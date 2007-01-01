Билет с тайной надписью и стертые пуанты: в нашем музее показывают Большой театр

Художница Ольга Оснач превратила сто рублей в сложную графику, а пуанты балерин - в притчу о труде.

Фото автора.Татьяна Хазова и Ольга Оснач (справа) рассказали, что их больше всего потрясло в Большом театре.

Вы когда-нибудь думали о том, сколько всего хранит обычный театральный билет? Не современный, электронный, а настоящий, бумажный, который покупали в кассе?

В Музее изобразительных искусств открылась выставка, после которой начинаешь смотреть на эти старые бумажки совсем иначе.

Называется она «Отзвуки театра. Адажио уходящего века». Звучит красиво, но на деле — это душевная история про память, праздник и тяжелый труд.

Билет как машина времени

Московская художница Ольга Оснач уже почти два года она вместе с группой художников участвует в проекте, посвященном 250- летию Большого театра, которое отмечается в этом году.

В Калугу она привезла именно свое, авторское видение главного театра страны.

На одной из стен - серия «Билеты отгремевших спектаклей». И это не просто распечатанные картинки. Ольга нарисовала старые билеты — от дореволюционных до советских.

На одном — абонемент зимнего сезона 1875-1876 гг., на другом — билет на пленарные заседания ВЦИК, профсоюзов и фабрично-заводских комитетов (да-да, такое тоже было в Большой театре).

Люди на выставке сначала не верят своим глазам. Думают: «Вау, крутой коллаж, старая бумага, фотография!» А нет. Это тончайшая графика. Каждый билет художница выписывала вручную, с ювелирной точностью.

И, конечно, привлекает внимание сторублевая купюра. Логика проста – на ней изображен Большой театр. И мы его каждый день держим в руках.

Кстати, если будете на выставке, присмотритесь к одному из билетов. Там есть тайная надпись. Художница предлагает поиграть в детектив и попробовать её прочитать. Это как послание из прошлого.

Билет в Большой театр. Абонемент 1875-76 гг. Холст, масло.

Билет в Большой театр 1920 года. Акрил, карандаш, картон, пастель.

Эти 100 рублей тоже нарисованы. Акрил, карандаш, картон, пастель.

Лапти и пуанты: в чем связь

Одна из сильных работ на выставке — диптих (то есть две картины) «Земля и воздух». Смотришь: с одной стороны — грубые лапти, с другой — розовые балетные пуанты.

Смысл простой. Лапти — это тяжелый труд на земле. Пуанты — такой же тяжелый труд балерины на сцене.

Зритель видит только «легкость и сияние», а за ними — «стертые в кровь ноги», годы боли и дисциплины. Художница говорит: «Это потрясает больше всего».

Трогательный момент

Ольге Оснач крупно повезло — её пустили за кулисы Большого театра.

Она смотрела репетиции балета и оперы, стояла буквально в трех метрах от артистов. А потом видела, как балерины снимают пуанты после адского труда.

И эти пуанты здесь, на выставке в стеклянных витринах. Те самые, стесанные до дыр, со стертыми подошвами.

Их отдали художнице примы Большого. И их можно увидеть вблизи.

- Они снимают пуанты, а ноги в крови, — делится Ольга своими впечатлениями. — Мы смотрели все Русские сезоны, несколько опер.

Очень много ходили на внутренние репетиции, где кусками готовят какую-то определённую сцену.

Для них репетиция — это интимный процесс, там нет зрителей.

Мы сидим тихо, но им, наверное, некомфортно, ведь обычно на репетиции никого нет, кроме наставника.

Они к этому не привыкли, волнуются, потому что делают ошибки.

А наставник подходит, поправляет руку, каждую линию, выстраивает даже пальцы. Это бесконечный труд.

Меня больше тронуло, как рождается постановка, сам процесс.

Понять через предмет

Ольга говорит, что работает с предметами. Другие художники проекта занимаются другими темами: им позируют балерины и оперные певицы. А Ольга создаёт портреты вещей.

— Я как художник работаю скорее с материальной частью, чем с людьми. Для меня важнее что-то сказать через предмет, который несёт на себе отпечаток времени, чужого труда, эмоций. Через вещи, которым 200–300 лет, мы можем понять жизнь людей, которым они служили.

Дома у художницы есть старые раритетные вещи. Некоторые передались из семьи, но она сама часто заглядывает в антикварные магазины и на блошиные рынки.

Частичка ангельского

Приехавшая в Калугу на вернисаж директор галереи современного искусства из Москвы Татьяна Хазова, которая и затеяла этот театральный проект, сказала так:

- Большой театр — это не просто сцена. Это история нашей страны за 250 лет. И сначала у Ольги появилась серия работ «Ангелы»: небесные покровители смотрят с облаков.

За 250 лет жизни театра каждый, кто имел к нему отношение, оставлял частичку себя, частичку чего-то ангельского, бесконечно прекрасного.

Потом, когда Ольга стала приходить на репетиции, видела тяжкий труд возник диптих «Земля и Небо».

И в зале есть одна небольшая поэтическая работа – портрет Алёны Ковалёвой. Это молодая балерина, ей 25 лет, восходящая звезда, уже прима. Её танец, вдохновил художницу на эту работу.

Выставка работает до 24 мая 2026 года. Здесь можно увидеть, как из старых бумажек, потёртых туфель складывается живая история театра.

И не забудьте поискать тайную надпись на одном из билетов. 0+