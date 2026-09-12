По данным крупного портала об автомобилях auto.ru, Калужская область стала лидером в неожиданной номинации – у нас продаются самые дорогие авто премиум класса с пробегом.

Как бы ни был приятен запах нового автомобиля, торговля подержанными идет в разы оживленнее. На одну машину прямо с конвейера приходится примерно пять уже погонявших по дорогам. Более того, цены на б/у растут заметно быстрее.

Не избежали этой участи и элитные модели – на специализированных порталах масса предложений по машинам премиум-класса. Мы провели небольшое исследование и узнали, что за раритеты предлагает местный вторичный авторынок.

Наш ТОП-7 коснулся авто в ценовом сегменте от пяти млн рублей, выставленных калужскими владельцами.

1.Mercedes-Benz 500

5 100 000 ₽

Открывает наш хит-парад настоящая диковинка – мерседес-кабриолет, впервые показанный на Берлинском автосалоне в 1934 году. Это, конечно, реплика, изготовленная в США в девяностые годы – за исторические экземпляры могут попросить до 10 млн долларов!

Конструкция построена на оригинальной пространственной стальной раме с кузовом из стеклопластика. Техническая начинка заимствована у Ford Mustang: здесь установлен 2,8-литровый V-образный шестицилиндровый мотор в паре с автоматической трансмиссией С4, а также реечное рулевое управление с гидроусилителем.

Машина, конечно, не для поездок в булочную, ее судьба – праздники, фотосессии, презентации.

2. Willys MB

5 500 000 ₽

Еще одна живая легенда – исторический экземпляр военного Виллиса – прадедушки всех современных джипов. Машина оригинальная – год выпуска 1943, пробежала всего тысячу км.

Бензиновый двигатель объемом 2,2 литра обеспечивает работу полноприводной трансмиссии.

Из дополнительных плюшек – оригинальная лебедка, вещь достаточно редкая. В комплекте прицеп – не подлинный, но изготовленный по историческим чертежам. Кроме того, имеются переведенное на русский язык эксплуатационное руководство и комплект запчастей.

Лот заинтересует в первую очередь коллекционеров, ценителей военной истории и ретро-техники.

Или можно на киноплощадке «Военфильма» из танка подорвать красиво!

3. BMW X7, 2021 год

7 300 000 ₽

Роскошный BMW X7 xDrive30d M Sport Pro 2021 года представлен в черном цвете. Автомобиль первого поколения оборудован 3.0-литровым дизельным двигателем мощностью 249 л.с. и полным приводом.

Пробег составляет 110 000 км, машина проходила регулярное техобслуживание с недавним большим ТО, включая замену всех масел в АКПП, что подтверждается заказ-нарядами.

Салон рассчитан на 7 мест, отделан черной алькантарой, дополнен контурной подсветкой и зимним пакетом с обогревом всех сидений.

В комплектацию входят спортивная коробка, мощные тормоза, пневмоподвеска, панорамная крыша, лазерные фары, камеры 360° и парктроники по кругу.

Для комфорта предусмотрены виртуальная приборная панель с проекцией на лобовое стекло, электроприводы кресел, а также системы помощи при вождении и парковке.

4. Dodge Ram

8 400 000 ₽

Трудяга-додж пригнан из Америки, приобретался у дилера, полностью растаможен. Проехал с одним владельцем 25 тыс км.

Под капотом — классический 5.7-литровый V8 HEMI с мягким гибридом eTorque, который работает в паре с автоматом и полным приводом.

Пикап оснащен пневмоподвеской, 22-дюймовыми дисками и увеличенным баком на 125 литров. В салоне — черная перфорированная кожа, вентиляция и подогрев всех кресел, аудиосистема Harman/Kardon и цифровое зеркало.

Из ассистентов: круговой обзор, парктроники, удержание в полосе. Также есть выдвижные подножки и управление тормозами прицепа.

5. Porsche 911 Carrera

8 800 000 ₽

Стремительный и маневренный Porsche 911 Carrera выпущен 10 лет назад. За это время он проехал 50 тысяч км, избежав аварий.

С трехлитровым бензиновым движком соседствует роботизированная коробка передач. У данной модификации полный привод.

Бесключевой доступ, доводчики дверей, камера заднего вида, вентиляция и подогрев сидений, климат-контроль, навигация, светодиодная оптика, активный спойлер, атермальное заводское остекление и другие опции обещают водителю максимум комфорта.

По уверениям продавца, несмотря на возраст, машина находится в идеальном состоянии и не требует никакого дополнительного обслуживания.

6. Ford Mustang

9 000 000 ₽

Легендарный Ford Mustang – ему всего три года, за которые он откатал 19 тысяч км.

Модель седьмого поколения с единственным владельцем в истории. Под капотом атмосферный V8 5.0 — 487 чистокровных «лошадей». Автоматическая коробка и задний привод дарят тот самый драйв, ради которого и покупают Мустангов.

При желании вы можете установить родной заводской комплект с компрессором и мгновенно превратить машину в монстра мощностью 821 л.с.

В салоне —вентиляция и подогрев кресел, камера, контроль слепых зон и датчики давления.

Первый и единственный хозяин утверждает, что автомобиль проходит все ТО вовремя, имеет сервисную книжку и обслуживается безупречно.

7. Land Rover Range Rover

7 15 299 000 ₽

Рекордсмен нашего рейтинга - Land Rover 2022 года продается по цене хорошей трехкомнатной квартиры. По словам владельца, машина пребывает в состоянии только что купленной. Премиальный внедорожник V поколения с пробегом 38 000 км эксплуатировался в одних руках и имеет чистую историю без ДТП

Внимания заслуживает комплексная защита кузова: автомобиль оклеен матовой полиуретановой пленкой Mystery Grey поверх заводского цвета «Карпатский серый».

Техническое оснащение включает бензиновый двигатель 3.0 л мощностью 400 л.с., полный привод и АКПП.

Помимо богатой заводской комплектации, выполнены дополнительные работы: в частности, полный антискрип, шумоизоляция, а также активированы скрытые функции (чтение знаков, автозакрывание).

Недавно проведено полное ТО с заменой всех жидкостей и фильтров оригиналами. Все работы сертифицированы дилерским центром.