Никаких диет: четыре подхода к еде от творческих людей Калуги

Как питаются те, кто всегда в форме.

Фото из архива Артура Микояна, Ирины Желтиковой, Александра Костяевой, Игоря Кумицкого.

15 сентября - Международный день худеющих, цель которого привлечь внимание к здоровому образу жизни и безопасному снижению веса.

Мы спросили танцора, актрису драмтеатра, преподавателя йоги и режиссёра-актера, какие правила помогают им оставаться в форме.

И вот, что выяснили.

Еда как друг

Артур МИКОЯН, артист Инновационного театра балета, фитнес-тренер, преподаватель-балетмейстер Калужского колледжа культуры и искусств говорит, что главный секрет в питании — это наслаждение, когда ты ешь и получаешь от этого колоссальное удовольствие.

- Если выбираешь что-то белковое — лучше с утра. Завтрак должен быть красивым. Его надо есть как царская особа — восхищённо и не спеша. Обед — спокойнее. А ужин — это момент духовного сосредоточения. Лучше сделать его минимальным и не нагружать себя едой на ночь. У меня нет культа еды. Я не великий гурман. Люблю пищу, которая приносит здравие телу и сознанию. Мне нравятся натуральные продукты. Люблю салаты, пасту твердых сортов. Но всё это в дневное время. Образ жизни у меня активный, большая динамика и нагрузка. Поэтому бананы, крупы, бобовые — важно. И опять же днём. Масло и шоколад тоже можно, но лучше до полудня. Мясные продукты я давно не ем, поэтому заправляю томатным соусом.

Беру самые красивые макароны, немного обжариваю на сковороде с маслом, потом добавляю воду — чтобы они и жарились, и варились одновременно.

Дальше соусы — сацебели или обычные томаты. Потом специи, соль по вкусу. Перчу свои блюда — для меня это произведение искусства. Мне нравится говорить о еде как о друге, который помогает. И главное — готовить с душой. Когда готовишь для кого-то — это одна история, ты вкладываешь добро, любовь, заботу. Но и когда готовишь для себя, не забывай делать это с добрыми мыслями и любовью. Хочу поделиться рецептом салата, который делаю чаще всего. Беру рукколу, помидоры, огурцы, немного сыра. Очень люблю оливковое масло и травы — петрушку, укроп. Чтобы салат был наполнен, добавляю семена — кунжутные, тыквенные — и орехи. Люблю грецкий, но вымоченный, или фундук. И специи. Такой салат можно поесть и вечером — он хорошо насыщает.

Красота по-чеховски

Ирина ЖЁЛТИКОВА — одна из самых ярких и изящных актрис калужской сцены.

Её стройная фигура — не результат жёстких диет, а следствие активного образа жизни и правильного отношения к еде.

- На завтрак у меня обычно яйцо всмятку, кофе и бутерброд с красной рыбой, творожным сыром и огурцом, - рассказывает Ирина. - На обед — обязательно суп и чай с выпечкой или конфеткой. Ужин — салат и второе блюдо. В холодильнике всегда есть молоко, яйца, сыр, рыба и фрукты. От сахара в чае и кофе отказалась. Ем всё, но после 19:00 стараюсь обходиться без еды. Если очень хочется — схвачу сыр или яблоко, возможно, чай с печеньем.

О секретах красоты Ирина говорит так:

-Мы сейчас репетируем «Чайку» Чехова, открываем сезон премьерой.

И тут как нельзя лучше подходит текст моей героини Аркадиной: «Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете!»

И действительно, я совершенно не могу сидеть на одном месте — быстро нахожу себе занятие. Движение — это жизнь!

Движение Ирина любит во всех видах, лишь бы находилось время.

- Зимой — это горные лыжи! Обожаю просто, это любовь. Летом — плавание, велосипед, бег. Прогулки любим всей семьёй, с собаками — вообще животные очень мотивируют быть в тонусе.

А про любимое блюдо актриса признаётся:

- Хоть не пиши, — это манты и выпечка. Но если не забывать про спорт, иногда можно.

С читателями «Калужского перекрёстка» Ирина поделилась рецептом супа-пюре из кабачка.

В кастрюлю кладем куриную грудку и перец горошком, варим 20 минут.

Добавляем соль, картофель (3 шт.), кабачок (если маленькие цукини — 3 шт.), морковь и чеснок (2 дольки). Варим ещё 15 минут.

Курицу вынимаем, делим на кусочки. В кастрюле погружным блендером измельчаем. Подаём с зеленью и сухариками.

Приятного аппетита!

Сон, активность, рацион

Александра КОСТЯЕВА - преподаватель йоги, психолог. 14 лет она занимается йогой и 14 лет не ест мясо.

Но спешим успокоить: никакого фанатизма, строгих запретов и аскетизма. Только осознанность, бережное отношение к себе и внутреннее равновесие.

— После того как я отказалась от мяса, здоровье заметно улучшилось: перестала болеть сезонными простудами, подтянулась фигура — примерно за год вес ушёл с 82 до 66 кг, появились выносливость и работоспособность, — вспоминает Александра. Переход на новое питание дался ей легко, потому что был органичным. — Но это серьёзная вещь, - предупреждает она. - Не всем подходит. Не стоит практиковать его просто ради интереса. Мне было совершенно не сложно, потому что это моё. Я не чувствовала никаких спадов настроения, наоборот — подъём энергии.

В питании у Александры такие принципы: полный отказ от алкоголя и сигарет, в приоритете — ферментированные продукты: домашние йогурты и сыры, овощи, особенно квашеная капуста.

Половина рациона — овощи в любом виде, затем углеводы: макароны, рис и т.д. Белки — из молочных продуктов и рыбы.

А сладкое? Его с избытком в сезонных фруктах — яблоках, грушах, сливах.

Александра сама делает пастилу, сушит фрукты до состояния мягких карамелек и ирисок. Такой полезный перекус у неё под рукой круглый год.

Печет хлебцы, даже не печет, а сушит: овсянка, овощи, тыква или разные ягоды. Если очень хочется сладкого, можно немного мёда.

Жёстких ограничений по времени и количеству еды нет.

— Чем меньше невроза на эту тему, тем лучше. Ты просто чувствуешь, что нужно твоему организму.

Пища не должна быть ни наградой, ни наказанием: «я сделала что-то хорошее — куплю себе вкусняшку» или «сделала плохое — откажу себе в сладком».

Если говорить о здоровом образе жизни и стройности, Александра называет три важные вещи: рацион, сон и активность.

— Если сон плохой, говорить о здоровье и нормальном питании не получится. Его нужно налаживать в первую очередь. Я ложусь в 10 вечера, встаю в 6 утра.

День начинаю йоги - личная практика полчаса. Вечером веду групповые занятия по полтора часа. Это и физическая активность, и пранаяма, и медитации.

Шоколадный брауни от Александры Костяевой

Понадобится: 300 г творога, 200 г банана, 2 яйца, 100 г греческого йогурта, 80 г молотого арахиса и 15 г какао-порошка.

Всё взбить в блендере до состояния крема, выпекать в форме при 160 градусах 60 минут.

Оставить остывать прямо в духовке, затем убрать в холодильник на пару часов для стабилизации.

И можно наслаждаться вкусным и полезным кусочком.

Только дисциплина

Актер, режиссер Игорь КУМИЦКИЙ знает толк не только в сценическом искусстве, но и в бережном отношении к себе.

Его подход к питанию лишен крайностей и фанатизма: это не изнуряющие диеты, а выстроенная годами осознанная дисциплина.

— Я никогда не сидел на жестких диетах, — признается артист. — Все изменения в рационе происходили постепенно. С годами я просто убрал из меню хлебобулочные изделия, выпечку и всё переработанное мясо: колбасы, сосиски и тому подобное. Лет пятнадцать назад полностью отказался от сахара, хотя сладкие газировки никогда и не пил.

Из мясных блюд Игорь отдает предпочтение легким и полезным вариантам: индейке, кролику, изредка позволяя себе телятину или говядину.

Его главное правило — разнообразие и порядок в питании.

Конечно, с плотным режиссерским и актерским графиком соблюдать идеальный режим бывает непросто, но Игорь нашел простое и очень практичное решение.

— Лотки для еды никто не отменял, — с улыбкой отмечает он. — Я просто беру приготовленную пищу с собой в дорогу.

Эта простая привычка и позволяет не зависеть от случайных перекусов, оставаться в форме и сохранять ресурс для творчества.