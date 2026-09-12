Как бы ни был приятен запах нового автомобиля, торговля подержанными идет в разы оживленнее. На одну машину прямо с конвейера приходится примерно пять уже погонявших по дорогам. Более того, цены на б/у растут заметно быстрее.
Не избежали этой участи и элитные модели – на специализированных порталах масса предложений по машинам премиум-класса. Мы провели небольшое исследование и узнали, что за раритеты предлагает местный вторичный авторынок.
Наш ТОП-7 коснулся авто в ценовом сегменте от пяти млн рублей, выставленных калужскими владельцами.
1.Mercedes-Benz 500
5 100 000 ₽
Открывает наш хит-парад настоящая диковинка – мерседес-кабриолет, впервые показанный на Берлинском автосалоне в 1934 году. Это, конечно, реплика, изготовленная в США в девяностые годы – за исторические экземпляры могут попросить до 10 млн долларов!
Конструкция построена на оригинальной пространственной стальной раме с кузовом из стеклопластика. Техническая начинка заимствована у Ford Mustang: здесь установлен 2,8-литровый V-образный шестицилиндровый мотор в паре с автоматической трансмиссией С4, а также реечное рулевое управление с гидроусилителем.
Машина, конечно, не для поездок в булочную, ее судьба – праздники, фотосессии, презентации.
2. Willys MB
5 500 000 ₽
Еще одна живая легенда – исторический экземпляр военного Виллиса – прадедушки всех современных джипов. Машина оригинальная – год выпуска 1943, пробежала всего тысячу км.
Бензиновый двигатель объемом 2,2 литра обеспечивает работу полноприводной трансмиссии.
Из дополнительных плюшек – оригинальная лебедка, вещь достаточно редкая. В комплекте прицеп – не подлинный, но изготовленный по историческим чертежам. Кроме того, имеются переведенное на русский язык эксплуатационное руководство и комплект запчастей.
Лот заинтересует в первую очередь коллекционеров, ценителей военной истории и ретро-техники.
Или можно на киноплощадке «Военфильма» из танка подорвать красиво!
3. BMW X7, 2021 год
7 300 000 ₽
Роскошный BMW X7 xDrive30d M Sport Pro 2021 года представлен в черном цвете. Автомобиль первого поколения оборудован 3.0-литровым дизельным двигателем мощностью 249 л.с. и полным приводом.
Пробег составляет 110 000 км, машина проходила регулярное техобслуживание с недавним большим ТО, включая замену всех масел в АКПП, что подтверждается заказ-нарядами.
Салон рассчитан на 7 мест, отделан черной алькантарой, дополнен контурной подсветкой и зимним пакетом с обогревом всех сидений.
В комплектацию входят спортивная коробка, мощные тормоза, пневмоподвеска, панорамная крыша, лазерные фары, камеры 360° и парктроники по кругу.
Для комфорта предусмотрены виртуальная приборная панель с проекцией на лобовое стекло, электроприводы кресел, а также системы помощи при вождении и парковке.
4. Dodge Ram
8 400 000 ₽
Трудяга-додж пригнан из Америки, приобретался у дилера, полностью растаможен. Проехал с одним владельцем 25 тыс км.
Под капотом — классический 5.7-литровый V8 HEMI с мягким гибридом eTorque, который работает в паре с автоматом и полным приводом.
Пикап оснащен пневмоподвеской, 22-дюймовыми дисками и увеличенным баком на 125 литров. В салоне — черная перфорированная кожа, вентиляция и подогрев всех кресел, аудиосистема Harman/Kardon и цифровое зеркало.
Из ассистентов: круговой обзор, парктроники, удержание в полосе. Также есть выдвижные подножки и управление тормозами прицепа.
5. Porsche 911 Carrera
8 800 000 ₽
Стремительный и маневренный Porsche 911 Carrera выпущен 10 лет назад. За это время он проехал 50 тысяч км, избежав аварий.
С трехлитровым бензиновым движком соседствует роботизированная коробка передач. У данной модификации полный привод.
Бесключевой доступ, доводчики дверей, камера заднего вида, вентиляция и подогрев сидений, климат-контроль, навигация, светодиодная оптика, активный спойлер, атермальное заводское остекление и другие опции обещают водителю максимум комфорта.
По уверениям продавца, несмотря на возраст, машина находится в идеальном состоянии и не требует никакого дополнительного обслуживания.
6. Ford Mustang
9 000 000 ₽
Легендарный Ford Mustang – ему всего три года, за которые он откатал 19 тысяч км.
Модель седьмого поколения с единственным владельцем в истории. Под капотом атмосферный V8 5.0 — 487 чистокровных «лошадей». Автоматическая коробка и задний привод дарят тот самый драйв, ради которого и покупают Мустангов.
При желании вы можете установить родной заводской комплект с компрессором и мгновенно превратить машину в монстра мощностью 821 л.с.
В салоне —вентиляция и подогрев кресел, камера, контроль слепых зон и датчики давления.
Первый и единственный хозяин утверждает, что автомобиль проходит все ТО вовремя, имеет сервисную книжку и обслуживается безупречно.
7. Land Rover Range Rover
7 15 299 000 ₽
Рекордсмен нашего рейтинга - Land Rover 2022 года продается по цене хорошей трехкомнатной квартиры. По словам владельца, машина пребывает в состоянии только что купленной. Премиальный внедорожник V поколения с пробегом 38 000 км эксплуатировался в одних руках и имеет чистую историю без ДТП
Внимания заслуживает комплексная защита кузова: автомобиль оклеен матовой полиуретановой пленкой Mystery Grey поверх заводского цвета «Карпатский серый».
Техническое оснащение включает бензиновый двигатель 3.0 л мощностью 400 л.с., полный привод и АКПП.
Помимо богатой заводской комплектации, выполнены дополнительные работы: в частности, полный антискрип, шумоизоляция, а также активированы скрытые функции (чтение знаков, автозакрывание).
Недавно проведено полное ТО с заменой всех жидкостей и фильтров оригиналами. Все работы сертифицированы дилерским центром.
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