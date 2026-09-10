От «пьяного двора» до первого места: жители Герцена, 31 объединились и сделали цветник-сказку

В Калуге подвели итоги конкурса «Калуга в цвету». И мы рассказываем о победителях — людях, которые украшают свои дворы. Сегодня — ещё одна история.

Фото автора, Ольги Дорониной и Ларисы Самохиной.

Дом № 31 по улице Герцена находится в центре города, рядом с драмтеатром. Он занял первое место в номинации «Лучшее озеленение и благоустройство дворовой территории (до 100 квартир)».

За цветы здесь отвечают Ольга Доронина и Лариса Самохина. Они живут в этом доме больше 25 лет.

А благоустройством жители занялись 8 лет назад.

Двор, кстати, многим известен. Только раньше — плохой славой.

— Двор был в ужасном состоянии, — вспоминают жители. — Центр города, рядом автовокзал был, рынок. В доме — продуктовый магазин. Поэтому во дворе и туалет, и алкаши. По вечерам страшно было ходить. Его так и называли — пьяный двор.

Единственная клумба в середине держалась на бабушках — они сажали, ухаживали. А потом жители постепенно начали наводить порядок.

О том, каким был раньше двор теперь напоминают только старые фото.

— Двор у нас дружный, активный, все откликнулись, все принимают участие, - говорит Ольга. - Мужчины косят, бордюры делают, парапеты. У кого дачи есть, принесли цветы. И столько, что мы не знали, куда сажать!

Жители выходят на субботники, делают все вместе.

Три года назад этот двор уже занимал первое место в «Калуге в цвету».

На денежный приз тогда купили туи и посадили их на детской площадке. А на приз, выигранный в другом конкурсе, приобрели косилку.

Субботники проводят регулярно. Самые активные жители здесь Валентина Ивановна Кузнецова, Наталья и Вадим Фроловы, Людмила Большова, Зоя Филипповна Козлова.

Для детей

Ольга и Лариса по профессии педагоги, люди творческие. И когда возле дома появилась детская площадка, решили: сделаем для детей сказку.

Теперь во дворе стоит теремок, кот по цепи гуляет, леший оберегает клумбу.

— Было дерево, потом его спилили, остался очень живописный пень. Мы его интересно оформили. С этим пнём первое место три года назад и заняли, - рассказывает Ольга.

- А потом решили расширить детскую площадку — пришлось пень уменьшить и перенести в цветник.

Ребята помогли, перетащили. И даже управляющая компания помогала с теремком, они смеются: «Всё мы в этом доме делали, но чтобы крышу крыть — не крыли».

На детской площадке поставили скамейки. Рядом посадили дикий виноград — он даёт тень.

— Двор открытый, через него много народу ходит. Драмтеатр рядом, в праздники людей особенно много. Поэтому площадку на ночь закрываем.

Преодолевают сложности

Цветочный ассортимент во дворе впечатляет.

Розы — бордовые, розовые, кремово-жёлтые. Лилейники, лилии, астильбы, лаванда, флоксы, очиток, колокольчики, ромашки.

Гортензии двух видов. Метельчатая сейчас особенно красиво цветёт — её подарили двору, когда он выиграл в конкурсе.

Спирея, её в народе называют невестой: белые веточки свисают, будто в снегу.

Хост много, все разные. Голубая хоста — интересная, как кувшинка. Она любит тень. Как и белые хосты. Если посадить на солнце — станут зелёными, белыми не будут.

Лариса и Ольга заботятся о цветах во дворе.

Вьется фиолетовая фасоль. На самом деле это долихос — эффектная декоративная лиана семейства бобовых.

Она цветёт небольшими сиренево-фиолетовыми цветками. А семена можно собрать, просушить и посадить на следующий год.

Сбоку дома — целый ряд лилейников. Во дворе - ива японская, жасмин, шиповник с махровыми цветами, казацкий можжевельник. Посадили кустарники с тёмно-фиолетовыми листьями — будет красиво.

Но есть и сложности.

— У нас сильный склон, а под землёй кирпичная кладка. Цветы сажать тяжело: земли нет, лопата в кирпичи упирается. И из-за тени слизни замучили.

Кроме того, во дворе растут каштаны. Красивые, цветут хорошо, но корни высасывают влагу. И растения требуют постоянного полива.

А в этом году, по словам Ольги и Ларисы, случилась еще одна неприятность.

— У нас как никогда столько цветов порвали, поломали. Резали, бросали, обрывали бутоны и просто кидали их рядом. Может, это совпадение, но всё началось, как только подали заявку на «Калугу в цвету».

Может, конкуренция. Каждую неделю что-то происходило.

Ладно бы сорвали, поставили в вазу, а то просто оборванные цветки валялись.

Флоксы такие красивые были — оборвали, пару кустиков только осталось. Хризантемы тоже. Но мы не унываем.

Ёлка к Новому году

Во дворе все оформлено своими руками. Корзины с цветами сделали сами.

За основу взяли старые покрышки, обрезали (от покрышки почти ничего не осталось), обернули тканью, пропитанной цементом.

Соорудили «каменный ручей» тоже из ткани, пропитанной цементом - из-за склона постоянно стекает вода, хотелось как-то закрепить. В доме живут два художника — они всё раскрасили.

Пни замаскировали: на одном — аисты, на другом — колобок. Когда клён канадский спилили, из пня сделали лешего.

— Зимой мы весь декор убираем в подвал. А весной достаём, реставрируем, подкрашиваем, меняем местами.

А ещё во дворе теперь растёт красивая пышная ёлка. В этом году дала хороший прирост.

— Мы её оберегаем. Хотим не искусственную наряжать на Новый год, а живую.

Мы всегда Новый год отмечаем во дворе. Конечно, не 31 декабря, а за несколько дней до праздника.

И Дед Мороз ходит, детей поздравляет. Нас это очень сплотило. Мангал ставим, шашлык жарим. Весело, дружно.

Приезжают с Байконура

Конечно, времени на такой масштабный цветник не хватает.

— Двор большой, а когда есть ещё огород и работа — тяжеловато, - признаются Ольга и Лариса. - Думаешь, выйдешь на полчаса, а получается два-три. Смотришь — а сделать особо ничего и не успел.

Иногда руки опускаются, думаешь: «Всё, хватит, надоело, не буду». Особенно когда воруют, рвут растения. Но сюда часто приходят люди, фотографируются.

Однажды спрашиваем: «Нравится?». А они говорят: «Да, мы с Байконура к вам приехали». А некоторые спрашивают: «Это какая организация сделала?»

Говорим: «Это не организация, мы живём в этом доме». Кто-то не понимает, зачем мы это делаем.

Сейчас, осенью, в планах — прополоть, пересадить, убрать декор. И заняться склоном, до которого ещё руки не дошли.

— Он просто каменный, раньше там мусорка была, много стекла. Хочется привести в порядок, чтобы дети не лазили, не поранились. Может, хвойники посадим — казацкий можжевельник, ирисы. И то, что выживет на такой земле.

Ольга и Лариса говорят, что теперь им хочется всё переделать, чтобы цветник был интересным, необычным.

- Когда начинали, сажали всё, что принесут. Потому что надо было участок заполнить. А сейчас уже выбираем. Не всё берём — хотим что-то поинтересней.

Денежки выигрываем, свои добавляем. У нас есть домовой чат, люди не против сдать на улучшение двора. Когда результат видят — все довольны.

Вот так «пьяный двор» стал сказкой. Своими руками. С соседями. И с желанием, чтобы было красиво.