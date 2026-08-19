Иностранные студенты рассказали, что они делают из яблок

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19 августа – яблочный Спас, праздник урожайный и вкусный.

Мы достаем противни и печем шарлотку, сушим яблоки, варим варенье, едим запеченными, мочеными, добавляем в салаты.

Кажется, без яблока нельзя представить ни один русский стол. Но что думают об этом фрукте те, кто вырос под солнцем Сирии, Йемена или Египта? И главный вопрос: пекут ли они пироги или яблоко для них - просто перекус?

Мы встретились с иностранными студентами КГУ им. Циолковского, чтобы узнать, как к яблоку относятся на их родине.

Оказалось, одни режут его в салат с медом, а другие честно признались: «Мы даже не знаем, что такое шарлотка».

Рами НАСЕР, Сирия (будущий программист, в Калуге 5 лет):

— В Сирии много яблок. И даже есть праздник.

Он отмечается в сентябре, бывает только в одном городе Эс-Сувейда, там танцуют и едят яблоки. У нас обычно из яблок ничего не готовят, просто едят их. Могут сок сделать. Пироги не пекут. В России я впервые попробовал яблочный пирог — мне очень понравилось! Калужские яблоки ничем не отличаются от сирийских, я больше люблю красные и сладкие.

Шахран ЛУФТ, Йемен (студент-медик, в Калуге 5 лет):

— В Йемене яблок много, но я вырос в городе, яблони там не растут. Дома мы делали из яблок сок и резали во фруктовые салаты. В России я попробовал пироги, но сам предпочитаю легкий салат: нарезаю яблоки, банан, клубнику, заправляю медом. Такой салат хорошо подходит для лета. У вас сейчас сезон яблок, их в этом году очень много.

Аристид ОНТИАНТСОНИ, Конго (будущий медик, в Калуге почти 4 года):

— В Конго яблоки не растут, их привозят, поэтому они дорогие. Мы их не готовим, просто едим в свежем виде. У нас главные продукты — ананасы, бананы, лимоны и кукуруза. У вас много яблок, а у нас много манго. Из манго готовят разнообразные блюда: варим манговую кашу — очень вкусно! Некоторые даже рыбу с манго едят, но я сам не пробовал. В России яблоки мне нравятся, но фрукты здесь не покупаю — очень дорого.

Махмуд МОКБЕЛ, Египет (студент-медик, в Калуге 5 лет)

- Конечно, в Египте есть яблоки. Моя мама иногда печет пироги с яблоками. Но чаще делаем фруктовый салат на завтрак: яблоко, банан, нектарин и йогурт. Это полезно и сытно. В Калуге я покупаю яблоки каждый день и готовлю такой же салат. Шарлотку пока не пробовал, поэтому сравнить с маминым пирогом не могу. Но было бы интересно.



Пьер ГНАДЖРО, Того (будущий программист, в Калуге 3 года)