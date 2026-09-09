Красота по-калужски: как наш город выбирал первых красавиц

Во Всемирный День красоты, который отмечается 9 сентября, мы решили заглянуть в прошлое и вспомнить историю городских конкурсов красоты - от скромного «Мадемуазель Натали» до громких шоу нулевых и десятых.

Фото из архива «Калужского перекрестка».

Первый масшабный конкурс красоты в нашей стране прошёл в 1988 году. Назывался он «Московская красавица» и поразил всех дефиле в купальниках. А в 1989 году появился еще более масшабный «Мисс СССР».

Они задали тренд на подобные мероприятия. Конкурсы красоты стали проводиться в разных городах.

А как было в Калуге? Вернемся на 34 года назад.

1992 год: учили этикету

В нашем горде все началось с конкурса «Мадемуазель Натали». Проходил он в Калуге в сентябре 1992 года и был посвящен дню рождения Натали Гончаровой.

Как вспоминал ведущий конкурса Евгений Арсеньев, время было тяжелое – приватизация. инфляция, калужане, истерзанные переменами, тянулись к прекрасному. Концертный зал был забит до отказа — люди стояли в проходах.

Жюри возглавлял Игорь Гончаров — потомок Натальи Николаевны.

Девушки вышли в исторических нарядах, с веерами и диадемами. Где они их нашли в том голодном году — загадка.

Подготовкой красавиц занималась Людмила Шлыкова: учила этикету, походке, искусству обращения веером.

Кроме того, конкурсантки должны были знать иностранные языки, биографию Пушкина, танцевать полонез и вальс, играть на рояле.

Победительницей стала Татьяна Макарова, игравшая в любительском театре роли Анны Керн и Натали.

Позже она представляла Калугу на «Красе России». Татьяна и сегодня любит литературу и равнодушна к украшениям.

Самой юной участнице, 16-летней Маше Кириной, конкурс запомнился декламацией стихов на немецком и вальсом. Платье для выступления девушка сшила сама из маминого гипюра и розовых лент.

Сейчас у Марии двое детей, она работала главным бухгалтером, а конкурс называет ярким, но сложным воспоминанием.

2000 год: первая «Мисс Калуга»

«Ура, свершилось! Теперь и у нашего города есть своя «Мисс Калуга-2000»!» — именно так наша газета сообщила о первом городском конкурсе красоты.

Событие, состоявшееся 21 июня в Концертном зале, собрало аншлаг.

Цена билета доходила до 200 рублей, что в то время было недешево, но любопытство калужан, не избалованных подобными зрелищами, взяло верх.

Правда, начало вышло комом: московский певец Данко сильно опаздывал, из-за чего шоу перенесли аж на целый час. за это время зрители в фойе Концертного зала подчистую скупили все съедобное.

7 претенденток вышли на сцену в замысловатых вечерних платьях от московского кутюрье Сергея Рустамяна, напоминающих огромные цветы. У некоторых участниц из-за такого костюма даже лица не было видно.

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Затем были деловой стиль, купальники и хитрые вопросы ведущего Павла Груздова.

В перерывах зрителей развлекали столичный Данко, наш «Unisex» и танцевальные коллективы.

Самой красивой девушкой города жюри признало 18-летнюю Алину Саушкину. Она получила титул «Мисс Калуга-2000», путевку в Испанию, 500 долларов и видеокамеру.

В те году у нашей газеты был свой конкурс «Королева номера» - мы публиковали присланные девушками в редакцию фото и выбирали победительницу.

В 2000-м ею стала 23-летняя Марина Ушакова из п. Барятино. Мы пригласили ее в Концертный зал и прямо во время конкурса «Мисс Калуга» вручили телевизор.

Марина была в шоке, растерявшись, не знала, как везти его домой.

В октябре того же года Алина Саушкина представляла Калугу на общероссийском конкурсе «Краса России-2000» в московском дворце молодежи, где собрались девушки из 33 городов.

В жюри — Вячеслав Зайцев и чемпион мира по боксу Олег Саитов.

Увы, в финальную пятерку калужанка не попала, но стать одной из десяти красивейших девушек России — уже победа.

2001 год: красавица стала Снегурочкой

21 июня 2001-го прошел второй конкурс «Мисс Калуга».

В жюри заседали представители думы, прессы и директор конкурса «Краса России» Татьяна Андреева.

Шоу шло три часа. 15 барышень от 16 до 22 лет дефилировали в вечерних платьях от модельера Сергея Пугачева. Был выход и в купальниках.

Наша газета тогда подметила главный тренд времени: «практически все они учатся на экономистов, и если в топ-модели их не возьмут, – не заплачут и станут... бухгалтерами».

Номинаций было множество: «Мисс Интернет» (16-летняя Елена Двухшерстнова), «Мисс АиФ» (Ирина Плакида), «Мисс Комсомольская правда» (Елена Пятилетова), две «Вице-мисс Калуга-2001».

А главная красавица — 18-летняя Анастасия Семесенко, студентка третьего курса хореографического отделения калужского колледжа культуры.

Ей достались видеокамера, магнитола и 500 долларов. Впереди была поездка на «Красу России» и титул «Четвертая красавица России».

Сейчас Анастасия – актриса калужского драмтеатра, телеведущая и красавица-Снегурочка, которая много лет 31 декабря зажигает городскую елку.

2002 год: кризис или переосмысление

20 июня 2002-го конкурс «Мисс Калуга» переместился в драмтеатр.

Вроде все как обычно: красавицы в облегающих комбинезонах, купальниках, платьях от «столичных кутюрье».

Главный спонсор — «Ташир». Но «куцый народный танец», «далеко не лучший танцевальный коллектив» и «шифоновые лоскуты от кутюрье Ксении Дековой» украсили бы лишь концерт «для бедных», а не шоу с билетами по 500 рублей.

Главный курьез: «номера участниц были коряво выведены ручкой на бумажках и прилеплены канцелярским скотчем! Блестящий скотч было видно с последнего ряда.

Жюри в четвертом ряду выбирало «методом тыка», как на сельской дискотеке: «А вон та, рыжая, ничего, да»?..»

Но главное потрясение, по мнению нашей газеты, — сами красавицы. Вернее, их отсутствие.

«Налицо было главное достоинство девушек — юность. Все они были милы, симпатичны, прелестны... Но выбрать нужно было одну — красивую!»

«Мисс Калуга-2002» стала Ирина Чугаева, первой вице-мисс — Ольга Корнилова, второй — Екатерина Пискунова.

Наша газета писала: «Каждый спонсор, заседающий в жюри, непременно хотел прилепить к понравившейся девушке название своей фирмы или конторы, часто не совсем благозвучное.

В этом смысле вкус не изменил только клубу «Бомба», догадавшемуся назвать свой титул «Мисс Улыбка! (Сабина Алиева).

Остается сказать, что большинство выступавших на конкурсе девушек могли бы выглядеть на все сто и быть совершенно ослепительными, если бы на конкурсе работали опытный визажист и хороший парикмахер.

Королеву, как известно, делает свита. Лохматых королев быть не может. Даже на провинциальном конкурсе красоты».

2011 год: возрождение после перерыва

В следующий раз на «Мисс Калуга» наши журналисты пошли в 2011-м. До этого конкурс не проводился пять лет.

Возродить популярное шоу взялся один калужский депутат и предприниматель. Конкурс стал региональным представительством «Красы России».

21 ноября в драмтеатре 17 очаровательных калужанок от 16 до 28 лет дефилировали в купальниках, вечерних платьях, танцевали и читали стихи.

Действо длилось почти пять часов и закончилось далеко за полночь!

Корреспонденты «Калужского перекрестка» подметили: «Под конец вечера публика дождалась специального гостя – Тимура Родригеза.

Шоумен вышел на сцену в белых кедах, тертых джинсах и пиджаке, много и энергично танцевал, спел пару своих песен и перешел на чужие.

Кто узнал столичного артиста, громко ему аплодировал. Другие шептались, выясняя, кто же собственно такой этот Родригез?»

Исход конкурса предвидели многие: зрители почти единогласно проголосовали за очаровательную конкурсантку под номером 2.

Анастасия Корзанова, 16-летняя десятиклассница школы №18, стала «Мисс Калуга-2011», получив сразу семь номинаций: «Мисс Зрительских симпатий», «Мисс Бикини», «Мисс Кутюр», «Мисс Грация», «Мисс Улыбка», «Мисс Красота» и «Мисс Романтика».

2016 год: девушки-пазлы

Конкурс вновь не проводился пять лет. И вот почти 100 претенденток на кастинге.

Декабрь 2016 года — драмтеатр, 19 финалисток. Юные девушки в платьях-пазлах появились на сцене и, встав вместе, образовали флаг России.

В жюри — чиновники. Тогдашний заместитель городского головы Юрий Моисеев устраивает экзамен конкурсанткам.

16-летнюю Альбину Матыгулину он спросил, что она увидит в Калуге 8 декабря 2021 года?

Девушка ответила о развитии инфраструктуры и появлении большого количества торговых центрах, как в Москве.

Моисеев был в восторге.

А 21-летней Полине Гавриковой он задал вопрос: Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?

Полина растерялась и стала вспоминать школьный курс. В итоге ответила правильно.

И получила массу наград, а один из спонсоров заявил, что его «поразил её интеллект».

Гвоздь вечера — выступление Стаса Пьехи.

Он пел вживую, общался с публикой, спустился в зал и признался в любви к Калуге, где он жил в далеком 1999-м, пародировал Лепса и собственную бабушку Эдиту Пьеху.

Победительницей в 2016-м стала 19-летняя Елизавета Позднякова. Она получила титул, путевку на «Мисс Россия» и чек на 2000 долларов от спонсора.

Организаторы пообещали сделать конкурс ежегодным. Но этого не случилось.

С 2017 года в городе стал проводиться «Миссис Калуга» — для замужних дам. А история «Мисс Калуга» осталась в нашей памяти, в фотографиях и газетных подшивках.