День в истории: 290 лет назад в Арктике погиб калужанин Василий Прончищев, протопопа Аввакума отправили в тюрьму, Луначарский прислал в Калугу телеграмму

рассказываем, что происходило в это время в разные годы.

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

Сегодня подробно расскажем о знаменитом земляке.

9 сентября 1736 года, в Арктике завершился героический и трагический путь Василия Прончищева.

Будущий морской офицер Василий Васильевич Прончищев родился в 1702 году в усадьбе Богимово Тарусского уезда (ныне Ферзиковский район).

Получив блестящее образование в Московской навигацкой школе и Морской академии в Петербурге, быстро зарекомендовал себя как один из лучших офицеров Балтийского флота.

И в 1733 году был замечен Берингом.

Прончищева назначили командиром одного из отрядов Второй Камчатской (Великой Северной) экспедиции.

Задача стояла почти невыполнимая — пройти на судне из устья Лены в Енисей, чтобы нанести на карту неизведанные берега Сибири.

Однако главная интрига этой истории была в том, что отправился в этот опаснейший путь Василий не один.

Вопреки строжайшим уставам и царским указам, запрещавшим брать женщин в дальние плавания, он взял с собой свою молодую супругу Татьяну.

Они поженились буквально накануне экспедиции и не смогли расстаться. Также есть версия, что Прончищева в Якутске ограбили, поэтому он не смог снять жилье для жены и был вынужден взять её с собой.

23-летняя Татьяна Прончищева (урожденная Кондырева) стала первой в истории женщиной, рискнувшей отправиться в Арктику.

В экспедиции она находилась неофициально, никаких документов о ней не было.

Плавание было тяжелым. Два года на дубель-шлюпе «Якутск» они пробивались сквозь льды и выдерживали шторма.

Экипаж составлял 57 человек, в него входил в том числе и штурман Семен Челюскин.

В 1736 году, достигнув рекордной на тот момент широты у берегов Таймыра, судно попало в ледяной плен.

При попытке найти проход для корабля Василий Прончищев сломал ногу. Перелом оказался роковым: в условиях полярного холода и цинги развилась жировая эмболия.

29 августа (9 сентября по новому стилю) 1736 года он скончался на руках у жены.

Татьяна, которая и так была ослаблена болезнью и тяжелыми условиями, пережила мужа всего на две недели.

Она умерла 12 сентября и была похоронена рядом с ним в низовьях реки Оленек, на мысе Тумул-Хая.

Этот уголок вечной мерзлоты стал их последним пристанищем.

В 1999 году исследователи вскрыли захоронение в вечной мерзлоте. Это позволило восстановить облик героев и подтвердить обстоятельства их гибели.

Сегодня имена Прончищевых носят берег, мыс, бухта и горный кряж на Таймыре, а также ледоколы.

9 сентября

1805 – был сформирован Калужский пехотный полк.

1930 – родился писатель, краевед, член Географического общества РАН Александр Викторович Кандидов, автор книг о жизни замечательных людей, чьи имена связаны с Калужским краем: «Чехов в Богимове»; «Дважды Герой» (о летчике, дважды Герое Советского Союза, уроженце Ферзиковского района Александре Карпове); «Река времен или Слово о достославных россиянах»; «Исследователь Крайнего Севера, мореплаватель Василий Прончищев» и многих других.

7 октября 2011 года в Ферзиково была открыта мемориальная доска памяти Кандидова. Здесь он жил и работал около 40 лет.

1967 - в деревне Черный Поток Людиновского района открыт обелиск в честь воинов, погибших при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков.

2014 – в городском парке рядом с Троицким собором был открыт памятник преподобному Кукше – крестителю вятичей, племена которых населяли Калужскую землю еще в IХ в. Автор композиции – скульптор Алексей Леонов.

10 сентября

1906 – «10 сего сентября в 5 часов дня в помещении городской думы состоялось открытие калужского отдела Союза русского народа.

После речи председателя главного совета СРН Дубровина прошли выборы 30 членов калужского отдела.

Более 400 человек возгласами «ура» и «умрем за царя-батюшку» приветствовали избрание г. начальника губернии почетным попечителем местного отдела Союза.

Его председателем избран Станкевич, казначеем Костромин». (Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

1924 – нарком Луначарский прислал в Калугу телеграмму по поводу слома иконостаса Троицкого собора: «Калуга. Губисполком… сломка иконостаса недопустима необходимо согласовать переустройство».

11 сентября

1778 – после страшного пожара 1777 года был утвержден генеральный план архитектурной застройки города Козельска.

1804 – в Калуге открыто 14 приходских училищ и мужская гимназия, преобразованная из главного народного училища.

Первый директор мужской гимназии Онисим Григорьевич Потресов послал 14 сентября 1804 года по этому поводу рапорт в училищный комитет при Московском университете.

1804 – родился поэт Александр Иванович Полежаев. По мнению литературного критика Белинского, до появления Лермонтова один Полежаев мог бы быть законным преемником Пушкина.

В 1834-1836 годах Полежаев проходил воинскую службу на территории Калужской губернии в селе Маклаки Жиздринском уезда (ныне Думиничский район).

1936 – родился Иван Федорович Глумов. Выпускник Перемышльской средней школы, он стал Почетным гражданином Перемышльского района, доктором технических наук, профессором МГУ, академиком, лауреатом Государственных премий СССР; получил звание заслуженного деятеля науки России.

1951 – завета знамя опубликовала заметку «Победа «Локомотива»:

«На выходных зрители Калуги наблюдали за интересным товарищеским состязанием футболистов калужской команды «Локомотив» с чемпионом Тульской области, командой «станкостроитель».

С самого начала игра приняла острый характер.

Хозяева поля стремительно пошли в наступление. Центральный нападающий Никонов на пятнадцатой минуте послал первый мяч в сетку туляков.

Через несколько минут калужане увеличили счет до 2/0…

Встреча закончилась со счетом 3/2 в пользу калужской команды».

12 сентября

1666 – по Указу царя Алексея Михайловича был лишен сана священника и посажен в монастырскую тюрьму основатель русского старообрядчества, протопоп Аввакум.

После Мезенской ссылки его дважды ссылали в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. Священномученик сидел в каменной темнице, закованный в цепи.

Его сторонницей и духовной последовательницей становится боярыня Федосья Прокопьевна Морозова.

Вместе с сестрой княгиней Евдокией Урусовой ее заточили в Боровский острог, где обе погибли и были здесь же погребены.

Аввакум называл Боровск «мое отечество», «место мученое, идеже святии мучатся»…

Защитника старой веры сожгли на костре 14 апреля 1682 в Пустозерской тюрьме.

1864 – в Калуге было введено фотогеновое освещение улиц. Интересно, что фотоген вырабатывался на территории Калужской губернии, на заводе Мальцова в Людинове.

1912 - в городе Людиново Калужской области родился Александр Иванович Висящев.

За подвиг, совершенный в бою при форсировании Днепра, удостоен звания Героя Советского Союза.

Умер 6 октября 1968 года, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

1917 – прошла демонстрация солдат Калужского гарнизона под лозунгами: «Вся власть Советам!». (Константин Афанасьев «Летопись провинции»).

13 сентября

1771 – установлено празднование иконе Калужской Божией Матери в память об избавлении Калужской земли от чумы. Икона была обретена в 1748 году.

1779 (ст. стиль) – утвержден генеральный план архитектурной застройки Мещовска.

1920 – газета «Коммуна» сообщила об открытии Зимнего театра в Калуге.

Режиссером был приглашен Строганов.

Еще по пути к новому месту службы ему стало известно, что в Калуге сгорел Летний театр со всем имуществом Зимнего театра. Это его огорчило и озадачило.

По прибытии в город в срочном порядке стали готовиться к открытию.

«Начались ежедневные утром и вечером репетиции, готовились декорации.

Стали театр оснащать из имений бежавших помещиков мебелью, драпировками, скатертями, коврами, а для реквизита и бутафории оттуда же были привезены посуда, различные часы, лампы, канделябры и другие аксессуары, в общем спектакли могли получить все необходимое для их замечательного оснащения, что зрители сразу же на первом спектакле увидели и очень одобрили все виденное.

Фойе тоже преобразовали, обставив его мебелью, зеркалами, цветами и занавесями на окнах, что зрителям так же понравилось, а от спектакля и игры актеров калужане были просто в восторге.

Открыв сезон 1920/21 гг, новый советский государственный драматический театр сразу же завоевал авторитет и любовь.

Свой первый калужский сезон Строганов открыл драмой «Мятежники» (Ученик дьявола)…

Труппа была сформирована из очень ярких по своей индивидуальности актеров…

Это были сезоны, когда публика переполняла театр - «ходили на пьесы и на актеров».

Строганов тщательно готовил спектакли, давал возможность актерам, сообразуясь с идеей пьесы и в ансамбле с другими исполнителями, раскрывать свои творческие индивидуальности полно и неожиданно…» (из воспоминаний Владимирова).

1927 – Газета «Коммуна» рассказала о подготовке к празднику 10-летия революции.

Введен всеобуч. Каждое учреждение готовит очерк-альбом о работе за 10 лет. АХРРовцы (объединение художников) украшают город.

На Поле Свободы проектируется возведение высокой трибуны (московский инженер Лазарев).

Отвергнут грандиозный дорогостоящий «мейерхольдовский» проект артиста Якушенко.

14 сентября

1816 – Российский император Александр I приехал в Калугу по случаю маневров войск, а также посетил гимназию.

Побывал в селе Понизово Мосальского уезда (усадьба помещика Зыкова) и Свято-Пафнутьев Боровском монастыре.

1927 – газета «Коммуна» публиковала информацию о перекличке-соревновании калужан с тверяками по укреплению обороноспособности. Губгорсовет Осовиахима руководил ячейками в уездах.

В Медыне и Спас-Деменске собирали деньги на постройку самолета «Красный калужанин», осваивали стрелковое дело.

Ячейка ГФО собирала деньги на эскадрилью «Совторгслужащий». Безвозмездно электрифицирован музей Осовиахима.

Говардовцы готовили 3 спектакля в пользу обороны, в Полотняном Заводе шили белье для Красной Армии.

В Калуге прошел трехдневный сбор и поход (2000 человек).

Пионеры организовали сбор, изучали радиодело, журналистику и авиаспорт.

1939 – в городе Абдулино Оренбургской области родилась краевед, главный библиограф-краевед Калужской областной научной библиотеки им. Белинского Людмила Владимировна Калашникова.

С 1967 года жила и работала в Калуге. Автор более 50 публикаций об истории Калужского края (его знаменитых людях, родословных, дворянских усадьбах).

15 сентября

1951 – «В редакцию газеты «Знамя» поступило письмо о плохом положении с пчеловодством в колхозе «Волна революции» Людиновского района.

По вине пчеловода Маврицына погибло пять пчелосемей. Сахарный песок, предназначенный для пчел, он расходовал на свои нужды.

Правление сельхозартели устранилось от руководства этой отраслью хозяйства. Письмо было направлено в людиновский райисполком…

Вопрос о состоянии пчеловодства обсуждался на заседании правления колхоза…

Пчеловод Маврицын от работы освобожден, за погибшие пять пчелосемей к нему предъявлен иск». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1957 - в год 100-летия Константина Эдуардовича Циолковского в Калугу приехал Генеральный конструктор ракетно-космических систем СССР Сергей Павлович Королев.

Состоялась торжественная закладка будущего памятника К.Э. Циолковскому в сквере Мира (бывшая Сенная площадь), который был открыт 1 июня 1958 года.

Сергей Павлович побывал в Доме-музее Циолковского, на могиле ученого в Загородном саду (ныне парк Циолковского), в школе № 9, где еще в Епархиальном училище много лет преподавал Циолковский.

1957 - открыт мемориальный музей К.Э. Циолковского в средней школе № 9 в Калуге.

Основателем музея и его бессменным руководителем в течение 25 лет был Василий Иванович Булавин, учитель русского языка и литературы, позднее завуч этой школы.