Никаких диет: четыре подхода к еде от творческих людей Калуги
15 сентября - Международный день худеющих, цель которого привлечь внимание к здоровому образу жизни и безопасному снижению веса.
Мы спросили танцора, актрису драмтеатра, преподавателя йоги и режиссёра-актера, какие правила помогают им оставаться в форме.
И вот, что выяснили.
Еда как друг
Артур МИКОЯН, артист Инновационного театра балета, фитнес-тренер, преподаватель-балетмейстер Калужского колледжа культуры и искусств говорит, что главный секрет в питании — это наслаждение, когда ты ешь и получаешь от этого колоссальное удовольствие.
- Если выбираешь что-то белковое — лучше с утра. Завтрак должен быть красивым.
Его надо есть как царская особа — восхищённо и не спеша. Обед — спокойнее.
А ужин — это момент духовного сосредоточения. Лучше сделать его минимальным и не нагружать себя едой на ночь.
У меня нет культа еды. Я не великий гурман. Люблю пищу, которая приносит здравие телу и сознанию. Мне нравятся натуральные продукты. Люблю салаты, пасту твердых сортов.
Но всё это в дневное время.
Образ жизни у меня активный, большая динамика и нагрузка. Поэтому бананы, крупы, бобовые — важно. И опять же днём.
Масло и шоколад тоже можно, но лучше до полудня.
Мясные продукты я давно не ем, поэтому заправляю томатным соусом.
Беру самые красивые макароны, немного обжариваю на сковороде с маслом, потом добавляю воду — чтобы они и жарились, и варились одновременно.
Дальше соусы — сацебели или обычные томаты.
Потом специи, соль по вкусу. Перчу свои блюда — для меня это произведение искусства.
Мне нравится говорить о еде как о друге, который помогает.
И главное — готовить с душой. Когда готовишь для кого-то — это одна история, ты вкладываешь добро, любовь, заботу.
Но и когда готовишь для себя, не забывай делать это с добрыми мыслями и любовью.
Хочу поделиться рецептом салата, который делаю чаще всего.
Беру рукколу, помидоры, огурцы, немного сыра.
Очень люблю оливковое масло и травы — петрушку, укроп. Чтобы салат был наполнен, добавляю семена — кунжутные, тыквенные — и орехи.
Люблю грецкий, но вымоченный, или фундук. И специи.
Такой салат можно поесть и вечером — он хорошо насыщает.
Красота по-чеховски
Ирина ЖЁЛТИКОВА — одна из самых ярких и изящных актрис калужской сцены.
Её стройная фигура — не результат жёстких диет, а следствие активного образа жизни и правильного отношения к еде.
- На завтрак у меня обычно яйцо всмятку, кофе и бутерброд с красной рыбой, творожным сыром и огурцом, - рассказывает Ирина.
- На обед — обязательно суп и чай с выпечкой или конфеткой.
Ужин — салат и второе блюдо.
В холодильнике всегда есть молоко, яйца, сыр, рыба и фрукты.
От сахара в чае и кофе отказалась.
Ем всё, но после 19:00 стараюсь обходиться без еды.
Если очень хочется — схвачу сыр или яблоко, возможно, чай с печеньем.
О секретах красоты Ирина говорит так:
-Мы сейчас репетируем «Чайку» Чехова, открываем сезон премьерой.
И тут как нельзя лучше подходит текст моей героини Аркадиной: «Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете!»
И действительно, я совершенно не могу сидеть на одном месте — быстро нахожу себе занятие. Движение — это жизнь!
Движение Ирина любит во всех видах, лишь бы находилось время.
- Зимой — это горные лыжи! Обожаю просто, это любовь. Летом — плавание, велосипед, бег. Прогулки любим всей семьёй, с собаками — вообще животные очень мотивируют быть в тонусе.
А про любимое блюдо актриса признаётся:
- Хоть не пиши, — это манты и выпечка. Но если не забывать про спорт, иногда можно.
С читателями «Калужского перекрёстка» Ирина поделилась рецептом супа-пюре из кабачка.
В кастрюлю кладем куриную грудку и перец горошком, варим 20 минут.
Добавляем соль, картофель (3 шт.), кабачок (если маленькие цукини — 3 шт.), морковь и чеснок (2 дольки). Варим ещё 15 минут.
Курицу вынимаем, делим на кусочки. В кастрюле погружным блендером измельчаем. Подаём с зеленью и сухариками.
Приятного аппетита!
Сон, активность, рацион
Александра КОСТЯЕВА - преподаватель йоги, психолог. 14 лет она занимается йогой и 14 лет не ест мясо.
Но спешим успокоить: никакого фанатизма, строгих запретов и аскетизма. Только осознанность, бережное отношение к себе и внутреннее равновесие.
— После того как я отказалась от мяса, здоровье заметно улучшилось: перестала болеть сезонными простудами, подтянулась фигура — примерно за год вес ушёл с 82 до 66 кг, появились выносливость и работоспособность, — вспоминает Александра.
Переход на новое питание дался ей легко, потому что был органичным.
— Но это серьёзная вещь, - предупреждает она.
- Не всем подходит. Не стоит практиковать его просто ради интереса.
Мне было совершенно не сложно, потому что это моё. Я не чувствовала никаких спадов настроения, наоборот — подъём энергии.
В питании у Александры такие принципы: полный отказ от алкоголя и сигарет, в приоритете — ферментированные продукты: домашние йогурты и сыры, овощи, особенно квашеная капуста.
Половина рациона — овощи в любом виде, затем углеводы: макароны, рис и т.д. Белки — из молочных продуктов и рыбы.
А сладкое? Его с избытком в сезонных фруктах — яблоках, грушах, сливах.
Александра сама делает пастилу, сушит фрукты до состояния мягких карамелек и ирисок. Такой полезный перекус у неё под рукой круглый год.
Печет хлебцы, даже не печет, а сушит: овсянка, овощи, тыква или разные ягоды. Если очень хочется сладкого, можно немного мёда.
Жёстких ограничений по времени и количеству еды нет.
— Чем меньше невроза на эту тему, тем лучше. Ты просто чувствуешь, что нужно твоему организму.
Пища не должна быть ни наградой, ни наказанием: «я сделала что-то хорошее — куплю себе вкусняшку» или «сделала плохое — откажу себе в сладком».
Если говорить о здоровом образе жизни и стройности, Александра называет три важные вещи: рацион, сон и активность.
— Если сон плохой, говорить о здоровье и нормальном питании не получится. Его нужно налаживать в первую очередь. Я ложусь в 10 вечера, встаю в 6 утра.
День начинаю йоги - личная практика полчаса. Вечером веду групповые занятия по полтора часа. Это и физическая активность, и пранаяма, и медитации.
Шоколадный брауни от Александры Костяевой
Понадобится: 300 г творога, 200 г банана, 2 яйца, 100 г греческого йогурта, 80 г молотого арахиса и 15 г какао-порошка.
Всё взбить в блендере до состояния крема, выпекать в форме при 160 градусах 60 минут.
Оставить остывать прямо в духовке, затем убрать в холодильник на пару часов для стабилизации.
И можно наслаждаться вкусным и полезным кусочком.
Только дисциплина
Актер, режиссер Игорь КУМИЦКИЙ знает толк не только в сценическом искусстве, но и в бережном отношении к себе.
Его подход к питанию лишен крайностей и фанатизма: это не изнуряющие диеты, а выстроенная годами осознанная дисциплина.
— Я никогда не сидел на жестких диетах, — признается артист.
— Все изменения в рационе происходили постепенно.
С годами я просто убрал из меню хлебобулочные изделия, выпечку и всё переработанное мясо: колбасы, сосиски и тому подобное.
Лет пятнадцать назад полностью отказался от сахара, хотя сладкие газировки никогда и не пил.
Из мясных блюд Игорь отдает предпочтение легким и полезным вариантам: индейке, кролику, изредка позволяя себе телятину или говядину.
Его главное правило — разнообразие и порядок в питании.
Конечно, с плотным режиссерским и актерским графиком соблюдать идеальный режим бывает непросто, но Игорь нашел простое и очень практичное решение.
— Лотки для еды никто не отменял, — с улыбкой отмечает он. — Я просто беру приготовленную пищу с собой в дорогу.
Эта простая привычка и позволяет не зависеть от случайных перекусов, оставаться в форме и сохранять ресурс для творчества.
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