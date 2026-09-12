Братья Дмитренко учат калужан «интеллектуальному реализму»
В Калужском музее изобразительных искусств произошло событие, которое сложно назвать просто вернисажем.
Скорее, это диалог о времени, скорости и человеческом выборе. Здесь открылась выставка петербургских художников Андрея и Николая Дмитренко «Интеллектуальный реализм».
В двух просторных залах разместились 44 полотна — огромные, яркие, заставляющие замедлиться посреди суматошного дня.
Кто же они, эти авторы?
Андрей и Николай — выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, получившие классическое образование.
Но, оттолкнувшись от традиций, они пошли дальше, создав собственное направление — интеллектуальный реализм.
Это не просто живопись «похоже», это живопись «подумай». И они приглашают зрителя стать соавтором размышления.
Семейный выбор и синергия
Интересно, что у каждого из братьев на выставке свои картины, но подписывают их: «братья Дмитренко».
Андрей – старший, Николай - младший. Между ними 15 лет разницы, но выросли они в одной среде, в семье художников.
- У меня не было выбора: родители художники, — смеется Андрей. – Они нас поддерживали.
Родители классические художники, хотя мама в 1950-е годы увлекалась абстрактным искусством, ее даже исключили из комсомола.
А потом наоборот, когда мир качнулся в сторону абстракции, мы ушли к традиционным ценностям и это декларируем.
По словам Андрея, поодиночке они бы не достигли такого уровня:
- Как мы пишем вместе с братом? Эта тонкие настройки: единое мировоззрение, единое образование, одни ценности. Это синергия...
Мы вместе прошли путь, и сейчас я понимаю, что поодиночке этого не сделали бы. Эффект синергии, когда мы вместе достигаем большего — это здорово, это вдохновляет.
Поэтому они дарят авторство друг другу, для них важна приставка «со» — сотворчество, созидание.
Андрей говорит, что сейчас, по астрологическим меркам, мы входим в эпоху Водолея, это эпоха созидания. И он надеется, что это время будет для человечества позитивным.
Нарушая, но не разрушая
Живопись братьев Дмитренко — это дерзкий, но тактичный диалог с академизмом. Яркие, почти кричащие цвета, смелые композиционные решения.
Но, как подчеркивает Андрей, они никогда не переступают черту дозволенного.
- Мы получили хорошее классическое образование, но работаем в современной манере, — объясняет художник. — Цвета яркие. Мы в определенной мере нарушаем академические законы, но не переходим рамки дозволенного. Нарушить можно, но немного, чтобы это было интересно молодежи.
И это не случайно. Художники видят свою миссию в том, чтобы оторвать подрастающее поколение от экранов смартфонов.
- Я понимаю, что за цифрой будущее, но важен баланс. Если ты все время в интернете — это тупик, — уверен автор.
Остановись, мгновенье
На крупных полотнах братьев разворачивается современная жизнь. Но вглядитесь — это не просто зарисовки.
Вот, например, картина «10 секунд».
На ней девушка стоит на перекрестке, перед ней три стрелки.
Налево пойдешь — супруга найдешь, направо — возможно, ждет одиночество, худшая судьба.
Она - в наушниках (что, кстати, нарушение ПДД). И, возможно, сейчас надо их снять, чтобы не замыкаться в себе, а выйти в реальную жизнь.
- Это картина о выборе пути современного человека, — комментирует Андрей. — 10 секунд красного света — метафора того, что мы сегодня находимся на перекрестке скоростных путей.
Мимо красивой девушки пролетают мальчишки на велосипедах, и они даже не могут встретиться глазами. Цепочка любовь=семья=дети прерывается в век высоких скоростей.
Я призываю немного притормозить и подумать: а что нам это принесет?.
Художник обращает внимание: в углу картины пробивается маленький зеленый росток. Это — знак того, что героиня примет правильное решение.
А полоски на ее платье и на зебре — отсылка к двум полоскам на тесте.
- Это о том, что все будет хорошо, жизнь будет продолжаться дальше, — улыбается Андрей Дмитренко.
Другая работа переносит нас в Биробиджан — на ней изображен кинотеатр «Родина», символ сталинской эпохи и одновременно собирательный образ страны.
На картине смешались поколения, которые увлечены небом: дети запускают бумажные самолетики, а современный парень управляет дроном.
-Несколько поколений движутся вперед, — говорит автор. — Я надеюсь, что под этим чистым голубым небом страна будет развиваться дальше.
Искусство на века
Почему работы такие крупные? Художник честно признается: материалы сегодня дорогие, и позволить себе такие холсты может не каждый.
Но они идут на это, чтобы привлечь внимание и оставить след в истории. Кстати, братья подарили одну из своих работ калужскому музею.
- Искусство — оно на века. Это я написал сегодня, а другое поколение через 300 лет будет видеть 2026 год моими глазами. А это очень субъективно и ответственно, — поясняет Андрей Дмитренко.
- В наших работах - темы, которые нас волнуют: одиночество, цифровая зависимость, разобщенность молодых людей. Но мы не загоняем зрителя в тупик, показываем, что выход есть.
Особенно трогательно Андрей рассказывает о картине «Вспышка» с изображением Родины-матери в Волгограде.
-Картина написана с болью. Я был на Мамаевом кургане, но не смог подняться 200 ступеней, не дошел до верха, потому что плакал.
Это — наша память. Однако и здесь есть надежда: приходят дети, они поднимаются наверх и идут дальше.
Как смотреть интеллектуальный реализм
На прощание Андрей Дмитренко дает совет всем, кто соберется в музей:
- Смотреть надо с открытым сердцем. Не просто внешне, а почувствовать. Наши картины похожи на картинки в соцсетях, но они глубже.
Каждый зритель выходит в свои личные воспоминания, переживания. Картина выходит с холста. Она — только повод, чтобы человек задумался.
Выставка будет работать в Калужском музее изобразительных искусств до 15 октября.
Здесь можно посмотреть вглубь себя, и, возможно, найти ту самую стрелку, ведущую к правильному пути. 0+
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