Иностранные студенты рассказали, что они делают из яблок
19 августа – яблочный Спас, праздник урожайный и вкусный.
Мы достаем противни и печем шарлотку, сушим яблоки, варим варенье, едим запеченными, мочеными, добавляем в салаты.
Кажется, без яблока нельзя представить ни один русский стол. Но что думают об этом фрукте те, кто вырос под солнцем Сирии, Йемена или Египта? И главный вопрос: пекут ли они пироги или яблоко для них - просто перекус?
Мы встретились с иностранными студентами КГУ им. Циолковского, чтобы узнать, как к яблоку относятся на их родине.
Оказалось, одни режут его в салат с медом, а другие честно признались: «Мы даже не знаем, что такое шарлотка».
Рами НАСЕР, Сирия (будущий программист, в Калуге 5 лет):
— В Сирии много яблок. И даже есть праздник.
Он отмечается в сентябре, бывает только в одном городе Эс-Сувейда, там танцуют и едят яблоки.
У нас обычно из яблок ничего не готовят, просто едят их. Могут сок сделать.
Пироги не пекут. В России я впервые попробовал яблочный пирог — мне очень понравилось!
Калужские яблоки ничем не отличаются от сирийских, я больше люблю красные и сладкие.
Шахран ЛУФТ, Йемен (студент-медик, в Калуге 5 лет):
— В Йемене яблок много, но я вырос в городе, яблони там не растут.
Дома мы делали из яблок сок и резали во фруктовые салаты.
В России я попробовал пироги, но сам предпочитаю легкий салат: нарезаю яблоки, банан, клубнику, заправляю медом.
Такой салат хорошо подходит для лета.
У вас сейчас сезон яблок, их в этом году очень много.
Аристид ОНТИАНТСОНИ, Конго (будущий медик, в Калуге почти 4 года):
— В Конго яблоки не растут, их привозят, поэтому они дорогие.
Мы их не готовим, просто едим в свежем виде.
У нас главные продукты — ананасы, бананы, лимоны и кукуруза.
У вас много яблок, а у нас много манго.
Из манго готовят разнообразные блюда: варим манговую кашу — очень вкусно!
Некоторые даже рыбу с манго едят, но я сам не пробовал.
В России яблоки мне нравятся, но фрукты здесь не покупаю — очень дорого.
Махмуд МОКБЕЛ, Египет (студент-медик, в Калуге 5 лет)
- Конечно, в Египте есть яблоки.
Моя мама иногда печет пироги с яблоками.
Но чаще делаем фруктовый салат на завтрак: яблоко, банан, нектарин и йогурт. Это полезно и сытно.
В Калуге я покупаю яблоки каждый день и готовлю такой же салат.
Шарлотку пока не пробовал, поэтому сравнить с маминым пирогом не могу. Но было бы интересно.
Пьер ГНАДЖРО, Того (будущий программист, в Калуге 3 года)
- Яблоки у нас не растут, но их привозят.
В Того нет яблочного праздника, как у вас. Но на разные праздники у нас дома бывают фрукты – бананы и яблоки.
Ничего не делаем из них. Едим просто как фрукт.
А основной фрукт в нашей стране банан, мы его жарим, запекаем и варим, по-разному кушаем.
В Калуге я как-то пожарил банан, но часто не покупаю из-за высоких цен.
А вот пироги из яблок пока никто не предлагал.
Если кто-то пригласит на шарлотку, с удовольствием приду. Мне очень интересно, что это за блюдо.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!