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Летит, летит по небу клин усталый

В минувшее воскресенье, 13 сентября калужане и вся планета отметили Всемирный день журавля.
Михаил Тырин
15.09, 19:00
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Праздник появился в 2002 году как оценка за успешную программу по спасению американского журавля — одного из исчезающих видов.

Экологи использовали метод подкладывания яиц этой птицы в гнезда других журавлей. День, когда весь выращенный выводок впервые отправился на гнездование, и стал новой памятной вехой в истории.

К этим птицам у людей особое отношение. Им посвящают стихи и песни, ставят памятники, а именной международный праздник традиционно сопровождается просветительскими и экологическими акциями, которые посвящают проводам журавлей на зимовку. Например, калужские школы и детские сады устраивают тематические праздники, а учёные ведут учёт численности пернатых.

Вместе на земле и в небесах

Неудивительно, что эти грациозные небесные странники стали символом свободы, верности, бесстрашия перед далекими путешествиями.

Сентябрь – время, когда журавли собираются в предотлётные скопления – удивительное явление, где в одном месте могут находиться десятки и сотни особей. Наблюдать это чудо можно и в калужских полях – наш регион оказался удобным местом стоянки для тысяч перелетных птиц.

- В предотлётных скоплениях журавли вместе кормятся и ночуют, - рассказывает начальник отдела минприроды Калужской области, орнитолог Юрий ГАЛЧЁНКОВ. - Журавлята мужают, приобретают навыки, которые понадобятся им в дальнейшей самостоятельной жизни. Затем журавли улетают стаями, в которых семьи держатся вместе.

Для журавлей нет границ, и если раньше они предпочитали зимовать в Африке (например, в Эфиопии), то сейчас перелетный маршрут чаще заканчивается в более безопасном для них Израиле.

Вечные странники

Точных данных о численности журавлей, обитающих в Калужской области нет – подсчет связан с определенными трудностями. Однако визуально, по словам Галченкова, этот показатель стабилен и составляет от 70 до 140 гнездящихся пар.

В нашем регионе встречается только серый журавль. Проходили сообщения о встречах со стерхами, но фактического подтверждения они не получили.

- Люди могут помочь учёным наблюдать за журавлями, - говорит Юрий Галчёнков. - При встречах пар в гнездовой сезон или предотлётных скоплений в августе-октябре можно сообщать координаторам в регионах, а в Калужской области - мне.

О милосердии

Жизнь журавля полна опасностей, и одна из главных - деятельность человека.

- Неразумные действия несут прямую угрозу популяции, - убеждена директор Цента помощи диким животным «Феникс» Вероника МАТЮШИНА. – Так, например, непомерное использование пестицидов и гербицидов может стать причиной отравления. Пал травы – также извечная беда для журавлиных семей, как и для всех других обитателей живой природы. Находятся и любители пострелять по птицам – просто для развлечения.

Еще один стрессовый фактор для журавлиных семей – активность людей на исконных территориях гнездования. Любое вмешательство в экосистему – от стихийной свалки до коттеджного строительства – напрямую вредит природному балансу, и журавли к этому обстоятельству очень чувствительны.

Совсем недавно Вероника Матюшина и другие активисты подписывали петицию о защите подмосковного заказника «Журавлиная родина» - чересчур деловые люди вознамерились построить там животноводческий комплекс.

- В этом году, к счастью, нам не пришлось спасать раненых журавлей, - говорит Матюшина. – Но мы всегда готовы принять к себе попавшую в беду птицу. И если кто-то считает, что ее лучше добить и прекратить мучения, то это плохая идея. При возможности – отловить и доставить к нам. А если это затруднительно, сообщить охотоведу или в минприроды.

Десять интересных фактов о серых журавлях

Широкая география обитания

Серый журавль (Grus grus) — одна из наиболее часто встречающихся крупных птиц, устраивающих гнёзда на обширных просторах России и всей Евразии. С наступлением холодов эти птицы отправляются на зимовку в тёплые края: от Испании и Франции до Северной и Восточной Африки, стран Ближнего Востока, Индии, а также южных и восточных провинций Китая.

Верность на всю жизнь

Эти птицы отличаются строгой моногамией: выбрав себе партнёра, они остаются с ним до конца дней. Исключение делается лишь в случае гибели одной из особей. В период размножения обязанности делятся поровну: и самец, и самка по очереди высиживают яйца и бдительно охраняют свои владения.

Брачные танцы как способ общения

Знаменитые журавлиные танцы — это не просто зрелищное представление, а важный элемент коммуникации. Сложные комбинации из прыжков, взмахов крыльями, изящных поклонов и гордой поступи служат для выражения чувств и укрепления эмоциональной связи между партнёрами в брачный период.

Маскировка с помощью грязи

В преддверии сезона размножения журавли намеренно пачкают своё оперение илом и землёй. Эта хитрость служит отличным камуфляжем: грязевая корка делает птиц менее заметными для хищников во время высиживания яиц и заботы о потомстве.

Высокий интеллект и способность к обучению

Специалисты-орнитологи подчёркивают выдающуюся сообразительность этих птиц. Им свойственно «социальное обучение»: журавли внимательно наблюдают за сородичами и быстро перенимают полезные навыки, например, как находить безопасные места для отдыха или как держаться подальше от людей и опасных хищников.

Крепкие социальные связи и дружба

Вне сезона гнездования журавли сбиваются в стаи, сохраняя при этом устойчивые отношения внутри группы. Молодые, ещё не нашедшие себе пару особи, часто образуют тесные союзы, проявляя настоящую дружбу: они вместе отдыхают, синхронно действуют и поддерживают друг друга в случае опасности.

Благородство и аристократизм

За свою гордую осанку, плавную походку и независимый нрав серого журавля часто величают «болотным аристократом». Даже столкнувшись с опасностью, он сохраняет хладнокровие: вместо паники птица старается держать дистанцию, уводя потенциальную угрозу подальше от своего гнезда.

Скрытые, но серьёзные угрозы

Несмотря на внешнее благополучие, популяция серых журавлей неуклонно, хотя и медленно, снижается. Главный враг этих птиц — потеря мест обитания: масштабное осушение болот, активное строительство и растущее присутствие человека. Наиболее критическая ситуация наблюдается в Европе, в европейской части России и в странах Средней Азии.

Правовая защита и охранный статус

Хотя на данный момент виду не грозит полное вымирание, во многих государствах охота на него строго запрещена законом. Серый журавль занесён в список CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры), что накладывает жёсткие ограничения на его продажу и перевозку через границы.

«Журавлиная родина» как стратегический хаб

Этот заказник в Московской области ежегодно принимает сотни гнездящихся пар. Он играет ключевую роль в миграционном маршруте птиц европейской части: здесь журавли находят идеальные условия для кормёжки, отдыха и набора сил перед долгим перелётом.

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