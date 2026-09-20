Двор на Полесской, 39: розы под окнами, фруктовый сад рядом с домом

Всю эту красоту создала одна калужская семья.

Фото Татьяны Улантиковой.

Осенью двор дома №39 по улице Полесской на Правом берегу Калуги особенно красив.

Ещё цветут розы, стоят гортензии, можжевельник стелется ковром.

А ведь когда-то здесь был обычный пустырь.

Татьяна Улантикова и ее муж Андрей Тарантин переехали в этот дом в 2017 году.

И с тех пор шаг за шагом создаёт то, чем сегодня любуются все соседи и что в этом году принесло им первое место в конкурсе «Калуга в цвету» в номинации «Лучший цветник/клумба во дворе многоквартирного дома, созданный семьёй».

Татьяна работает воспитателем в детском саду неподалёку от дома.

Каждое утро она идёт на работу мимо клумбы — и это придаёт ей сил. А вечером, возвращаясь, заглядывает к своим розам: как они там, не надо ли полить.

Татьяна заботится о розочках.

Привезли с юга

Когда Татьяна и Андрей переехали сюда, дом был новый, двор пустой.

Сначала просто разбили цветник. И каждый год добавляли что-то новое.

Андрей имеет инвалидность, у него производствнная травма, но он во всём помогает жене: они вместе привозили крупные камни с реки, чтобы обложить клумбы, покупали фигурки и таблички.

Так во дворе появились деревянный волк, мельница, олени, декоративная тележка с петуньями.

Композицию цветника Татьяна подбирала на глаз, заранее ничего не прикидывала на бумаге.

— Меня всегда поддерживает муж, — говорит она. — Мы всё делаем вместе.

Особая гордость Татьяны — розы. Их много. Есть бордюрные, низкие и аккуратные, которые она любит больше всего: «Они мелкие-мелкие, и их много».

В этом году добавились фиолетовые — таких раньше не было.

Интересна штамбовая роза — та, у которой ствол без листьев, а сверху будто шар из цветков. Одна из них двухцветная: персиковая и белая.

Недавно посадили кустовые, пересадили почвопокровную.

— Сейчас ехали из Анапы, в Ростове купили ещё шесть роз, — поделилась Татьяна.

Растет во дворе и огромная кустовая гортензия, в диаметре два метра. Она уже взрослая, хорошо зимует.

По центру клумбы стелется горизонтальный можжевельник Принц Уэльский, разросся ковром. Ближе к дороге — бордюрные розы.

Под окнами - жимолость.

Из необычного — магония, южный кустарник, который Татьяна с мужем привезли из санатория.

Даёт синенькие ягодки, съедобные. Но во дворе магония больше для красоты.

И у неё есть особенность: листья в холода не сбрасывает, и ранней весной, когда Татьяна раскрывает её, стоит зелёная, хотя ещё лежит снег.

Территория возле дома ухоженная. Деревья под окнами Татьяна не сажает только кустарники.

Клумбы аккуратно обложены камнями.

Каких роз здесь только нет.

Яблоки под окнами

Дальше за клумбой — зелёная зона. В 2018 году Татьяна с мужем посадили там фруктовый сад: яблони, груши, черешни, вишни, сливы, алычу. Сегодня деревья выросли и хорошо плодоносят.

— Черешня пошла уже в 2019–2020 году. И в этом году прямо хорошо плодоносила. Одна пораньше, другая попозже. И яблоки были, и груши. У нас посажена груша «Просто Мария» — хорошая, крупная.

Сад не огорожен. Люди рвут груши и яблоки — Татьяна не против. Главное, говорит, чтобы деревья не портили.

— В прошлом году сломали ветку. Жалко было, пришлось заклеивать дерево.

На клумбах тоже нет забора. В прошлом году поставили табличку: «По газонам не ходить».

Но, по словам Татьяны, соседи бережно относятся к её труду: никто ничего не рвёт и не повреждает. И детей контролируют, чтобы ничего не трогали, не ломали.

Под новогодние колпаки

Осенью у Татьяны особая забота — тюльпаны.

Прямо около балкона она делает специальную тюльпановую клумбу. Сажает луковицы.

Весной они красиво цветут, а когда цветение заканчивается, Татьяна выкапывает их и сажает на это место однолетники. Луковицы в земле не оставляет, чтобы не травмировать растения.

— Сейчас, в конце сентября, опять буду сажать луковички, — рассказала о планах хозяйка цветника.

Фигурки и другой декор на зиму она уберёт. Розы укроет: ставит дуги, обрезает каждую розочку и укрывает специальным материалом.

— Я их срезаю, оставляю только 20–30 сантиметров и снизу все листочки убираю, потому что если мороз ударит, он через листочки пройдёт и повредит ствол, — делится секретом Татьяна.

А зимой двор украшают декоративные колпаки, под которые Татьяна прячет теплолюбивые растения.

В прошлом году был колпак с лошадьми, в этом купила с овечкой, ведь 2027-й, год Козы (Овцы), уже не за горами!

На клумбе растёт маленькая декоративная ёлочка. Её этой зимой Татьяна нарядит в колпачок в виде новогодней ёлки с игрушками.

На газоне нашлось место для мельницы.

Жителей радует сад.

Просто нравится

Дачи у Татьяны нет, и всё искусство садоводства она постигала сама. Но ей работать в цветнике нравится.

Растения подкармливает, обрабатывает, удобряет, белит деревья.

У неё много садовых инструментов — специальные кусторезы, даже электротриммер, которым она сама обкашивает траву.

Поливает шлангом — от дома сделано ответвление.

Когда супруги надолго уезжают летом, за клумбой присматривает соседка. Домоуправление тоже помогает — Татьяна просит, чтобы трава в ее отсутствие была подстрижена.

В прошлом году двор уже участвовал в «Калуге в цвету» и занял второе место. В этом году — первое.

Сначала Татьяна участвовать не хотела, но соседка, видя такую красоту во дворе, настойчиво уговаривала, поддержала и заведующая детским садом.

Теперь на призовые деньги заказали новые дуги.

А ещё купили новую декоративную кованую тележку для цветов — хочет в следующем году поставить её вместо старой деревянной, которая уже приходит в негодность.

Впрочем, дело не в наградах. Главное, что на Полесской есть неравнодушная семья и красивый уютный двор, куда хочется возвращаться.

Весной здесь снова взойдут тюльпаны, летом зацветут розы, а осенью поспеют яблоки.

Олени, ежик, гномы – сказочное лесное царство во дворе.