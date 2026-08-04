В Калуге 15 лет суда, обещаний и денег превратились в бетонную пыль

Въезжая во двор дома №41 по улице Ленина в Калуге, трудно не заметить, что пятиэтажка будто прячется за деревьями, но даже сквозь кроны видно, что балконы здесь давно превратились в памятник бюрократическому бездействию.

Одни разбиты в хлам, другие кое-как прикрыты сайдингом, под которым осыпается бетон. Третьи и вовсе опечатаны государственной жилищной инспекцией.

Жильцы ждали 15 лет. Суд выиграли в 2009-м. Балконы так и не починили.

А когда, наконец, дождались, то началось нечто, что сложно назвать ремонтом.

Пятнадцать лет обещаний

Мы уже писали об этой ситуации ранее. Вкратце напомним предысторию вопроса.

В сентябре 2009 года жители дома №41 подали иск к управлению городского хозяйства Калуги и муниципальной управляющей компании. Суд встал на их сторону. Балконные плиты признали аварийными, город обязали заменить их за счет бюджета.

Прошло четыре года. Потом еще четыре. Балконы продолжали разрушаться. Куски бетона падали на дорогу, ведущую к детскому саду.

Жильцы писали губернатору, ходили в управление ЖКХ как на работу, получали в ответ грубость и отписки. Чиновники обещали найти подрядчика, потом говорили, что тот отказался, потом снова обещали.

В 2025 году мы выяснили, что администрация города признает свои обязательства провести ремонт, но сроков не называет.

В качестве оправдания чиновники ссылались на специфику работ и нерентабельность для подрядчиков. Дмитрий Денисов, находившийся тогда в должности городского головы, год назад сообщил, что бюджет ежегодно закладывает 250–270 миллионов рублей на исполнение судебных решений по капремонту. Но до дома №41 эти деньги, судя по всему, так и не дошли.

В доме №41 по улице Ленина 77 квартир. Если бы с 2009 года выделять средства на ремонт хотя бы пяти балконов в год, к 2023-му проблема была бы закрыта. Но чиновники предпочли выжидательную позицию.

Контракт, деньги и… ничего

Осенью 2025 года дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Управление ЖКХ Калуги заключило соглашение с управляющей компанией. Та, в свою очередь, подписала договор с подрядчиком. Срок исполнения работ определили вторым кварталом 2026 года.

Жители дома выдохнули. Но ненадолго.

К июлю 2026 года из 64 балконов, подлежащих замене, сделали ровно восемь. И те, по словам жильцов, никто не принимал.

- Оплата за них почему-то была произведена, хотя полный объем работ по договору не выполнен, - со ссылкой на слова жильцов пояснил представитель «Народного фронта» Виталий Майков. - Как такое возможно вопрос, который до сих пор остается без ответа.

3 июля состоялась встреча начальника управления ЖКХ города Калуги Валентина Белобровского с жителями дома. Организовали ее, мягко говоря, странно.

Людям не сообщили, кто именно прибыл для общения, и кто должен отвечать на их вопросы. Вопросы задавались хаотично, на одни отвечали, другие просто игнорировали.

Деньги, стройконтроль и «это вас не касается»

На той встрече жители попытались выяснить финансовую сторону вопроса. Ознакомиться со сметной документацией, узнать, какие материалы заложены в смету.

Им ответили: «Это вас не касается».

Но самое тревожное всплыло позже. Оказалось, что подрядчик меняет конструкцию балконов за наличные деньги. И берет он их напрямую с жильцов. От 38 до 70 тысяч рублей за дополнительные работы.

При этом работы эти он бросает, не доделав, уверяют жители дома.

На вопрос, почему так происходит, им последовал ответ: подрядчик сам решает, что ему делать с балконами, как и в каком порядке их ремонтировать.

Член штаба «Народного фронта», выступающий на стороне жителей, спросил у начальника УЖКХ Белобровского: почему строительный контроль не зашел на каждый балкон и не проверил, что и как было сделано? Ответ чиновника был краток: «А что есть жалобы по тем балконам, которые сделали?»

Истинное лицо бюрократии

Самая показательная сцена произошла, когда слово взяла жительница 69-й квартиры.

Ей подрядчик разбил балкон еще осенью 2025 года и с тех пор не сделал. Она спросила, когда балкон будет готов. Ответ: «В последнюю очередь».

Эту фразу сложно комментировать.

С ней можно только жить и ждать дальше.

На той встрече в первых числах июля представитель УК заверил, что по продленному договору, все работы завершат в июле 2026 года. Но в это уже мало кто верил.

Месяц прошел, ничего не изменилось. Ремонт так и не начался.

Восемь балконов из 64 - вот и всё, чего добились жители за 15 лет ожидания, судебных тяжб, обещаний и встреч с чиновниками.

УЖКХ города, управляющая компания и подрядчик несколько раз продлевали договор, но к масштабным работам так и не приступили. Последний названный срок заканчивается 15 августа 2026 года. Жители дома не верят, что к середине августа их балконы будут отремонтированы.

- Остается загадкой, как была произведена оплата за восемь балконов, которые никто не принимал, а также 20% предоплаты при неисполненном договоре, - удивляется Виталий Майков. - Получить информацию о сметной документации и самом договоре невозможно. Все окутано тайной.

Остается открытым главный вопрос: что делать жителям, чьи балконы уже раскурочены, а деньги — от 38 до 70 тысяч рублей — взяты и не отработаны?

Тайна, покрытая бетонной пылью

Пятнадцать лет — это огромный срок. За это время можно было построить новый дом, вырастить ребенка и даже дерево, сменить несколько поколений чиновников.

Но проблема балконов на Ленина, 41 так и осталась в том же состоянии, в каком были в 2009 году.

Разница лишь в том, что сейчас они стали еще опаснее.

Почему не приняли те самые восемь балконов, за которые люди заплатили? Почему подрядчик, сорвавший сроки, продолжает работать? Куда ушли бюджетные деньги? Что контролирует стройконтроль? И главное — когда закончится этот балконный эпос?

Ответов пока нет. Есть только бетонная пыль, падающая на головы прохожих, и люди, которые уже 15 лет ждут, что власть наконец вспомнит: решение суда обязаны исполнять все. Даже чиновники.