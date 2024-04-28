«Нас тихо выдавливают с рынка»: почему конкуренцию между частными и муниципальными перевозчиками Калуги честной назвать проблематично

В понедельник, 22 апреля в редакцию с жалобой на движение автобуса 66-го маршрута обратилась калужанка Валерия.

Частный случай дал нам повод разобраться в причинах сегодняшнего состояния общественного транспорта.

Выяснилось, что при всех реальных проблемах, было бы несправедливым красить частников одной лишь чёрной краской.

К нам жалоб не поступало

Наша читательница Валерия рассказала, что два дня подряд она не смогла вовремя приехать на работу из-за того, что в обычное утреннее время автобус маршрута №66 не пришел на ее остановку. В результате женщина получила устное взыскание от начальства.

Ситуация, увы, для Калуги в последние годы не редкая. С началом, так называемой, транспортной реформы, сбои движения общественного транспорта, изменения местоположения остановок и маршрутов, приводят горожан в негодование.

Городские власти объясняют все эти проблемы переходным периодом, заявляя, что со временем движение общественного транспорта станет комфортным. Сколько времени продлится этот период при этом не сообщается.

Люди постарше тут же вспоминают шутку времен СССР: когда генсека спросили, почему при движении к коммунизму в магазинах пустые полки? А в пути никто кормить не обещал.

Что же касается конкретной жалобы нашей читательницы, то мы обратились за разъяснением в городскую управу Калуги.

- Перевозчик, обслуживающий этот маршрут, имеет 12 автобусов малой вместимости, график работы интервальный, - пояснили специалисты городской управы Калуги.

С 5.25 до 8.55 - интервал 7-10 мин;

с 9.10 до 15.00 интервал 10-15 мин;

с 15.10 до 19.00 интервал 7-15 мин;

далее в 19.10 и 20.10.

- По информации руководителя транспортного предприятия в последнее время сбоев в движении не было, - говорят в горуправе. - Руководителю указано усилить контроль за выпуском транспорта на линию.

Мы попросили прокомментировать жалобу Валерии и компанию-первозчика.

- Да, это наш маршрут, но нам ни одной жалобы не поступало, - ответил на наш звонок учредитель транспортной компании Александр ШЕМОНАЕВ. - Более того, с началом ремонта Синих мостов мы увеличили количество подвижного состава. Работают они там с интервалом 5 минут.

Александр Шемонаев заверил, что, если к ним жалоба поступит, ее рассмотрят незамедлительно.

В данной конкретной ситуации мы видим одно слово против другого. И кому верить тут каждый решает сам.

Про условия работы

Пользуясь случаем, мы решили попытать Александра Шемонаева на предмет других претензий калужан к работе частных перевозчиков.

Одна из самых частых касается состояния транспортных средств. Тезисы о «смердящих развалюхах-пазиках» нередки в речах представителей не только пассажиров, но городских властей (но справедливости ради стоит отметить, что старых пазиков на дорогах Калуги все же стало заметно меньше).

- Действительно, было такое, но в одно время мы поменяли большинство своих машин на новые, - говорит Александр Шемонаев. – Нам предложили заменить старые «Газели» на импортный транспорт, и были даны какие-то гарантии. Мы, согласно этим гарантиям, заменили весь старый состав «Газелей» на новый, хороший, комфортабельный транспорт.

Правда, как оказалось, сейчас покупать автобусы руководители компаний-перевозчиков не торопятся. Машины дорогие, они должны окупаться, а впереди у частников полный туман.

- Какой смысл менять подвижной состав, если нет гарантии, что мы хотя бы пять лет продержимся? – говорит Шемонаев. -У нас же все денег стоит, и какой смысл мне менять старые на новые, если я не знаю, через полгода буду ли я работать на маршрутах или нет.

По словам руководства перевозчика, частники в последние годы потеряли ряд выгодных маршрутов. Речь идет о северных микрорайонах и Правобережье.

- И что, жалоб меньше стало? – задаёт риторический вопрос Шемонаев.

Дорогой безнал

Еще одна проблема, на которую жалуются калужане, отсутствие у многих терминалов безналичной оплаты. И тут все оказывается не так просто, как может показаться на первый взгляд.

- У меня с каждого билета, оплаченного через терминал, забирается 10%, - пожаловался как-то нашему редактору водитель микроавтобуса маршрута №75. – Это просто обдираловка какая-то. Банки за перевод в пять раз меньше берут!

Пользуясь случаем, мы попросили Александра Шемонаева подтвердить или опровергнуть эту информацию от рядового маршруточника.

Руководитель транспортной компании подтвердил нам существование такой проблема. Однако, по его словам, дело не в отчислениях банкам за переводы, а в созданной «прокладке» в виде организации, которая обслуживает и контролирует весь этот процесс в городе.

- Вот тут несправедливо немного, - говорит Александр Шемонаев и поясняет свою позицию. – Эта компания - монополист. Мы как-то хотели перейти к другим, но нам городские власти сказали, что мы должны работать только с единой автоматизированной системой оплаты проезда. На весь город - одна компания. Почему? Мы не поняли…

Про торги

Понятно, что маршрут – маршруту рознь. Есть в городе выгодные направления, есть заведомо убыточные. Каждый маршрут общественного транспорта выносится на тендер. В торгах могут участвовать все перевозчики – и частные и муниципальные. Однако в последние годы практически все денежные маршруты достаются Управлению калужского троллейбуса.

- Дело в том, что на торгах считаются баллы, которые дают за количество новых машин, - поясняет учредитель частной транспортной компании. - Поэтому муниципалы сразу все на верхних позициях. А у нас, если 5 лет машине, она уже баллов не имеет.

МУП «УКТ», как известно, в последнее время закупил свыше сотни новеньких автобусов. Вот и получается, что частные перевозчики уходят с маршрутов, их количество с каждым годом у них уменьшается. Соответственно снижается прибыль, а с ней и возможность закупить новый транспорт.

Как выяснилось, контракты с городом у частников них давно закончились. Однако городские власти постоянно их продлевают на год. По мнению бизнеса, это будет происходить, пока муниципальное предприятие не наберет, наконец, нужное количество водителей и техники, чтобы выйти на все городские маршруты общественного транспорта.

- Нас тихо выдавливают с рынка и мы понимаем это, - резюмирует Александр Шемонаев. - Если наша страна готова дотировать общественный транспорт, ну ради Бога, значит мы уйдем с рынка.

В сухом остатке

Что лучше – муниципальный транспорт или частный – вопрос хоть и дискуссионный, но для Калуги уже, похоже, бессмысленный. Власть сделала свой выбор и частный бизнес с ним, по-видимому, уже смирился.

Поэтому гораздо важнее сегодня, чтобы работал он качественно, без сбоев и по единым понятным для всех правилам.

Однако, согласитесь, пока что мы наблюдаем разнобой разных маршрутах. Где-то он ходит по расписанию, а где-то через пень колоду. Где-то без проблем можно оплатить картой, а где-то требуют только перевод. Иногда даже встречаются случаи, когда требуют только наличку.

Но, как выясняется, причина всего этого не в злых жадных частниках, а, все-таки, в неравных условиях для всех участников этого процесса.

Возможно, в будущем, действительно, все маршруты перейдут от частников к МУП «Управление калужского троллейбуса» и ситуация устаканится.

Правда, МУПы, как известно, решено постепенно ликвидировать и приватизировать. Так что если попробовать заглянуть в ближайшее будущее, то не получится ли так, что город вытеснит весь частный бизнес из сферы общественных перевозок, а потом реорганизует МУП «УКТ», в некое АО «УКТ»?

И вот тогда в Калуге реально появится монополист и вопросы повышения стоимости оплаты проезда, изменения маршрутов будут решаться совсем по-другому.

Станет ли нам, калужанам, от этого легче и удобнее? Вроде бы как должно. Все-таки централизация дает больше возможностей разработать разные плюшки для пассажиров.

Но только вот реформы и северного, и правобережного направлений, как и более ранние попытки что-то изменить с общественным транспортом в Калуге, наглядно показали, что наши транспортные чиновники так и не научились работать без косяков.