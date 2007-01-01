Губернаторский дневник: маленькие лауреаты добиваются больших побед

Продолжается подготовка к очередному ежегодному конкурсу «Губернаторский дневник», который традиционно проводит медиахолдинг «Комсомольская правда — Калуга» совместно с администрацией губернатора Калужской области.

Мы остаемся на связи с победителями прошлого года, интересуемся их успехами, проблемами и главными победами за год.

Наши ребята неизменно добиваются больших высот — в школе, спорте, творчестве или волонтёрстве.

Тяга к познанию

Иван Ковяров сейчас учится в 8 классе Детчинской школы. Сообщение о победе в «Губернаторском дневнике» стало для него и всей семьи не только огромной радостью, но и важным подтверждением ценности тех усилий, которые он ежедневно вкладывает в учебу. Мальчик доказал, что упорный труд и любознательность обязательно приносят достойные плоды. Юный эрудит демонстрирует блестящие результаты по целому спектру школьных предметов. География позволяет ему изучать природное и культурное многообразие планеты, открывая удивительные уголки мира. Физика помогает познавать фундаментальные законы, по которым живет Вселенная, и находить ответы на вопросы об устройстве окружающей среды. Английский язык открывает двери к культуре, литературе и искусству других стран, давая возможность общаться без границ. — Учеба дается Ване легко, — с гордостью рассказывает мама Ольга Николаевна. — Он увлеченно впитывает новые знания и всегда стремится их преумножить. Для него важно не просто получить отметку, а действительно разобраться в предмете. Свои глубокие знания наш отличник успешно демонстрирует на школьных и районных олимпиадах, где добивается заслуженных побед, подтверждая статус одного из лучших учеников школы. Свободного времени у Ивана остается не так много, но и каждый его час он проводит с пользой — изучает программирование. И вполне вероятно, что именно сфера IT-технологий станет его будущей профессией, ведь мальчик уже сейчас делает в этом направлении уверенные шаги.

Математика плюс творчество

Ксения Гуща живет в Калуге и учится в шестом классе средней школы имени Маршала Жукова.

Она продолжает получать отличные оценки, хотя в этом году учиться стало несколько труднее – класс переведен на вторую смену. Ксения – человек спортивный. В спортзале она увлеченно занимается волейболом, в бассейне уверенно преодолевает водные дистанции. Еще одно увлечение – туризм. Как вести себя в условиях дикой природы и не вредить ей, как пользоваться специальным снаряжением, как безопасно идти по маршрутам и ставить лагерь – эти и многие другие навыки она оттачивает на занятиях с инструктором. К сожалению, вторая смена сейчас не дает возможности полноценно отдавать себя любимым увлечениям, но девочка надеется возобновить привычный образ жизни в следующем классе.

Познавать и развиваться – жизненное кредо Ксении. Особый интерес у нее вызывают экскурсии в музеи и прослушивание лекций, которые организует школа. Она также активный участник различных школьных конкурсов. Свою социальную ответственность он проявляет, собирая с одноклассниками макулатуру и организуя гуманитарную помощь для воинов СВО. В частности, ребята своими руками делают блиндажные свечи. Особая любовь у Ксении к книгам. Уже сейчас она собрала дома такую библиотеку, которая есть не у всякого взрослого. - Очень хорошие результаты Ксюша показывает по математике, - делится ее мама Анна Викторовна. – Думаем, именно это направление станет ее выбором во взрослой жизни. Впрочем, любовь к цифрам не мешает оставлять в сердце место для изящного творчества. В редкие свободные минуты девочка рисует или создает причудливые поделки.

