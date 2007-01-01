«Ранние вятичи здесь были»: археологические раскопки под Калугой изменили историю

У Калуги и Козельска древний рельеф утерян, а у Перемышля возраст пересмотрен.

Иногда археологи находят такие вещи, что учебники переписывать приходится.

Вот и о калужских городах появляются новые сведения.

На днях визит-центре национального парка «Угра» археолог, кандидат исторических наук Галина Массалитина рассказала, что раскопали в Перемышле, Козельске и почему не повезло Калуге.

Иван Калита ни при чем

Время и обстоятельства рождения Перемышля до сих пор толком неизвестны. Документов нет.

— Это явление обычное, далеко не всем городам в этом отношении повезло, — поясняет Галина Александровна - Но Перемышлю не повезло особенно.

Дело в том, что у него был тёзка — Перемышль Московский на реке Пахре, недалеко от современного Подольска.

Его основал ещё Юрий Долгорукий в XI веке как пограничную заставу.

Но границы Московского государства быстро отодвинулись к югу.

В XVI веке в Серпухове возникает очень мощная крепость, и Перемышль Московский утрачивает своё оборонительное значение, постепенно превращается в поместье служилого человека, а к XVII веку вообще исчезает.

Сейчас на его месте осталось городище, которое, кстати, археологи, в отличие от нашего, калужского, Перемышля, исследуют серьёзно. И называется это место Городок.

А наш, калужский, Перемышль начинает упоминаться только с XV века в связи с московско-литовскими пограничными делами.

Галина Массалитина в начале мая запланировала новые раскопки в Перемышле.

Но дореволюционные историки постоянно путали эти два города.

И датой основания нашего Перемышля называли 1152 год (по документу, связанному с Юрием Долгоруким), и 1328 год (по духовной грамоте Ивана Калиты, в которой он отдаёт Перемышль в наследство своему сыну Андрею).

— Во-первых, грамота Ивана Калиты датируется не 1328-м годом. Сейчас оспариваются две даты — 1337-й и 1339-й год, - уточняет археолог. - Но для нас эти научные споры никакого значения не имеют, потому что грамота Ивана Калиты к нашему Перемышлю никакого отношения не имеет.

Московский князь не мог завещать своим сыновьям земли, которые не входили в территорию Московского княжества.

Эти заблуждения существовали и на протяжении XX века, они вошли во все краеведческие издания. Путаница сохраняется и сейчас.

— А наш, калужский, Перемышль в то время постепенно входил в сферу влияния Великого княжества Литовского, очень скоро он вообще станет литовским городом, - поясняет Массалитина.

Раз письменные источники не могут помочь, остаётся одно — копать. И археологи взялись за дело. Галина Александровна обращает внимание на географию.

Перемышль находится на левом берегу Оки. В прошлом река петляла по широкой пойме и меняла русло.

— Историческая часть Перемышля крошечная, и она вся в горках и оврагах, - показывает на карте галина Александровна.

- Многие формы микрорельефа здесь имеют собственные названия: Старое городище, Новое городище, Пушкарский овраг, Завершье. В этих названиях прекрасно запечатлелась и древняя география, и древняя история.

Пушкарский овраг отражает военную функцию.

Пушкари - это разряд воинских людей в эпоху Средневековья, типа артиллеристов, которые несли гарнизонную и крепостную службу.

Завершье — территория за оврагом. Мы привыкли, что овраг — это углубление, тем не менее «верхи», «отвершки» — это и есть овраги.

В Калуге, кстати, то же есть Завершье - территория за Березуйским оврагом.

Что случилось с Калугой

Ещё во времена Екатерины, в конце XVIII века, древний рельеф стал уничтожаться.

Уездным городам надлежало иметь регулярную планировку, когда вместо кривых, узких, запутанных средневековых улиц появлялась ровная сетка.

— В путеводителе есть фраза, что, приводя город в «регулярство» (именно такое слово было употреблено), никакого насилия над рельефом не совершили. Это про Перемышль.

И это действительно так: все земляные насыпи, все овраги там остались на месте, чего нельзя сказать про Калугу.

Когда её приводили в «регулярство», такое насилие как раз совершили, — говорит Галина Александровна.

Когда-то в Калуге был Городенский овраг.

— Сейчас от него практически ничего не осталось, а был он обширный, — уточняет археолог. — Мы зафиксировали верховье этого оврага. Он доходил до Гостиных рядов.

Теперь его не существует. Здесь пролетают машины, это улица Набережная.

Снесли остатки крепости (она находилась в районе городского парка) и ими засыпали овраг. В одночасье Калуга лишилась археологической информации.

Это случилось при Екатерине, когда город перепланировали.

Слава Богу, что архитектор Никитин частично сохранил средневековую планировку со спутанными улицами. Но крепость была уничтожена.

Археологи пытались найти хоть что-то на территории калужской крепости.

— У нас в нескольких местах были шурфы, когда лет 20 назад прокладывали систему освещения, — вспоминает Галина Александровна. — Была слабая надежда, но остатков культурного слоя мы не нашли.

Та же история повторилась недавно. При раскопках в доме бывшего гражданского губернатора (он находится рядом с бывшем Дворцом пионеров), результат оказался таким же.

— По всему периметру, можно сказать, никаких намёков на культурный слой XVI–XVII веков, — констатирует Галина Александровна. — Всё начинается не раньше XVIII века. А это ведь тоже территория крепости. Это не в упрёк, это факт.

«Дарим дополнительные века»

Кто был в Перемышле знает, что сейчас там устроена шикарная прогулочная зона.

И устроена она на своем историческом месте, с ХIХ века здесь были гуляния. Но они проходили в городском саду, который был очень маленьким.

А рядом находился хороший участок, куда горожане не могли туда попасть, потому что путь преграждал вал и ров. И в 1900 году за одни летний сезон их убрали, уничтожив историю.

Здесь находился древний вал. На него на карте указывает вот эта скобочка. А чуть выше справа в маленьком кружочке отмечен городской сад.

Об этом есть воспоминания священника.

В Перемышле мы провели раскопки в позапрошлом и прошлом годах, до этого их там никогда не было. Первый шурф заложили на Старом городище.

Оно полностью застроено.

— К счастью, добрые хозяева одного из участков согласились нас пустить, — говорит Галина Александровна.

Заложили шурф два на два метра. Но культурный слоя там оказался сильно перемешан.

Вещевых находок было немного: наконечник стрелы, сапожная подкова, нож.

Потому основным материалом для датировки стала керамика, нашли больше 800 фрагментов. Преимущественно они относились к XIV–XVI векам.

Меньше – фрагменты XVII- XVIII века чернолощёной посуды с орнаментом - сделаны перекрещивающиеся под разными углами линии.

Так выглядит чернолощеная посуда.

На ней есть характерные линии

Новое городище сейчас под плиткой — там бульвар. Но остались газончики.

— По согласованию с местными властями мы свой шурф закладывали на одном из них, — рассказывает Галина Александровна.

Глубина — тоже два метра. Но результат оказался совершенно другим.

— Здесь культурный слой был полностью сохранившимся, — говорит археолог. — Слои залегают горизонтально, в том порядке, как и откладывались.

Находок здесь было гораздо больше. В верхней части — материалы XIV–XVII веков.

— Набор ножей очень большой для такого маленького шурфа, — отмечает Галина Александровна. — Два наконечника стрел, сапожная подкова, сапожные гвоздики и два крюка.

Один из крюков оказался портупейным — для крепления колчана на поясе, чтобы он не болтался, не мешал, и чтобы можно было удобно вытащить стрелу.

— Эти вещи явно имеют отношение к военному делу, — подчёркивает историк. — Подковы связаны с сапогами гарнизонных людей, а не крестьян.

Нашли и две монеты времен Ивана Грозного — «сабельницы», серебряные монеты-чешуйки. На них изображён всадник с саблей, отсюда и название.

Так выглядят монеты времен Ивана Грозного — «сабельницы»,

А вот ниже археологов ждала сенсация. Слой содержал находки эпохи XI–XIII веков, то есть эпохи Древней Руси. Обнаружили стеклянные браслеты.

— Это излюбленное украшение женщин эпохи Древней Руси, XI—XIII веков, — объясняет Галина Александровна. — Ни раньше, ни позже эти браслеты не существовали.

Самая ценная находка - стеклянные браслеты.

Все эти находки говорят о том, что в древнерусскую эпоху здесь было крупное поселение.

— Напомню, по документам Перемышль упоминается только с XV века, — подчёркивает Массалитина. — А мы зафиксировали мощный слой, который говорит о том, что крупное поселение на месте будущего Перемышля существовало уже в XI–XIII веках, когда на берегах Оки обитало племя вятичей.

Кроме того, в обоих раскопах нашли осколки посуды ещё более раннего времени.

— Это фрагменты лепных сосудов, изготовленных без гончарного круга, — делится Галина Александровна. — Поверхность очень грубая, видны крупные примеси.

Датируются они X–XI веками. Это то самое время, когда на берега верховьев Оки приходят первые славяне. Мы их называем ранними вятичами.

Фрагментов немного: на Старом городище — четыре, на Новом — одиннадцать. Но факт остаётся фактом. Ранние вятичи здесь были, битые черепки от своих сосудов здесь оставили.

Фрагменты грубых лепных сосудов.

— Таким образом, мы дарим Перемышлю ещё несколько веков, — говорит археолог.

На вопрос, когда же основан Перемышль, она отвечает:

— Есть период: XI–XIII века. Можно смело говорить о древнерусской эпохе. Мы оптимисты. Может быть, найдутся документы, которые позволят сузить эту дату.

Например, 20 лет назад нашли документы о владениях князей Воротынских.

Как копали в Козельске

Рассказала Галина Александровна и о раскопках в Козельске, где они с коллегой, археологом Игорем Болдиным искали остатки древнерусского вала XI—XIII веков.

Уничтожаться рельеф там начал во времена Екатерины.

Во-вторых, через самую древнюю, очень маленькую историческую часть города прошли целых две железные дороги.

Ну и наконец, строительный бум XX–XXI веков. То есть все искусственно сооружённые валы, рвы и природные овраги практически уничтожены.

На карте вверху справа указано место проведения археологических работ.

- В исторической части Козельска течёт река Другуска, - рассказывает Галина Александровна. - Раньше она делала обширную петлю и впадала в Жиздру. Историческая часть заключалась в этой петле.

На перемычке петли стояла средневековая крепость. На карте 70-х годов XVIII века виден по периметру насыпной вал.

В настоящее время практически никаких следов не осталось, но крошечный фрагмент вала сохранился.

Позже, при строительстве железной дороги, русло реки отвели.

На другой карте XVIII века, в месте, где Другуска впадала в Жиздру, мы и нашли остатки древнерусского Козельска времён нашествия Батыя.

Справа черными квадратам отмечены места раскопок, где смогли приткнуться археологи.

-Вообще все древнерусские города, как правило, стояли там, где небольшая речка впадает в более крупную.

И Козельск не исключение. Он возник на холме в устье двух рек и был хорошо защищён со всех сторон водой.

Кроме того, там был обширнейший овраг.

Когда уже в советское время строили железную дорогу (ныне действующую), она прошла по этому оврагу. Для того чтобы соорудить насыпь, овраг был засыпан.

А когда стали обустраивать в городе прогулочную зону, исторический рельеф был утерян окончательно.

Раньше там был бурьян, помойки, страшно зайти. Теперь у козельчан и гостей города есть прекрасное место для прогулок.

Но почему не пригласили сначала археологов? Участок маленький, мы бы обследовали его, а дальше - благоустраивайте.

Существует закон, который предусматривает уголовную ответственность за порчу и уничтожение памятников истории и археологии. Но местные власти и строители умудряются всегда эти законы обходить.

Благоустройство Козельска лишиило археологов возмодности откопать древний слой.

Сейчас историческая часть выглядит так.

В Козельске мы могли приткнуться только на крошечных участках.

Так вот, в раскопках, которые были расположены по периферии холма, по его границам, зафиксировали остатки оборонительных сооружений древнерусского Козельска XI—XIII веков.

Культурные слои идут под углом примерно 45 градусов. Это и есть ничто иное, как насыпь срытого вала. Ещё лучше это видно в соседнем раскопе 2017 года, который мы заложили впритык к прежнему.

Красивую картинку портит яма — это обширный погреб, скорее всего, XVII века. Там было много интересного мусора.

Мы очень любим копаться в мусорных ямах, в погребах, потому что там всегда можно найти много интересного.

Раскоп в Козельске оказался самым глубоким — почти шесть метров вместо обычных трёх. И дался археологам тяжело.

— Вал чисто песчаный, очень рыхлый и сыпучий. А потом пошли дожди. Раскоп превратился в прудик, — вспоминает Галина Александровна. — Мы уехали в Калугу, вернулись через день — и видим рухнувшие стенки с обеих сторон.

Дожди не прекращались.

— Мы изо дня в день вынуждены были всё выгребать и сокращали площадь раскопа, — говорит она.

Всю работу по выбрасыванию грунта на шестиметровую высоту делал Игорь Болдин.

— Возвращаясь после работы, мы обследовали все козельские помойки. Где видели какие-то доски, двери — забирали, и потом из этого городили укрепления.

Из-за дождей стены раскопа постоянно осыпались.

Задача археологов была — получить полный профиль стенки.

— На раскопе видны железистые, рыжие пятна. Это окись железа, которая образуется, когда долго стоит вода. Здесь, скорее всего, проходила граница между насыпью вала и рвом.

Но зафиксировать ее нам не удалось. На карте идёт горизонтальная полоса, а потом она круто падает вниз. Потому что профиль у материка был ступенчатый.

И мы явно находились во рву, и, скорее всего, это был не просто ров: на дне была какая-то конструкция, от которой остался этот ступенчатый материк.

Но поскольку песок, органика не сохраняется, мы об этом можем только гадать.

Слои залегали под углом 45 градусов.

Видны железестые пятна, здначит, здесь был ров, стояла вода.

Что дальше

Буквально через несколько дней калужские археологи вновь отправятся в Перемышле, предстоит разобраться, где точно стояла крепость.

— Пока шурфы нам в этом не могут помочь, — говорит Галина Александровна. — Нужны гораздо более крупные по площади раскопы. С 1 по 9 мая мы эти работы уже запланировали.