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Братья Дмитренко учат калужан «интеллектуальному реализму»

И призывают нас притормозить.
Татьяна Светлова
12.09, 12:00
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Фото автора.
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В Калужском музее изобразительных искусств произошло событие, которое сложно назвать просто вернисажем.

Скорее, это диалог о времени, скорости и человеческом выборе. Здесь открылась выставка петербургских художников Андрея и Николая Дмитренко «Интеллектуальный реализм».

В двух просторных залах разместились 44 полотна — огромные, яркие, заставляющие замедлиться посреди суматошного дня.

Кто же они, эти авторы?

Андрей и Николай — выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, получившие классическое образование.

Но, оттолкнувшись от традиций, они пошли дальше, создав собственное направление — интеллектуальный реализм.

Это не просто живопись «похоже», это живопись «подумай». И они приглашают зрителя стать соавтором размышления.

Братья Дмитренко «Вызов».
Братья Дмитренко «Вызов».

Семейный выбор и синергия

Интересно, что у каждого из братьев на выставке свои картины, но подписывают их: «братья Дмитренко».

Андрей – старший, Николай - младший.  Между ними 15 лет разницы, но выросли они в одной среде, в семье художников.

- У меня не было выбора: родители художники, — смеется Андрей. – Они нас поддерживали.

Родители классические художники, хотя мама в 1950-е годы увлекалась абстрактным искусством, ее даже исключили из комсомола.

А потом наоборот, когда мир качнулся в сторону абстракции, мы ушли к традиционным ценностям и это декларируем.

По словам Андрея, поодиночке они бы не достигли такого уровня:

-  Как мы пишем вместе с братом? Эта тонкие настройки: единое мировоззрение, единое образование, одни ценности. Это синергия...

Мы вместе прошли путь, и сейчас я понимаю, что поодиночке этого не сделали бы. Эффект синергии, когда мы вместе достигаем большего — это здорово, это вдохновляет.

Поэтому они дарят авторство друг другу, для них важна приставка «со» — сотворчество, созидание.

Андрей говорит, что сейчас, по астрологическим меркам, мы входим в эпоху Водолея, это эпоха созидания. И он надеется, что это время будет для человечества позитивным.

Братья Дмитренко «Фрейя»
Братья Дмитренко «Фрейя»

Нарушая, но не разрушая

Живопись братьев Дмитренко — это дерзкий, но тактичный диалог с академизмом. Яркие, почти кричащие цвета, смелые композиционные решения.

Но, как подчеркивает Андрей, они никогда не переступают черту дозволенного.

- Мы получили хорошее классическое образование, но работаем в современной манере, — объясняет художник. — Цвета яркие. Мы в определенной мере нарушаем академические законы, но не переходим рамки дозволенного. Нарушить можно, но немного, чтобы это было интересно молодежи.

И это не случайно. Художники видят свою миссию в том, чтобы оторвать подрастающее поколение от экранов смартфонов.

- Я понимаю, что за цифрой будущее, но важен баланс. Если ты все время в интернете — это тупик, — уверен автор.

Остановись, мгновенье

На крупных полотнах братьев разворачивается современная жизнь. Но вглядитесь — это не просто зарисовки.

Вот, например, картина «10 секунд».

На ней девушка стоит на перекрестке, перед ней три стрелки.

Налево пойдешь — супруга найдешь, направо — возможно, ждет одиночество, худшая судьба.

Она - в наушниках (что, кстати, нарушение ПДД). И, возможно, сейчас надо их снять, чтобы не замыкаться в себе, а выйти в  реальную жизнь. 

- Это картина о выборе пути современного человека, — комментирует Андрей. — 10 секунд красного света — метафора того, что мы сегодня находимся на перекрестке скоростных путей.

Мимо красивой девушки пролетают мальчишки на велосипедах, и они даже не могут встретиться глазами. Цепочка любовь=семья=дети прерывается в век высоких скоростей.

Я призываю немного притормозить и подумать: а что нам это принесет?.

Художник обращает внимание: в углу картины пробивается маленький зеленый росток. Это — знак того, что героиня примет правильное решение.

А полоски на ее платье и на зебре —  отсылка к двум полоскам на тесте.

 - Это о том, что все будет хорошо, жизнь будет продолжаться дальше, — улыбается Андрей Дмитренко.

Братья Дмитренко «10 секунд».
Братья Дмитренко «10 секунд».

Другая работа переносит нас в Биробиджан — на ней изображен кинотеатр «Родина», символ сталинской эпохи и одновременно собирательный образ страны.

На картине смешались поколения, которые увлечены небом: дети запускают бумажные самолетики, а современный парень управляет дроном.

-Несколько поколений движутся вперед, — говорит автор. — Я надеюсь, что под этим чистым голубым небом страна будет развиваться дальше.

Братья Дмитренко «Родина».
Братья Дмитренко «Родина».

Искусство на века

Почему работы такие крупные? Художник честно признается: материалы сегодня дорогие, и позволить себе такие холсты может не каждый.

Но они идут на это, чтобы привлечь внимание и оставить след в истории. Кстати, братья подарили одну из своих работ калужскому музею.

- Искусство — оно на века. Это я написал сегодня, а другое поколение через 300 лет будет видеть 2026 год моими глазами. А это очень субъективно и ответственно, — поясняет Андрей Дмитренко.

- В наших работах - темы, которые нас волнуют: одиночество, цифровая зависимость, разобщенность молодых людей. Но мы не загоняем зрителя в тупик, показываем, что выход есть.

Особенно трогательно Андрей рассказывает о картине «Вспышка» с изображением Родины-матери в Волгограде.

Братья Дмитренко «Вспышка».
Братья Дмитренко «Вспышка».

-Картина написана с болью. Я был на Мамаевом кургане, но не смог подняться 200 ступеней, не дошел до верха, потому что плакал.

Это — наша память. Однако и здесь есть надежда: приходят дети, они поднимаются наверх и идут дальше.

Как смотреть интеллектуальный реализм

На прощание Андрей Дмитренко дает совет всем, кто соберется в музей:

- Смотреть надо с открытым сердцем. Не просто внешне, а почувствовать. Наши картины похожи на картинки в соцсетях, но они глубже.

Каждый зритель выходит в свои личные воспоминания, переживания. Картина выходит с холста. Она — только повод, чтобы человек задумался.

Выставка будет работать в Калужском музее изобразительных искусств до 15 октября.

Здесь можно посмотреть вглубь себя, и, возможно, найти ту самую стрелку, ведущую к правильному пути. 0+ 

Братья Дмитренко «Портал». Работы у братьев огромные.
Братья Дмитренко «Портал». Работы у братьев огромные.

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