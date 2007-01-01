Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Губернаторский дневник: маленькие лауреаты добиваются больших побед
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Губернаторский дневник: маленькие лауреаты добиваются больших побед

Продолжается подготовка к очередному ежегодному конкурсу «Губернаторский дневник», который традиционно проводит медиахолдинг «Комсомольская правда — Калуга» совместно с администрацией губернатора Калужской области.
Михаил Тырин
06.05, 09:00
0 381
Фото Павла Раченко
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Мы остаемся на связи с победителями прошлого года, интересуемся их успехами, проблемами и главными победами за год.

Наши ребята неизменно добиваются больших высот — в школе, спорте, творчестве или волонтёрстве.

Положение о конкурсе вы можете скачать здесь.

Тяга к познанию

Иван Ковяров сейчас учится в 8 классе Детчинской школы. Сообщение о победе в «Губернаторском дневнике» стало для него и всей семьи не только огромной радостью, но и важным подтверждением ценности тех усилий, которые он ежедневно вкладывает в учебу.

Мальчик доказал, что упорный труд и любознательность обязательно приносят достойные плоды.

Юный эрудит демонстрирует блестящие результаты по целому спектру школьных предметов. География позволяет ему изучать природное и культурное многообразие планеты, открывая удивительные уголки мира.

Физика помогает познавать фундаментальные законы, по которым живет Вселенная, и находить ответы на вопросы об устройстве окружающей среды.

Английский язык открывает двери к культуре, литературе и искусству других стран, давая возможность общаться без границ.

— Учеба дается Ване легко, — с гордостью рассказывает мама Ольга Николаевна. — Он увлеченно впитывает новые знания и всегда стремится их преумножить. Для него важно не просто получить отметку, а действительно разобраться в предмете.

Свои глубокие знания наш отличник успешно демонстрирует на школьных и районных олимпиадах, где добивается заслуженных побед, подтверждая статус одного из лучших учеников школы.

Свободного времени у Ивана остается не так много, но и каждый его час он проводит с пользой — изучает программирование. И вполне вероятно, что именно сфера IT-технологий станет его будущей профессией, ведь мальчик уже сейчас делает в этом направлении уверенные шаги.

Математика плюс творчество

Ксения Гуща живет в Калуге и учится в шестом классе средней школы имени Маршала Жукова.
Она продолжает получать отличные оценки, хотя в этом году учиться стало несколько труднее – класс переведен на вторую смену.

Ксения – человек спортивный. В спортзале она увлеченно занимается волейболом, в бассейне уверенно преодолевает водные дистанции.

Еще одно увлечение – туризм. Как вести себя в условиях дикой природы и не вредить ей, как пользоваться специальным снаряжением, как безопасно идти по маршрутам и ставить лагерь – эти и многие другие навыки она оттачивает на занятиях с инструктором.

К сожалению, вторая смена сейчас не дает возможности полноценно отдавать себя любимым увлечениям, но девочка надеется возобновить привычный образ жизни в следующем классе.
Познавать и развиваться – жизненное кредо Ксении. Особый интерес у нее вызывают экскурсии в музеи и прослушивание лекций, которые организует школа. Она также активный участник различных школьных конкурсов.

Свою социальную ответственность он проявляет, собирая с одноклассниками макулатуру и организуя гуманитарную помощь для воинов СВО. В частности, ребята своими руками делают блиндажные свечи.

Особая любовь у Ксении к книгам. Уже сейчас она собрала дома такую библиотеку, которая есть не у всякого взрослого.

- Очень хорошие результаты Ксюша показывает по математике, - делится ее мама Анна Викторовна. – Думаем, именно это направление станет ее выбором во взрослой жизни.

Впрочем, любовь к цифрам не мешает оставлять в сердце место для изящного творчества. В редкие свободные минуты девочка рисует или создает причудливые поделки.

Партнер проекта

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
губернаторский дневник образование
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjYzdGtMS3ppT3UxSSt6aFpjQkZRd1E9PSIsInZhbHVlIjoiSEhoTFRhVXBCR01uNXhvRjRpNUdlVkcrQ1pGTlJZQUpLSnZUQWtoaDVDcGkxY2tmd0JSNGVtWnZQcU9FUC9qeVhoL2tuSHE3VjM3WXRBbWdnUmZhTDlCZUU2c1hqNm5sK3NFK1B3eDdCejA3SkxkWUtzQmhHaVJvS1UrSFY4MUw3SEUxUTM0WW5mdWRyaVBiQW5mRVNEdUpheXgwYnBCbDdRTTk0aUplZ20vbzAwOHhVZjFpMlNrNDMvYjJudFFHd0lSdGN3MUVUS2t5VTRWM2U3ckJtWkp0MFZ1WVlGT2pCUzUwWUNtNTJrYkJlVExOQyswL0VlN3NaUzQwM2tmL21MTDVPSURuYjJZZ1JRTm1mNGtDODBZaUJMck5UVVRCZmxjejNEQlhyRTZrZ3FGcWY4MUx0WW9SZHZ0Y2NjQ1RjUUFZbEFMNUNYMXgwZDVEZFhyanlMT2FmQ3VhaVJNVm9iRUVNK0RNWHcrZi8vd3MwS0M5SXowVjZOQmtIaE5Od1JnMFprRzd3RmJmOUVzUk5lQ2tMdjZCV1UyeHZxYWtGZFE0NkFDMDJlQ01IdExrMFZHUUNSQ2NFTEZrdy9ERiIsIm1hYyI6ImM1ZGNkOGNjZThkM2M0ODc1MWM1NjU1OGViNWQ5NzNlZTlkYWFjNTQ5MDY2YzFmNjI1YTkyM2ZiYTA1YTkyMTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlAyUU9FR1N1aGxPVGk5LzVxRU5sclE9PSIsInZhbHVlIjoic3hReVZZeUtoTnRSdlU3ZnhITjJXek96UUVvZGQva2U2UThsSEVWTU53UGVuYjErZWFzcnZDZTdzK1pHT2N5Yld3Q0tqdEpPQ0EzN3lxM1dZVW9pd0g3dk0vV1pQY1JySXBpTnBMM0JlM0JZOTh1MzkzNnlpeUxVd0lBOU4zQWZ0dUF0b1FJZy9nSXovdXdqYUdyMllpd2VBbmRhMzhlVzRBWTYvckRKcXpmMEZOTUhZKytKNEthbXd5bDVwVld1c20xS3k3MkQybFpQU2ZoN3lTckNjejkxaFRjZjRPdVlTcmh6MzgzZm9iWVNBRFJtYVJnNlp4ZjlMR2p4a1lGbnJ0ZWJjRkZtcU9LVCtEZGJ0ZzJqYjAvQlBOREZTVm1TTHZpYXY2a2Nuck9Fam9weUZESlZSOUo4b3RxZmNDcUowYWxwNXZianA3Y0loQUV0b0Rxd0xKb1ZiaEEza2VDL1RFd2xKU1Y3enlnd0cxU1VkTmx2eVFnRFRHeGkrZlA0bmRVL3Q3MVJ0ZVYxTmR5STBlOU5rV0FQWmxIemJvYWJ6WXFxMzlZRzcvZmIrbXdISEdxb1gxSHlVOHJDMWRsQWgvZ3E5WEFxdThJS1hmRXRhN3Evbnp6ME80NSt5TmxXMktDaVgyQkxHZFF6dFlaeVdBUXFuMW1BNmNWUTJ3WlRuZFJxUDBVbWZqZ1E0aUkvNnBDcW9VWloxanNnalJPclRjYm91Y0JldENwclVObHRwMWhWKzIrZDBSMDQxK2l5b1Z1UzVYc09xWllNeVp4NEt2VDh4ZFlFbHR6Q08xOVNXZFBzamR6SEdkaHZjOGlQQzhxcFRMSWVkeHFMcEFxSSIsIm1hYyI6ImIwZjY1NjJjMGRhMjUyMDY4YTY4ZmE3NGM0MmEzOGUxZjljZjI4N2QzZjFhNTg0ZGQ5OGFkMjlkMjM1NzM0OTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+