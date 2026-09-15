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Мама, давай возьмем щеночка!

В субботу, 12 сентября в Калуге с размахом прошла шестая ярмарка по пристройству домашних животных «Найди друга».
Михаил Тырин
15.09, 13:52
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Четыре приюта предложили калужанам принять в добрые руки хвостатых питомцев. Сразу 27 очаровательных собачек и 11 кошечек приехали в сквер Городского досугового центра в надежде обрести новый любящий дом. 

Знакомство друг с другом было довольно шумным, звонкий лай на площадке слышала вся округа. Но очень быстро животные подружились и успокоились.

Ну, а ярмарка, как и положено, началась в атмосфере праздника, который привлек сотни людей, в том числе случайных прохожих.

Для гостей выступали юные воздушные гимнастки, работали мастер-классы, игровые и фотозоны – скучно не было никому – в этом заслуга работников и воспитанников Городского досугового центра.

Четвероногие друзья как на подбор выглядели ухоженными, здоровенькими, а еще очень воспитанными – даже детишки без страха гладили их и трепали пушистые холки. Волонтеры подготовили животных на совесть – от внешнего вида до необходимых прививок.

Еще даже не объявили официальное начало ярмарки, как первая собачка нашла новых хозяев. Стас и Лиза пришли на ярмарку вместе с бабушкой, и уговаривать ее не пришлось.

– Я сама проявила добрую инициативу, - призналась калужанка.

Тут же в добрые руки попал и котик – представитель питомника торжественно передала ее не просто в добрые, но и в умелые руки.

- Я всегда была кошатницей, в доме по жизни бегают коты и кошки, - рассказала новая хозяйка.

Вместе с ветеринарным паспортом и другими документами счастливые владельцы получали комплект первичного корма – правильное питание очень важно.

А еще представители приютов давали подробнейшие консультации относительно привычек, повадок, предпочтений и других особенностей животных. Ведь, словно хорошие родители, они о своих подопечных знают абсолютно все!

Главным организатором праздника традиционно стал Комитет ветеринарии при региональном правительстве. Открывая ярмарку, его председатель Евгений Водолазов сказал, что надеется не просто увидеть в этот день добрые события, но и инициировать целую череду благородных дел.

- Пусть каждый внесёт свою лепту, - призвал Евгений Александрович. - Необязательно быть героем, необязательно брать животное, достаточно просто помочь. Возможно просто погулять с животным или подарить приюту корм - проявить любую заботу об этих существах.

За шесть лет ярмарка помогла многим животным стать домашними любимцами, но в разные годы число таких счастливцев сильно колебалось. В этот раз калужане забрали домой шестерых питомцев – достаточно скромный показатель по сравнению с предыдущими ярмарками.

Впрочем, цифра эта не окончательная. Зачастую, познакомившись с симпатичным зверьком, люди берут паузу и принимают окончательное решение чуть позже.

В любом случае, этот солнечный субботний день подарил миру еще немного тепла и добра.  

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