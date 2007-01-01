Создатель сериала «След» Эжен Щедрин рассказал в Калуге о законах телевидения, влиянии ИИ и почему артистом становиться поздно

Кто выживет в новой реальности.

В Калуге на фестивале «Циолковский» член жюри, создатель легендарного сериала «След» устроил откровенный разговор о том, как телевидение борется за наш пульт.

Эжен Щедрин пообщался с калужанами и ребятами киношколы «Военфильм».

Разговор получился честным и без купюр.

Главное - реклама

— Некоторые еще помнят, как в 1992 году вышел в эфир телесериал «Мелочи жизни» — единственный за весь год. Сценарий писали мы с моим соавтором Юрием Каменецким, - Начал разговор сценарист. - С этого момента на телевидении произошло много всего.

Последние годы мы занимаемся литературным продюсированием, то есть организовываем написание больших проектов компании, в которой работаем уже 20 лет.

У нас такой неофициальный слоган: «Новые сериалы делают те, у кого старые плохие». Наш главный на сегодняшний день продукт — «След».

Это абсолютный рекордсмен в мире: 3500 готовых серий и их производство продолжается. Сериал 19 лет в эфире.

Ну и производится еще несколько известных сериалов - «Слепая», «Гадалка», «Порча» и так далее.

Создатель «Следа» обратил внимание на то, как изменился рынок за последние два десятилетия.

— Сейчас каждый день на каждом канале идёт премьера. Это невероятный прорыв. За 20 лет, возникла гигантская индустрия производства телесериалов.

В середине 1990-х нам ставили в пример мексиканские сериалы, американские.

Сегодня даже выдающиеся образцы вроде «Игры престолов» или «Игры в кальмара» в России идут на каком-нибудь маленьком канале в неудобное время и неконкурентоспособны с лучшими образцами отечественной продукции.

Мы точно знаем, что безоговорочно побеждаем. На телевидении отечественный продукт гораздо успешнее.

Дальше было самое интересное. Щедрин объяснил калужанам, как работает телевизионная кухня.

— Вот вы можете мне сказать, зачем существует телевидение? – обратился он к аудитории. - Телевидение существует для того, чтобы зритель смотрел рекламу. Потому что оно существует на деньги от рекламы.

А для того, чтобы зритель смотрел рекламу, в промежутках показывают спорт, новости, сериалы. В этом нет ничего хорошего и ничего плохого. Это данность.

И поскольку ещё во второй половине XX века к власти пришёл массовый потребитель, идёт борьба за массовое потребление, за лояльную аудиторию.

Что такое лояльная аудитория? Это те, кто всю жизнь пьёт один и тот же лимонад, ест в одних и тех же ресторанах быстрого питания, пользуется одними и теми же стиральными порошками.

И телевизионные каналы борются за лояльного зрителя. Как? Есть лица канала, есть узнаваемые шоу.

Мы все знаем, что канал ТНТ — это «Камеди Клаб», канал «Россия» — определённые телеведущие и определённые жанры неторопливых сериалов про то, как люди любят, расстаются и снова встречаются.

Целевая аудитория, лояльная — это самая большая ценность.

И очень хорошо работает удержание аудитории, когда вы делаете для них сериал с одними и теми же героями или по одним и тем же правилам игры.

Например, шоу «Голос».

Там люди меняются, но правила игры понятны из года в год, или КВН, или «Камеди Клаб», или сериал «След», создающийся для определённой части аудитории, которая в нужный момент включает канал и преданно, большое спасибо, смотрит наш продукт.

- Вот люди смотрят сериалы и будут старится вместе с героями и, как поклонники «Битлз», жить в том времени? - задали вопрос люди старшего поколения в зале.

- Одни из самых частых вопросов, который я слышу на встречах: что сейчас написать, чтобы смотрели все? Я не знаю, если бы знал, то написал.

Вы правы, зритель стареет вместе с нами, и это неизбежно. Но, чтобы привлечь более молодых, мы регулярно вводим новых персонажей.

И возникают иногда человеческие проблемы, потому что замечательный артист, но по возрасту уже не может бегать оперативником. Как из этого выкручиваться?

К сожалению, с этим тоже сталкиваемся. Но обязательно происходит омоложение, привлекаются юноши и девушки, чтобы зритель ассоциировал себя с ними.

Но как сделать так, чтобы нижняя граница всегда была 16 или 20 лет - это проблема у всех каналов.

Особенно сейчас, когда есть мнение, что молодые люди, особенно до 20, вообще не смотрят телевизор, а всё потребляют только в Интернете.

Тут же Эжен Щедрин спросил у молодых людей, смотрят ли они так называемые «вертикальные» сериалы.

— Просто есть такая иллюзия, что это невероятно модно? - обратился он к залу.

Ребята из киношколы замотали головами:

— Не смотрим. Это что-то среднее между абсурдом и отсутствием логики. Китайские мелодрамы, в которых одинаковый сюжет абсолютно, только актёры меняются.

Там же каждая серия минута-две, коротенькие. Но бывает, затягивает.

Правило первых 30 секунд

Сценарист признался:

— Телевидение — это самый жесткий и самый честный рынок, потому что зрителям ничего не надо делать, даже вставать. Пульт в руке, можно смотреть всё, что угодно.

Выбор фантастический. И нет ни одного способа, кроме интересного зрелища, удержать у экрана.

Щедрин назвал ключевое правило — это первые полминуты.

— Чтобы победить в этой бесконечной борьбе за зрителя, важнейшее правило — это правило первых 30 секунд.

Если вы зацепили его за первые 30, максимум 60 секунд, чтобы он даже во время рекламы боялся отойти, сидел и ждал, чем закончится история и загорится волшебная надпись «Конец 774 серии», вы победили.

Это трудно, но необходимо. Замеряются рейтинги, процент смотрящих.

Если у вас низкие рейтинги, будь вы лучшим другом руководителя канала, всё равно вас заменят.

Вы спрашиваете меня про сверхзадачу?

Я упорно вступаю в споры с коллегами, говоря о том, что мы не занимаемся искусством. Мы не писатели, не композиторы, мы развлекатели.

Наша задача, чтобы зритель был с нами в то время, пока идет наше шоу или сериал. И если нас досмотрели до конца, мы свою задачу выполнили.

В отличии от сценаристов прошлого поколения, мы остаемся не известными зрителю.

Если вы решили стать сценаристом, вы должны заранее быть готовы к тому, что вас никто не будет знать по имени.

Исключение на сегодняшний день одно — Саша Цыпкин, которые более-менее известен. Он замечательный автор и рекламщик, он сумел сделать из себя медийную личность.

Представляете, сколько пишется сценариев сегодня? А мы знаем одного сценариста.

Вот я думаю, что вы не знаете, как выглядит Илья Куликов – автор и режиссер сериала «Полицейский с Рублёвки».

На мой взгляд, лучший на сегодняшний день специалист.

Он совмещает в себе и драматургические, и режиссёрские способности, и продюсерские.

И у него есть несколько замечательных продуктов - «Мылодрама» с тем же Буруновым в главной роли.

И относительно недавно был сериал «Карьеристки».

«Смените профессию»

Из зала гостя спросили, снимался ли сам в кино?

— Конечно, у меня есть опыт, я несколько раз в разных своих фильмах в маленьких эпизодах появлялся.

Но артист - это совершенно другая профессия. И ей надо учиться.

И мне очень нравится фраза, хотя она спорная: женщина-актриса чуть больше, чем женщина, а мужчина-актёр - чуть меньше, чем мужчина. Попробовать было интересно и невероятно, конечно, льстит, когда узнают.

Но, когда ребята из киношколы попросили мэтра что-то посоветовать будущим артистам, ответ прозвучал как холодный душ.

— Сменить профессию. Чтобы стать артистом, нужно не просто очень этого хотеть, нужно не представлять себе жизнь без этого.

Тем более лет через десять, даже чуть раньше, значительная часть производства потоковых телесериалов перейдет в генерацию искусственного интеллекта.

Профессия артиста будет не востребована. Конечно, останутся театры, шоу, мюзиклы. Но не в таком количестве, как сейчас.

Когда моей дочери было пять лет, она занималась в одном детском коллективе вместе со своей ровесницей Лизой Арзамасовой.

И в том же возрасте дочь снималась в нескольких наших фильмах. Когда ей надо было заканчивать школу, ещё одна её подруга, Полина Куценко, дочь Маши Порошиной, пошла в артистки.

И Маша спрашивала у меня, как так вышло, что моя дочь в артистки не пошла.

А все потому, что дочь побыла на съёмочной площадке, испытала на себе все эти сложности и не захотела. И поступила в университет на экономический факультет.

И сейчас она иногда что-то для меня пишет, но желания сниматься у неё нет.

Поэтому пока не поздно, задумайтесь.

А вот сценаристы точно будут нужны, потому что рассказывать истории люди будут всегда, даже в соавторстве с искусственным интеллектом.

Щедрин добавил, что уже сегодня для съемок достаточно компьютера.

— Компьютер, сценарист, режиссер, может быть оператор — всё, больше никто не нужен.

Через какое-то время без реквизита, локации, грима, костюма будет сниматься кино.

Разговор продлился часа два, и в зале царила очень дружеская атмосфера

Почему нет сериала про Гагарина

Калужане не упустили возможности поинтересоваться, почему до сих пор никто не снял сериал про первого космонавта.

— Хороший вопрос. Я могу только предположить, - размышляет Эжен Щедрин. - Прошло слишком мало времени с его гибели, живы дети.

А, чтобы сериал был острым, драматическим, интересным, там должны быть конфликты. Недавно вышел сериал про челюскинцев, который снимали мои друзья, и посыпались претензии от потомков.

Вот про Ришелье, Павла I или Екатерину Великую — пожалуйста. Прошло 200 лет, уже никто не вмешается.

А про Гагарина, если снять, это будет очередной леденец сладенький.

До полета там очень прямая история. Потом полет — любимец всей Земли, тоже нет антагониста. С кем конфликт и какой, надо разбираться.

По поводу гибели есть конспирологическая теория, она, конечно, интереснее для фильма, чем официальная.

- Ну как же сериал «Высоцкий»?

— Фильм о Высоцком делался Константином Эрнстом, у которого уникальное умение лоббировать свои интересы.

Он, с одной стороны, невероятно мощный человек, в том числе творческий.

Мы познакомились в 1993 году, тогда же, когда и с Игорем Угольниковым, работали в одной комнате.

Эрнст за одним столом делал программу «Матадор», за другим столом мы с Угольниковым делали «Оба-на! Угол-шоу». Эрнст фантастически умеет добиться чего хочет.

И не забывайте, что в проекте участвовал Никита Высоцкий, сын. Я думаю, что там какие-то вещи были оговорены.

«Чем хуже герои, тем лучше касса»

- Посмотрите вокруг, человечество, в тупике. Мы готовы за развлечения платить больше, охотнее и чаще, чем за развитие фундаментальной науки, медицину, образование, безопасность, - говорит Щедрин. - Почему-то развлечения стали главным ходовым товаром.

Вы вдумайтесь, 200 лет назад те, кто развлекал – крепостные артисты, например, жили гораздо хуже, чем те, кого развлекали.

Приблизительно 100 лет назад произошло изменения с появлением кинематографа. Артисты, во-первых, стали знаменитыми, во-вторых, богатыми, в-третьих, иконами, им стали подражать.

Мне кажется, это невероятно интересная история.

И сегодня вот это оказывается гораздо востребованным. Хорошо это или плохо? Спорно.

На мой взгляд, не очень хорошо, не очень правильно.

Но мне лично, поскольку я в этой индустрии, хорошо. Должны ли быть развлечения для людей доступными, дешёвыми и массовыми? Ну, наверное, раз люди этого хотят.

Молодежь попросила сценариста посоветовать хорошую драматургию.

— Лучшие пьесы — это «Ревизор» Гоголя, «Горе от ума» Грибоедова, «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше, «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир» Шекспира.

С одной стороны, вы никогда не сочините ничего такого, чего вот никто не сочинил. Комбинаций ограниченное количество.

Всё зависит от того, что между героями происходит, какие вокруг обстоятельства, как это взаимодействует с другими персонажами.

И чем интереснее и сложнее вы придумываете ситуацию, характер, тем гарантированнее не повторите никого и тем интереснее будет зрителю.

В завершение встречи Щедрин раскрыл главную тайну успеха.

— Самое первое, что должно быть в любом драматургическом произведении, в том числе и в шоу, это конфликт.

Если между персонажами нет конфликта, смотреть скучно. Поэтому всегда интересны детективы, надо же найти убийцу.

Если говорить о сегодняшнем мире то, то герой должен быть сложным: в чем-то хорошим, а в чем-то плохим, должны быть проблемы и трудные выборы.

Я страшную тайну сегодня открою. Секрет драматургов высокого класса: чем хуже у вас на экране герои, тем лучше потом у продюсеров кассы.