Владислав Шапша на радио «КП – Калуга»: «Если мы не пойдём впереди — процесс будет управлять нами»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша дал эксклюзивное интервью радиостанции «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM.

В программе «Первые лица» разговор шел, в частности, о прошедшем в Калуге международном форуме «Цифровая эволюция».

Поговорили мы и о сотрудничестве с республикой Беларусь, и о выгодах для региона от подписанных летом соглашений на ПМЭФ.

Спросили также о строительстве социальных объектов, коммунальной ситуации на Правобережье Калуги.

«Мы должны возглавить эволюционные изменения»

- Владислав Валерьевич, в Калуге завершился седьмой международный форум «Цифровая эволюция». Почему эволюция, а не революция?

- У нас так много было революций, что мы всё-таки решили остановиться на более мягком понятии. Хотя, надо признать, сегодня цифровая эволюция идёт поистине революционными темпами.

В этот раз к нам приехало более тысячи человек из практически всех регионов России — это ответственные за цифровую трансформацию, представители крупных фирм, в том числе «Яндекса» и «1С», крупнейшие компании на рынке софта.

Министр цифрового развития Максут Шадаев высоко оценил сотрудничество с нашей площадкой. Опыт, который у нас есть, достаточно передовой.

По платформе обратной связи мы - лучшие в стране, по внедрению мессенджера «Макс» мы тоже одни из передовиков. Пусть кого-то это не сильно радует, но тем не менее. Я считаю, что это правильное решение и в этом случае всегда лучше быть первым.

- Любой форум — это ещё и возможность получить выгоду для региона. Я знаю, вы встречались с руководством «1С» по внедрению электронного документооборота.

- Мы работаем уже не первый год. Сейчас пытаемся централизовать управленческие решения от региона к муниципалитетам и дальше к подведомственным учреждениям. На примере четырёх округов мы это уже сделали, подняли до уровня области. В идеале добиваемся того, чтобы руководитель мог видеть все решения вплоть до платёжки.

- Наступит время, когда бумажки уйдут в прошлое?

- Да они уже, в принципе, уходят. Но здесь речь об управленческих решениях: насколько эффективно тратятся средства, насколько задачи, которые стоят перед органами управления, эффективны.

А так ли важно то, чем мы занимаемся? Может, от чего-то стоит отказаться, сделать что-то более полезное для людей? Сложный вопрос.

- Сейчас много говорят об искусственном интеллекте. Не получится ли так, что он нас задавит, и «Терминатор» или «Матрица» станут документальными фильмами?

- К сожалению, фантасты прошлого часто оказывались правыми. Не хотелось бы, конечно.

Но, если серьёзно, искусственный интеллект — очень непростая история. Понятно, что он уже никуда не уйдёт, серьёзно изменит нас и внутри социума, и спектр профессий будет другим.

Но не стоит отчаиваться и руки поднимать вверх. Если мы не будем идти впереди этого процесса, он будет нами управлять. Мы должны возглавить эти эволюционные изменения.

«Лукашенко – крепкий мужчина»

- В июле большая делегация области во главе с вами ездила в Беларусь, встречались с президентом. Крепкое рукопожатие у Александра Григорьевича?

- Ну, мы уже не первый раз встречаемся. Александр Григорьевич, да, крепкий мужчина.

- В этом году товарооборот с Беларусью превысил 700 миллионов долларов, вырос на 17%. Стратегическая задача миллиард. Когда достигнем?

- Мы договорились, что к 2030 году. Думаю, справимся. Основания есть. У нас очень тесное сотрудничество по разным направлениям.

Традиционно это стройка: 500 тысяч квадратных метров жилья построили белорусские строители, 10 школ, 8 детских садов, технопарки рабочих профессий. Есть отдельная тема — сельское хозяйство.

Идея родилась три года назад. Мы решили создать такую витрину белорусской молочной промышленности в Калужской области. Землю подыскали, инвесторов подыскали. Уже есть проект строительства товарной молочной фермы с белорусскими коровами, доильным и технологическим оборудованием.

Проект должен быть успешным и с точки зрения экономики, и как презентация технологических возможностей соседей.

- Вы подписали соглашение с «Гомсельмаш». Планируется только покупка техники или возможно строительство производственных площадей?

- Начнём с того, чтобы здесь появился сервисный центр. Не просто продажа, а полноценное техническое обслуживание.

Это важно, потому что «Гомсельмаш» и Минский тракторный завод сегодня крупнейшие поставщики сельхозоборудования для области.

У нас почти 1800 тракторов, более половины - производства Беларуси. Хотим сделать так, чтобы они обслуживались здесь. Мы уже к этому вопросу с практической точки зрения подходим.

- Когда наш калужский агродрон поднимется над полем?

- Рассчитываю, что в 2028 году. Уже и договорились, и соглашение подписали, и площадку подобрали. Объёмы производства - не менее пяти тысяч в год. Их не только для Калуги будем делать, для всей страны.

- Не задушит ли нас знаменитая белорусская картошка?

- Знаете, может быть, удивительно прозвучит, но мы в этом году впервые стали экспортёрами картофеля в Беларусь.

Первые 200 тонн поставили. Качество высокое. В этом году удвоим производство картофеля. Думаю, сможем побороться с Брянском за картофельную столицу России.

Так что никаких проблем для внутреннего рынка я не вижу.

«Есть регионы, которые подписывают соглашений на сотни миллиардов»

- На Петербургском экономическом форуме заключено 28 соглашений, 18 из них инвестиционные, на общую сумму более 83 миллиардов рублей. Цифра сопоставима с миллиардом долларов по Беларуси…

- Я бы не сравнивал, это немного разные сферы. Там — товарооборот, здесь — инвестиции, которые преобразятся в рабочие места, производственные мощности, налоги.

Мы ответственно относимся к соглашениям. Есть регионы, которые подписывают сотнями миллиардов. Мы подписываем те, которые с максимальной долей вероятности будут реализованы.

Практически ничего нет, чтобы мы подписали и не сделали.

- Какие договорённости уже начали реализовываться?

- Компания «АРМ-Титан» запустила производство трубопроводной арматуры в Ворсино. «МПК-Сталь» - это опытное производство для тестирования беспилотных платформ «Калужанин».

В ближайшее время должен заработать завод по производству медицинского оборудования для диализа, полный цикл, впервые в России. Это в Калуге.

«Школу сдадим до нового года»

- Давайте обсудим строительство соцобъектов. Вы сказали: белорусы построили 10 школ, 8 детских садов, договорились о новых. Почему сами не справляемся?

- А для чего тогда нужны друзья и союзные отношения? Мы и белорусы вместе справляемся с общей задачей развития экономики, повышения благополучия жителей.

У нас общий интересный проект. Мы стали получателями одной из самых больших субсидий в стране по развитию сельских территорий. Это больше миллиарда рублей в год.

Это строительство домов для специалистов на селе, социальных объектов, культуры, здравоохранения. Программа уже работает, и белорусские строители участвуют. Мы подписали соглашение, что они продолжат помогать.

Школу во Мстихино строят белорусские строители. Кстати, этот проект я привел в качестве примера на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. По нашему опыту там, где работают белорусские строители, к качеству и срокам претензий не бывает. Рассчитываю, что так будет и здесь. Уверен, закончим строительство до нового года.

«Мы Калугу один на один с этой бедой не бросим»

- Перейдем к коммунальной теме. Ветхие трубы, ведь это история не только нашей области, всей страны. В Калуге в прошлом году уложили огромное количество новых пластиковых труб, но люди жаловались на неудобства.

- Жаловались справедливо. Когда делаешь работу, надо убирать. Но это индикатор огромной работы по замене сетей.

Президент принял мудрое решение списать долги регионам. Калужская область в том числе. Сначала списали две трети, теперь принято решение и о списании оставшейся трети с отсрочкой до 2030 года.

Но списание слово лукавое. Если просто сказать: «Вы мне больше ничего не должны» — это одно. А когда нам говорят: «Вы не должны, если потратите эти средства на реализацию проектов, не менее половины — на ЖКХ» — это другое.

Мы нашли живые деньги и тратим их на замену коммунальной инфраструктуры: километры сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, ремонт подстанций, насосных. Это большие средства. С 2023 по 2025 год мы поменяли 90 километров сетей. Работа продолжится.

- Огромное количество жалоб идёт с Правобережья Калуги. Там заплатками не отделаться.

- На Правобережье достаточно хорошие и молодые сети, но есть участок, который создаёт проблемы. Именно он доставил нам все проблемы этой зимы и прошлой.

Мы подставляем плечо городу. Без областного финансирования он вряд ли справится, хотя это его полномочия.

Мы Калугу один на один с этой бедой не бросаем.

- В Обнинске тоже идут обширные работы…

- В Обнинске уникальная ситуация сложилась, благодаря партнёрству с «Росатомом». Мы долго торговались с компанией «РИР» по поводу тарифов.

Алексей Лихачёв мне сказал: «За качество работы отвечаем, по деньгам договоритесь сами». Нам удалось сдержать рост тарифов.

Сегодня практически все сети канализации заменены, значительная часть теплоснабжения тоже.

За прошлую зиму не произошло ни одного порыва на магистралях. Порывы есть на инфраструктуре, которая идёт к домам, но это не катастрофично.

«Это не ручное управление, это механизм»

- Обратная связь с жителями сегодня налажена достаточно объемно. ЦУР, министерства - все пытаются отвечать. Но люди говорят: «Хочешь, чтобы дело сдвинулось, напиши в соцсети Шапше». Это ручное управление когда-нибудь закончится?

- Я ничего не вижу плохого в том, что губернатор читает соцсети и знает, что происходит в регионе. И ничего плохого в том, что чиновники знают: губернатор читает соцсети и выполняет наказы граждан.

Но это не единственный инструмент. По платформе обратной связи у нас лучший результат в стране. Это не ручное управление, это механизм. Я просто читаю и проверяю.

Нормальная история.

«Мы сами напишем правила»

- СССР развалился, в том числе потому, что перестали верить в идеологию. Сейчас мы на грани поиска новой идеологии. Ребята, возвращающиеся с СВО, находят себя в структурах власти. Они становятся связующим звеном. Как добиться, чтобы все понимали: это правильно, это наше?

- Сложнейшая задача. Сегодня основную информацию люди берут из соцсетей.

Телевизор, радио, газеты тоже не отстают, но количество информации огромно. Этот белый шум — катастрофа.

Некоторые мои друзья периодически отписываются от всех каналов, потому что не хотят читать. Я с ними отчасти согласен — это оружие. Это не значит, что каждый паблик пишет ложь. Но если ты профессионально не разбираешься, огромная вероятность поверить тому, что на самом деле не является правдой. Этим легко пользуются оппоненты.

Когда мы говорим об идеологии, сегодня она простая. У нас великая страна с огромной историей. Мы проходили через гигантские испытания, нас давили, но мы как плавильный котёл переварили всё и сегодня — Великая Россия.

Надо гордиться историей, уважать её, любить свою страну, свою землю. Вот главная идеология. Мы здесь главные. И мы никому не позволим на нас давить, указывать, как нам жить, и писать правила за нас.

Мы их сами напишем.

Подкаст программы «Первые лица» с губернатором Калужской области на радио «Комсомольская правда - Калуга» можно послушать здесь.