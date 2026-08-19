Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Иностранные студенты рассказали, что они делают из яблок
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Иностранные студенты рассказали, что они делают из яблок

Светлана Теплякова
19.08, 09:00
0 2016
Фото автора.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

19 августа – яблочный Спас, праздник урожайный и вкусный.

Мы достаем противни и печем шарлотку, сушим яблоки, варим варенье, едим запеченными, мочеными, добавляем в салаты.

Кажется, без яблока нельзя представить ни один русский стол. Но что думают об этом фрукте те, кто вырос под солнцем Сирии, Йемена или Египта? И главный вопрос: пекут ли они пироги или яблоко для них - просто перекус?

Мы встретились с иностранными студентами КГУ им. Циолковского, чтобы узнать, как к яблоку относятся на их родине.

Оказалось, одни режут его в салат с медом, а другие честно признались: «Мы даже не знаем, что такое шарлотка».

Рами НАСЕР, Сирия (будущий программист, в Калуге 5 лет):

— В Сирии много яблок. И даже есть праздник.
Он отмечается в сентябре, бывает только в одном городе Эс-Сувейда, там танцуют и едят яблоки.

У нас обычно из яблок ничего не готовят, просто едят их. Могут сок сделать.

Пироги не пекут. В России я впервые попробовал яблочный пирог — мне очень понравилось!

Калужские яблоки ничем не отличаются от сирийских, я больше люблю красные и сладкие.

 Шахран ЛУФТ, Йемен (студент-медик, в Калуге 5 лет):

— В Йемене яблок много, но я вырос в городе, яблони там не растут.

Дома мы делали из яблок сок и резали во фруктовые салаты.

В России я попробовал пироги, но сам предпочитаю легкий салат: нарезаю яблоки, банан, клубнику, заправляю медом.

Такой салат хорошо подходит для лета.

У вас сейчас сезон яблок, их в этом году очень много.

Аристид ОНТИАНТСОНИ, Конго (будущий медик, в Калуге почти 4 года): 

— В Конго яблоки не растут, их привозят, поэтому они дорогие.

Мы их не готовим, просто едим в свежем виде.

У нас главные продукты — ананасы, бананы, лимоны и кукуруза.

У вас много яблок, а у нас много манго.

Из манго готовят разнообразные блюда: варим манговую кашу — очень вкусно!

Некоторые даже рыбу с манго едят, но я сам не пробовал.

В России яблоки мне нравятся, но фрукты здесь не покупаю — очень дорого.

 Махмуд МОКБЕЛ, Египет (студент-медик, в Калуге 5 лет)

- Конечно, в Египте есть яблоки.

Моя мама иногда печет пироги с яблоками.

Но чаще делаем фруктовый салат на завтрак: яблоко, банан, нектарин и йогурт. Это полезно и сытно.

В Калуге я покупаю яблоки каждый день и готовлю такой же салат.

Шарлотку пока не пробовал, поэтому сравнить с маминым пирогом не могу. Но было бы интересно.
 

Пьер ГНАДЖРО, Того (будущий программист, в Калуге 3 года)

- Яблоки у нас не растут, но их привозят.

В Того нет яблочного праздника, как у вас. Но на разные праздники у нас дома бывают фрукты – бананы и яблоки.

Ничего не делаем из них. Едим просто как фрукт.

А основной фрукт в нашей стране банан, мы его жарим, запекаем и варим, по-разному кушаем.

В Калуге я как-то пожарил банан, но часто не покупаю из-за высоких цен.

А вот пироги из яблок пока никто не предлагал.

Если кто-то пригласит на шарлотку, с удовольствием приду. Мне очень интересно, что это за блюдо.

 

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
9 оценили
89%
0%
11%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRMWnZjeVc2bVNNL3Q3QTEzOWppTXc9PSIsInZhbHVlIjoia3JiUDlqWnhRQlA2Uk1GYzFiZmp6NWs1UmNvVHJGU2FkdzVsbWp3QTBtais1WVZjRFVFczl4UUExcGFUNEttakxEa1NCUzRicHFlay9uU1NFRzU2TDRVUTlSeE4ybUw3RkdHOENTWENXdVFMUU9uWlNTaWtLU0ZKRlpJcnVjeDNDUGI3cXQwNnR5ZGVrMjhVd1c5WE1jTDg4bU8vNWYxU1pjdy9YSDBPYjJhcXdTanJLQ2pTY2FBZmVyQmlmLzcwWFNKUWo3WGtZNjllZWlXOXplNFdpSCtjNURRV08rbWNUbzJRL1N6R1NNTEljSUJBYkgvcUkyai9rbHFhcUlGOG03eTdGMXFzVStJQnlIeGtrUVY0c3FISVJYbWlLMXpiRURXZkhza1JORVpFaXFHdGdpamo4ZzlnMmtxNTVIZ0dQd0VaUzBROGZWWmJyNEp4a3ZtcVhCbGoyNk9qMjB0bTRUYjJSc1A3bjFKb0p4T3g0OGZWVlZ1cE1IbUZjL1NVblRmUEZrcUxsejY0ZUNWajVWWFNBRktpNjBDZlViOGxZcXBmWXRtN0tKOFo2WkpCSS8wUnhsc0JqNkRaUFl0dSIsIm1hYyI6IjMwYzJmZWIwNjExZTEzNWQxODZhOTdhZTkxY2NmNjA0ODMwYWQxNWIxMDdmYmRjODI1YjI1NzFmODFmNmIyOGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZIQi8yNVVDbGtlOGU3M05IcWpSRVE9PSIsInZhbHVlIjoiMDRjaEJwZmhCdUdpVnNuQWVuQkpnK0paR0ppdHEwZ1ZuK3REQ3BQRlhHdUZaK1ZhR1hwSXpEdEcxZjg3dEdySC9WMGh3WG1DK0VMWmFRS21pVlc3bmhTVU8yOVlMTitLck91Tlo3b1Zpd0hOQW9Vc3o4RitVY1JKckRLbi9KNlNzLzhFOWFDWjhqcmg2TGRBajZQOCtwN2k2T3FIUmdtblVhNG45SjdQMzJmY2l4SnJSQWY5KzdyTmFDa3ZyZ1VsN0tGQU1aSzgvMWcwQlFiL0gyZ3Z1TGErbXBpdUcvNGpCbEFRY1B0NlFLV2xEL28zdGJvZE5XZ2FMKzBoazJrSWRJTFJxTkpxU0lhbkN0N1dQSkZ2aDE2ejNVRlAzaXBYY1E3Q0lSckk4aVliVHZ2RXlrOUQ4Z3lhanpLSWswMVNyWUozYUVrQ1liU25pRmUrYm10NXUvSTVPUzJDcVgvVVBZUTA1eTlNOTdmMGMyOUVaRHowRno0bHNpdzBEVjlUSi9Bd3FQT3hPbWM2aGNyTWpiRzBOclBxZk1BdG9kN2xOK3ZCMjBEdTNKWlZ2d3pzMnloU01kRlR5aW9SdG1ZdDFRakpwbkMyRERPTE4zbDlNVytZVzJDLzhuSDBKc0U3VlJsdzVpekhzbEFSZUcxek9RdVR1RkpjWkxSYXlXNWpBRjNpVFNzV3dFS0RoVlZ6NFY5R3k3dGNQcWY0SndoYVNnRDZva1BpRGpaQjFsUUJlRllXazJPdHBzbEFWQ25OMXNYU3hMQXdncFhFY0RRbnpGcFVGNlBoQkFsK3JGVWxWNVNleU1oSERPUVc1NlFrMks1ZlBtSkk4ZStmVDhVYyIsIm1hYyI6ImFjMzgwOTU0ZjM3YjIwM2M2MDRjOTRlMjJkYzQwOGMxMmM0OGE4YzdmNDBkMTdjOGRhYTlmNTI0YzVlZDllZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+