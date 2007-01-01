Как мы искали сокровища вятичей

Наш корреспондент выехал в калужскую глубинку для участия в любительской археологической экспедиции

Фото автора

Отношение к людям с металлоискателями и лопатами зачастую подозрительное: мол, нечего по лесам ходить, у себя на огороде копайтесь.

Однако у добропорядочных любителей старины есть своего рода кодекс, свод обязательных правил, который позволяет искать, не вступая в конфликт с людьми и законом.

И мы четко эти правила соблюдаем.

Маленькие хитрости

Первое – не переходить дорогу историкам. Поиск ведется там, куда профессиональные археологи никогда в жизни не доберутся.

Второе – не мешать поисковикам, не копать там, где шли бои и могут обнаружиться останки наших воинов и артефакты Великой Отечественной.

И третье – не оставлять следов. Это касается не только мусора, но и лунок, которые обязательно закапываются.

Итак, нам предстоит преодолеть около ста километров на машине и еще три пешком. Зачем так далеко, спросите вы, разве мало вокруг заброшенных уголков?

Если вы поедете наугад, то рискуете проходить целый день и не получить с прибора ни единого устойчивого сигнала. Впрочем, если повезет, найдете ржавый гвоздь или пивную крышку.

Поэтому любой поиск начинается с разведки. А она подразумевает работу со старинными картами и современными реестрами охраняемых зон - не дай бог даже случайно забрести на объекты культурного наследия и в национальные парки.

Мы едем на территорию, где предположительно еще до Крещения Руси селились вятичи. Перед нами огромное поле. На голой рыжей пашне выделяются участки искусственного чернозема с неестественной геометрией – здесь явно жили люди, которые и удобряли эту землю веками.

Переходим болото в овраге, затем форсируем небольшую речушку с помощью бобровой плотины. Расчехляем аппаратуру и начинаем исследование!

Прочный и надежный переход через реку любезно предоставили местные бобры.

В поисках заветного сигнала

Практически с первых шагов прибор начинает «звенеть». Обольщаться не стоит, это случайные реакции. Металлические же предметы дают устойчивый многократный сигнал.

На даже если в пятый-шестой раз проводите катушкой перед собой и слышите отчетливую реакцию – не факт, что вы что-то нашли. Сигнал может исчезнуть в никуда, причем уже после того, как вы по колено вкопались в грунт.

Нередко бывает, что он блуждает, меняет положение.

- Это крот с золотыми зубами под тобой ползает, - шутят ребята.

Есть сигнал!

И вот принимаю первый крепкий и надежный сигнал, берусь за лопату. Обычно, чтобы поднять предмет на поверхность достаточно копнуть 3-4 раза на глубину штыка, а иногда и одного раза хватит.

Опытные люди умеют работать лопатой одной рукой, не выпуская из второй металлоискатель – это здорово экономит время и силы.

Мало поднять находку на поверхность, нужно еще отыскать ее в куче земли, от которой она - заросшая и ржавая - почти не отличается.

Грунт нужно буквально просеивать сквозь пальцы, но на помощь приходит палочка-выручалочка – пинпоинтер. Это очень компактный детектор с малым радиусом обнаружения – 1-3 см. Чем-то подобным нас проверяют в аэропортах и на вокзалах. Приборчик позволяет максимально точно локализовать любой металлический предмет, даже если он размером с бусинку (см. видео).

Счищаю с находки комки земли и вижу обломанное лезвие бытового ножа. Выглядит он просто и непрезентабельно, на улице вы бы и внимания не обратили.

Но мы-то знаем, что больше тысячи лет назад умелый мастер как-то выплавил из руды кусок металла, затем его обрабатывал кузнец, потом им пользовался крестьянин или воин... И аура от таких изделий совсем иная, нежели от ржавых железяк из гаража. Века истории проносятся перед глазами.

Инструменты древних вятичей, зачастую очень загадочные - частая находка.

Безжалостное время

Увы, 99 процентов таких находок – обломки. И не потому, что предки наши были неловкими, просто наступление цивилизации неумолимо.

Хрупкие изделия – инструмент, украшения и даже оружие – ломаются механическими плугами, размалываются в крошку колесами и гусеницами тракторов. Найти что-то уцелевшее – большая удача.

И мне такая удача наконец улыбнулась. Невзрачная железная палочка, найденная на глубине в пару десятков сантиметров, после очистки вдруг обернулась отлично сохранившимся наконечником боевой стрелы! То, что этому изящному хрупкому изделию повезло уцелеть за сотни лет истории и десятилетий интенсивной почвообработки, – настоящее чудо.

Грозное оружие прошлого после очистки.

Невзирая на состояние и вид, все найденное уносится с собой для глубокой очистки. После бережной химической и механической обработки бесформенный кусок металла может оказаться языческим бубенцом или гирькой, а гнутый стерженёк – полноценным сапожным инструментом.

Особой материальной и исторической ценности такие вещи не представляют, их полно даже в небольших школьных музеях. Все собирается только для души.

День пролетел быстро. Перед отъездом небольшой пикник, разговоры и конечно обсуждение находок. Каждый поисковик всегда немного историк, и любая поездка пополняет знания о родном крае.

Нашему опытному проводнику повезло больше – бронзовые височные подвески, простенькие перстни, медальоны-ладанки, обереги. Увы, только обломки.

Попался и христианский средневековый крестик, который также искалечил трактор, но не окончательно. Разогнуть и восстановить его форму возможно, правда, с большими предосторожностями и по особой методике.

Почему мне попались только ржавые железки, а другому участнику украшения? Ведь по одному и тому же полю ходим.

Тут дело в методике поиска, опыте и общем подходе. Новичок будет цепляться за каждый сигнал и упорно вгрызаться в землю, пока не докопается до очередной непонятной закорючки. Профессионал же за это время прочешет добрый гектар, пока не услышит тот самый заветный звук.

Хороший дорогой прибор поет на разные голоса, и эту музыку нужно уметь слушать. Где-то мимо звенящей земли можно пройти равнодушно, в другом же месте сигнал заставляет остановиться.

Туризм или нажива?

В том, что артефакты древности имеют некоторый спрос, можно убедиться на любом специализированном форуме или интернет-аукционе. Много на старом железе не заработаешь – тот же наконечник стрелы, что мне удалось найти за день напряженных стараний, оценят от силы в 500 рублей. Хотя кому-то удается и зарабатывать – байки о редких находках кочуют из уст в уста.

Другие же роются в земле исключительно для души и для домашних коллекций, превращая свои квартиры в маленькие музеи.

С точки зрения закона это лишь одна из разновидностей коллекционирования. Но лишь до тех пор, пока вопрос не коснется предметов, запрещенных к обороту – это может быть как старое оружие и боеприпасы, так и драгоценные клады.

Лично я не склонен ни к торговле, ни к накопительству, а наша маленькая экспедиция принесла совсем другие радости.

Во-первых, это свидание с прекрасной природой средней полосы, это свежий воздух, захватывающие пейзажи и птичьи голоса. За два дня поиска мы не увидели ни единого человека и не услышали никаких звуков цивилизации.

Во-вторых, это хорошая физическая нагрузка, заряжающая бодростью на всю неделю. Вечером я увидел на трекере, что провел на ногах почти восемь часов и прошел больше 11 километров. А еще и лопатой работал!

Ну, и конечно, радует осознание того, что очередная причудливая вещица не погибнет под колесами тяжелого трактора, а будет радовать чей-то взгляд хотя бы в домашней коллекции.

На следующий день я связался с местным музеем, рассказал о нашей поездке и отправил фото найденных «сокровищ». Как и ожидалось, бурного интереса они не вызвали. Однако в ответ я получил слова, которые никак не ожидал услышать:

- В следующий раз возьмите нас, пожалуйста, с собой!