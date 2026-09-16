День в истории: родился человек, чьи песни пели и в дворянских гостиных, и в крестьянских избах, в Калугу приехал Николай I, похоронили Циолковского

Рассказываем, что происходило в это время в разные годы.

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

Сегодня более подробно остановимся на судьбе писателя, поэта, тайного советника, сенатора Юрия Александрович Нелединского-Мелецкого.

Он похоронен на кладбище Лаврентьева монастыря.

А его песни «Выйду ль я на реченьку», «Милая вечор сидела», «Ох, тошно мне» когда-то пела вся Россия – от великосветских красавиц до крестьянок в поле.

Судьба его была непростой. Родился он в Москве 17 сентября 1752 года.

Рано осиротев, воспитывался у двух бабушек — сначала в Москве, в патриархальной строгости, затем в Петербурге, в доме князей Куракиных, где царил европейский дух.

Там же подружился с великим князем Павлом Петровичем, будущим императором, что впоследствии сыграет роль в его карьере.

Окончив Страсбургский университет, Юрий Александрович участвовал в военных походах.

В 1785 году вышел в отставку в чине полковника.

Тогда же женился на княжне Екатерине Николаевне Хованской — дочери калужского генерал-губернатора. Так впервые его жизнь пересеклась с нашей губернией.

Супруга, выпускница Смольного института, была хрупкого здоровья, и поэт до конца дней нежно заботился о ней.

Князь Пётр Вяземский вспоминал, как Нелединский даже вырвал себе здоровый зуб, чтобы ободрить жену перед визитом к дантисту.

Юрий Нелединский – Мелецкий уехал из Москвы за несколько часов до вступления французов, и больше туда не возвращался. Говорил, что слишком больно возвратиться в свой дом, опозоренные присутствием неприятеля.

При императоре Павле I Юрий Нелединский-Мелецкий достиг карьерных высот — стал статс-секретарём, затем сенатором, получил чин тайного советника. Но придворные интриги заставили его уйти со службы.

Вернулся он в сенат уже при Александре I.

В 1826 году 74-летний поэт окончательно вышел в отставку и переехал в Калугу — к старшей дочери Аграфене Юрьевне, которая была замужем за князем, местным губернатором Александром Петровичем Оболенским.

В последние годы он много времени проводил в деревянном флигеле губернаторской дачи в Загородном саду. Позже в этом флигеле будет жить Гоголь.

13 февраля 1829 года в Калуге Юрий Александрович скончался от водянки.

А через два дня, от простуды и горя ушла из жизни и его любимая дочь Аграфена. Похоронили их вместе в усыпальнице князей Оболенских в Лаврентьевом монастыре.

16 сентября

1761 – родился Карл Федорович Багговут, герой войны 1812 г., участник Тарутинского сражения.

Отличался храбростью, его любили подчиненные.

Имел все русские ордена, в том числе Александра Невского. Служил 33 года.

Сражен ядром неприятельской батареи. Был похоронен в Калуге, в некрополе Лаврентьевского монастыря.

1875 - на Сенной площади (ныне пл. Мира) состоялось торжественное открытие нового здания театра (старое сгорело).

Через год была поставлена комедия Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина».

1880 – по предмету водоснабжения Городская Дума постановила следующее: «в городе много водных источников» и «могут быть устроены бассейны и насосы, западная часть города особенно нуждается в устройстве водоснабжения».

В 1887 г. водопровод был на улицах: Садовой (Кирова), Дворянской (Суворова), Спасо-Жировской (Салтыкова-Щедрина), Тележной (Воронина), Воскресенской.

1957 - первый секретарь Калужского обкома КПСС Постовалов награжден орденом Ленина в связи с 50-летием со дня рождения.

1967 – Газета «Молодой ленинец» писала:

«В день рождения Николая Островского, в области проведен корчагинский субботник комсомольцев и молодежи для сбора средств в фонд строительства музея комсомольской славы в г.Людинове и на установление памятников и обелисков, мемориальных досок в честь лиц и событий, связанных с героическим прошлым нашей Родины.

По предварительным данным, на субботник вышло более 35 тысяч комсомольцев и молодежи.

Корчагинская вахта продолжается!»

1978 – на Зайцевой Горе был зажжен Вечный огонь в память о военном сражении советских солдат с фашистами (февраль 1942 – март 1943 гг.).

17 сентября

1817 - в Московской губернии родился драматург Александр Васильевич Сухово-Кобылин.

Он не раз приезжал в Росву (имение дядюшки) и в Калугу к родной сестре Елизавете.

1857 - в селе Ижевском Рязанской губернии родился Константин Эдуардович Циолковский.

1957 - основан Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ).

Его создателем и первым директором стал Аксель Иванович Берг, российский учёный, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда..

1967 - в Боровске состоялось открытие мемориальной доски на доме, где жил Константин Эдуардович Циолковский.

1971 – ушел из жизни калужский художник, ветеран Великой Отечественной войны, защищавший Калугу Валентин Константинович Карпов.

Им было создано множество акварельных работ, в которых калужане узнают свой родной город.

Именно он позировал художнику Абрамову, когда тот создавал своё полотно «Стоять насмерть».

18 сентября

1834 - в Калуге побывал Николай I. 18 сентября император посетил Калужскую гимназию. Директором гимназии в то время был отставной капитан-лейтенант флота Семен Унковский.

1845 - в Калугу приехал юрист, писатель Иван Сергеевич Аксаков. Он был назначен на должность товарища председателя Уголовной палаты.

1960 - в Людинове открыт памятник Герою Советского Союза Алексею Шумавцову и людиновским комсомольцам-подпольщикам. Скульптор Прозоровский, архитектор Федоров.

1998 – Калужский ЗАГС отметил новоселье в бывшем особняке купца Теренина (переулок Старичков).

19 сентября

1853 – в Калуге родилась актриса Евлалия Павловна Кадмина.

1935 – умер Циолковский. Год спустя в доме у Оки был открыт его музей.

20 сентября

1703 – «грех ради наших вражда между калужских граждан ученилась и продолжалась до 1724 года сентября по 20 число, и управлялись особыми судами, а того числа все под один суд приведены, и в магистрате засели бургомистр и ратман.

Боже сохрани в мире град твой» (Из записок купца Губкина).

Речь здесь идет о ссоре между берендяками и гончарами.

1892 - в Калугу из Нижнего Новгорода прибыли первые эшелоны 9-го пехотного Ингерманландского императора Петра Великого и 10-го пехотного Новоингерманладского полков.

17 октября в городе состоялся первый парад войск.

Большую помощь в обустройстве лагеря оказал городской голова Иван Ципулин.

Знамя Новоингерманландского полка хранится в фондах Калужского объединенного музея-заповедника.

2001 – на 87-м году жизни скончался Касьян Андреевич Поленков. Он был заслуженным работником культуры, участником Великой Отечественной войны, бывшим заведующим партийным архивом Калужского обкома КПСС.

21 сентября

1780 – … Сего года зачали засыпать ров в Калуге который речется (называется) полицейский в городе. (Из записок купца Губкина).

1935 – Калуга провожала в последний путь Константина Эдуардовича Циолковского.

Траурная процессия прошла по улицам города в Пушкинский (Загородный) сад.

Было принято решение похоронить ученого в том месте, где он когда-то любил гулять.

22 сентября

1786 – (ст. стиль) на основании указа Екатерины II было открыто Главное народное училище в Калуге.

1922 - в деревне Булатово Дзержинского района родился скульптор Михаил Иванович Ласточкин, автор памятников Циолковскому (Дом-музей ученого),.

1951 – Газета «Знамя» опубликовала статью Завмаг ушел на базу:

«Магазин №18 по улице Пушкина, торгующий керосином, должен работать с 9 до 18 часов.

Но эти часы торговли заведующий магазином Широков не соблюдает. Он торгует по своему усмотрению.

Часто на двери магазина можно читать объявление: «Ушел на базу».

Плохо организована продажа керосина и в магазине №11 по улице Кирова. Здесь также магазин никогда вовремя не открывается».