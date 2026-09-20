Владимир Обухов: такие люди никуда не уходят

На днях в Калужском музее изобразительных искусств собрались, чтобы вспомнить человека, которого так не хватает городу.

Фото автора.

Искусствоведа, художника, поэта Владимира Михайловича Обухова не стало в апреле 2025 года.

Для калужской культуры это была огромная утрата.

Но, глядя на экран, где сменяются фотографии — вот он молодой, вот за дружеским столом с художниками, вот на свадьбе дочери Ксюши, — понимаешь: такие люди никуда не уходят. Они остаются с нами.

Выставка получилась камерной и трогательной.

На стенах — живопись Владимира Михайловича, в витринах — написанные им искусствоведческие книги и стихи. И в зале будто слышишь его философские размышления и фирменную интонацию: тёплую, дружескую.

Владимиро Обухов мог рассказывать о живописи часами. И рассказывал интересно.

Владимир Обухов родился в Удмуртии, но в 1975 году, сразу после окончания МГУ, судьба привела его в Калугу. Здесь он нашёл свою вторую половину и остался навсегда.

Работал в Калужском художественном музее: сначала научным сотрудником, потом директором.

Позже — в галерее «Образ», а с 2001 по 2019 год — в Театре юного зрителя заведующим литературной частью.

Не темные, а напряженные

Коллеги называют Обухова человеком эпохи Возрождения в самом лучшем смысле этого слова.

Искусствовед, написавший книги о Григории Сороке, Илларионе Прянишникове, Василии Перове, художниках калужской земли.

Философ, создавший в 1982 году Академию аналитического искусства (АКАНИС) — объединил художников-контравангардистов и дал теоретическое обоснование нового направления в своих работах.

Поэт, писавший стихи и палиндромы.

И, наконец, художник, хоть и не профессиональный. Его стиль опирался на искусство Античного мира — он называл это попыткой реконструкции «греческой манеры» письма. — Мы как-то обсуждали, кто у нас в Калуге Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи. Так вот, Леонардо да Винчи был Обухов, — улыбается художник, поэт Вячеслав НЕКРАСОВ. — У него было двойное зрение. Он видел предмет реальный и одновременно — культурные ассоциации. И их у него было много. Здесь, на выставке, глядя на его работы из семейного архива, я вижу не просто предметы, а само время, которое можно трогать руками.

Художник Владимир АРЕПЬЕВ тоже обращает внимание на картины Обухова: — Некоторым они могут показаться тёмными. А я подумал: сидит Владимир Михайлович в тёплую летнюю ночь, пишет, потом выходит в сад. Тишина необыкновенная, сверчок стрекочет, и при свете слабого фонаря он видит еле заметные предметы. Фантастика! Где здесь чернота? Здесь сверкает молодость и жизнь! Это не тёмные, это напряжённые картины.

Просто о сложном

Ещё больше, чем картины, люди любили его самого. Обухов умел говорить так, что его речь звучала как маленькое литературное произведение.

На экскурсиях Владимир Михайлович обращался к каждому лично, создавая ощущение абсолютного доверия.

Хранитель графики Марина ЗВЕРЕВА отмечает:

— Он сумел создать в музее особую, тёплую атмосферу.

А его экскурсии... я ходила за ним по пятам и слушала, разинув рот. Когда он ушёл от нас, это было очень больно. Но память о нём жива.

— Он был интеллектуальной глыбой, но при этом всегда поднимал людей до своего уровня, — делится заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Юлия Заложных.

— У него не было снобизма. Он мог объяснить сложные вещи так просто, что ты сам начинал чувствовать себя умнее.

Для дочери Владимира Обухова Ксении выставка стала возможностью сказать самое главное:

— Многие говорят о творчестве отца, его картинах и стихах.

А я скажу о том, что он был замечательным отцом и дедушкой. Часто творческие люди забывают о семье, а папа — никогда.

Для меня с музеем связаны самые тёплые детские воспоминания. Я ходила с ним на все выставки. И запах краски в Доме художника до сих пор вызывает у меня ассоциации с детством.

Гордился дружбой не заочно

Друзья-художники вспоминают Обухова с лёгкой грустью и большой любовью.

Михаил МАНТУЛИН говорит, что Владимир Михайлович смог «соединить несоединимое» и собрать самых разных людей в АКАНИС.

Ольга КУЗЬМИНОВА признаётся, что его энергия до сих пор наполняет залы музея:

— Он умел видеть в каждом зерно, личность. Может быть, поэтому и так быстро ушёл из этого мира, потому что был слишком талантлив? Я верю, что миры соприкасаются, и он слышит нас.

А Владимир Арепьев прочитал забавные страдания, посвящённые другу:

Написал этюд я сгоряча, и хвалил Обухов меня молча.

Не успел я даже написать, как Обухов стал мне разъяснять.

Говорит он очень точно, и гордился я дружбой не заочно.

Авангард я проскочил, как Обухов не хвалил. К реалистам я вернулся, лишь Обухов отвернулся.

Вот Обухов начал писать стихи, а художники — чесать виски.

Хоть кисти Обухов брал редко, но картины вышли метко.

Вот он нас ковал, ковал, а иногда на три буквы слал. (Однажды он всеобщее собрание Союза художников послал и ушёл — что-то ему не понравилось. Представляете! И никто его не выгнал.)

Художник предложил смелую вещь: присвоить Калужскому музею изобразительных искусств имя Владимира Обухова.

— Думаю, в ближайшем будущем не появится в Калуге искусствовед такой силы, — считает Владимир Арепьев. — И его наследие нужно изучать.

В зале музея изобразительных искусство собрались друзья, коллеги, знакомые Владимира Обухова. Пришла дочка Ксюша.

Выставка работает до 27 сентября. Здесь можно побродить по залу, посмотреть фильм об Обухове, поразмышлять. Владимиру Михайловичу бы это понравилось. 0+