтобы обложить клумбы, покупали фигурки и таблички.
Так во дворе появились деревянный волк, мельница, олени, декоративная тележка с петуньями.
Композицию цветника Татьяна подбирала на глаз, заранее ничего не прикидывала на бумаге.
— Меня всегда поддерживает муж, — говорит она. — Мы всё делаем вместе.
Особая гордость Татьяны — розы. Их много. Есть бордюрные, низкие и аккуратные, которые она любит больше всего: «Они мелкие-мелкие, и их много».
В этом году добавились фиолетовые — таких раньше не было.
Интересна штамбовая роза — та, у которой ствол без листьев, а сверху будто шар из цветков. Одна из них двухцветная: персиковая и белая.
Недавно посадили кустовые, пересадили почвопокровную.
— Сейчас ехали из Анапы, в Ростове купили ещё шесть роз, — поделилась Татьяна.
Растет во дворе и огромная кустовая гортензия, в диаметре два метра. Она уже взрослая, хорошо зимует.
По центру клумбы стелется горизонтальный можжевельник Принц Уэльский, разросся ковром. Ближе к дороге — бордюрные розы.
Под окнами - жимолость.
Из необычного — магония, южный кустарник, который Татьяна с мужем привезли из санатория.
Даёт синенькие ягодки, съедобные. Но во дворе магония больше для красоты.
И у неё есть особенность: листья в холода не сбрасывает, и ранней весной, когда Татьяна раскрывает её, стоит зелёная, хотя ещё лежит снег.
Яблоки под окнами
Дальше за клумбой — зелёная зона. В 2018 году Татьяна с мужем посадили там фруктовый сад: яблони, груши, черешни, вишни, сливы, алычу. Сегодня деревья выросли и хорошо плодоносят.
— Черешня пошла уже в 2019–2020 году. И в этом году прямо хорошо плодоносила. Одна пораньше, другая попозже. И яблоки были, и груши. У нас посажена груша «Просто Мария» — хорошая, крупная.
Сад не огорожен. Люди рвут груши и яблоки — Татьяна не против. Главное, говорит, чтобы деревья не портили.
— В прошлом году сломали ветку. Жалко было, пришлось заклеивать дерево.
На клумбах тоже нет забора. В прошлом году поставили табличку: «По газонам не ходить».
Но, по словам Татьяны, соседи бережно относятся к её труду: никто ничего не рвёт и не повреждает. И детей контролируют, чтобы ничего не трогали, не ломали.
Под новогодние колпаки
Осенью у Татьяны особая забота — тюльпаны.
Прямо около балкона она делает специальную тюльпановую клумбу. Сажает луковицы.
Весной они красиво цветут, а когда цветение заканчивается, Татьяна выкапывает их и сажает на это место однолетники. Луковицы в земле не оставляет, чтобы не травмировать растения.
— Сейчас, в конце сентября, опять буду сажать луковички, — рассказала о планах хозяйка цветника.
Фигурки и другой декор на зиму она уберёт. Розы укроет: ставит дуги, обрезает каждую розочку и укрывает специальным материалом.
— Я их срезаю, оставляю только 20–30 сантиметров и снизу все листочки убираю, потому что если мороз ударит, он через листочки пройдёт и повредит ствол, — делится секретом Татьяна.
А зимой двор украшают декоративные колпаки, под которые Татьяна прячет теплолюбивые растения.
В прошлом году был колпак с лошадьми, в этом купила с овечкой, ведь 2027-й, год Козы (Овцы), уже не за горами!
На клумбе растёт маленькая декоративная ёлочка. Её этой зимой Татьяна нарядит в колпачок в виде новогодней ёлки с игрушками.
Просто нравится
Дачи у Татьяны нет, и всё искусство садоводства она постигала сама. Но ей работать в цветнике нравится.
Растения подкармливает, обрабатывает, удобряет, белит деревья.
У неё много садовых инструментов — специальные кусторезы, даже электротриммер, которым она сама обкашивает траву.
Поливает шлангом — от дома сделано ответвление.
Когда супруги надолго уезжают летом, за клумбой присматривает соседка. Домоуправление тоже помогает — Татьяна просит, чтобы трава в ее отсутствие была подстрижена.
В прошлом году двор уже участвовал в «Калуге в цвету» и занял второе место. В этом году — первое.
Сначала Татьяна участвовать не хотела, но соседка, видя такую красоту во дворе, настойчиво уговаривала, поддержала и заведующая детским садом.
Теперь на призовые деньги заказали новые дуги.
А ещё купили новую декоративную кованую тележку для цветов — хочет в следующем году поставить её вместо старой деревянной, которая уже приходит в негодность.
Впрочем, дело не в наградах. Главное, что на Полесской есть неравнодушная семья и красивый уютный двор, куда хочется возвращаться.
Весной здесь снова взойдут тюльпаны, летом зацветут розы, а осенью поспеют яблоки.
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