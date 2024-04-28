Психолог из Калуги рассказала, как научиться мыслить позитивно и справляться со стрессом

В Областном молодежном центре педагог-психолог отделения социальной и психолого-педагогической помощи семье и детям Калужского областного центра социальной помощи семье и детям «Надежда» Александра ПАНЧЕНКО рассказала, почему опасно зацикливаться на негативе и дала простые техники, как перестроить свое мышление.

Они простые и доступны каждому.

Главное выполнячть их регулярно.

- При позитивном мышлении человек получает массу преимуществ, - говорит Александра - Улучшается качество жизни, уменьшается тревожность и уровень стресса.

Благодаря умению управлять своими мыслями мы принимаем стратегически верные решения.

Часто, зацикливаясь на негативе и эмоциях, мы упускаем возможности.

Негативная мысленная жвачка отнимает энергию и жизненные силы, погружает нас в состояние безысходности.

Оптимистичное мышление открывает взгляд на кризисную ситуацию с новой стороны.

Позволяет обратить внимание на положительные моменты.

Такой способ мышления учит конструктивно реагировать на свои и чужие ошибки, формировать объективную картину и находить пути решения проблемы.

Стресс бывает разным

- Наша жизнь наполнена разными событиями. Некоторые вызывают состояние беспокойства или эмоционального напряжения, погружают в состояние стресса. И от того, как мы реагируем на стресс, зависит состояние нашего благополучия.

Умеренный стресс полезен и помогает выполнять повседневные задачи. А избыточный вызывает физические и психические расстройства. Умение преодолевать критические ситуации уменьшает чувство растерянности и ведет к успеху.

Люди, которые мыслят позитивно, имеют дополнительные преимущества перед теми, кто мыслит негативно.

Позитивные люди более замотивированы и имеют больший уровень силы воли, что повышает вероятность достижения поставленных целей, также они лучше справляются с конфликтными ситуациями и общаются с людьми более эффективно.

Вы можете быть склонны к негативному мышлению. Но существуют стратегии, которые помогают его изменить. Регулярное применение этих стратегий поможет выработать привычку сохранить более позитивный взгляд на жизнь.

Подмечайте свои мысли. Как только возникает негативная мысль, блокируйте её, просто говорите слово: стоп. И переключайтесь на позитивные мысли. Ведите дневник благодарности. Это может помочь научиться лучше смотреть на вещи. Используйте позитивный разговор с собой. Это может оказать положительное влияние на ваши эмоции и на то, как вы реагируете на стресс.

Нужна точка опоры

- В семье важно общение. Удовлетворённость супругов общением зависит от степени совместимости их взглядов и ценностей. Нервозность, неуравновешенность – плохие спутники семейной жизни. При нормальных отношениях супруги делятся друг с другом своими огорчениями и получают поддержку. Всем нам нужна точка опоры, и, в первую очередь, мы ее должны получать в семье.

Однако супружеские отношения проходят через противоречия, ссоры, конфликты. В этих случаях важно понять позицию другого человека, поставит себя на место своего близкого. В споре надо говорить только о предмете спора, а не тащить, как снежный ком, все прошлые обиды и негативные ситуации, которые уже произошли.

Главным является уважение другого. Нередко после трудного дня супруги пытаются сорвать свое плохое настроение друг на друге, начинают ворчать. Но потом становится только хуже.

Супруги начинают испытывать чувство вины на происходящее. У других появляется обида на постоянные упреки. Полезно находить компромиссное решение, которое устроит обе стороны. Важна доброжелательность и уступчивость, умение признать ценность другого, даже при несовпадении позиций.

Если говорить про детей, то потребность в общении появляется с рождения. В возрасте 2-х месяцев младенец, видя маму, улыбается. И дети нуждаются в общении и с мамой, и с папой. Это является одним из основных фактором формирования личности ребенка.

Управляйте эмоциями

- В конфликтных ситуациях эмоции играют важную роль и могут сильно влиять на наше поведение и принятие решений. Поэтому умение управлять своими эмоциями является ключевым навыком в разрешении конфликта.

Вот несколько способов, которые помогут.

Осознание эмоций: понять, какую эмоцию вы в настоящий момент испытываете. Оцените ситуацию. Часто наши эмоции увеличиваются, потому что вы преувеличиваете значимость конфликта. Попробуйте оценить ситуацию и посмотреть на нее с другой стороны, возможно, она не такая уж серьезная, как вам кажется. Подумайте, не раздуваете ли вы из мухи слона. Используйте позитивные утверждения. Это фразы, которые вы повторяете себе. Например, вы можете сказать: «Я спокоен, я контролирую ситуацию, я могу найти решение проблемы».

Чем больше вы практикуете эти способы, тем легче вам справляться с эмоциональным стрессом и конфликтом.

Если вы испытываете страх, ему нужно посмотреть в глаза и понять, что нужно делать. И этот страх заменить на позитив.

Перестаньте считать себя жертвой. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь. И если вы берёте ответственность, то должны понять, что ваши ошибки и успехи зависят только от вас.

Чтобы достичь счастья, позитивного мышления и спокойствия, необходимо много работать над собой. Это нелегкий путь, но он приведёт к результату.

Простые техники

Если в вашей жизни происходит стрессовая ситуация, пробуйте простые техники.

Техника «Зато…»

Подумайте о стрессовой ситуации, назовите её и назовите то состояние, которое вы испытываете. Найдите в них три «Зато…» , то есть три плюса. Они могут быть маленькими, вы в них возможно совсем не захотите верить, но важно за них зацепиться. Например:

Меня предал близкий человек.

Зато я вовремя узнала, что на этого человека нельзя полагаться

Зато я сохранила деньги.

Зато я не потеряю время на человека, способного на предательства.

Попробуйте задать себе вопросы, которые помогут вам сформировать позитивное мышление при любой стрессовой ситуации.

Что хорошего в этой ситуации? Чему научит эта ситуация? Как модно повлиять на случившиеся?

Техника «Говорите хорошее».

Например, вам не хватает денег. Говорите: «Нужно зарабатывать больше», а не «Нет денег». Это правило касается и отношения к людям. Перестаньте видеть в них недостатки. В каждом человеке есть достоинства, научитесь видеть их. Делайте искренние комплименты, и вы увидите, как люди начнут по-доброму относится к вам.

Техника «Мои достоинства».

Запишите на листе бумаге 10 достоинств. Подумайте, почему вы можете ими гордиться. Причины гордости не обязательно должны иметь широкие масштабы. Например, вы заставили себя заниматься спортом - отличный повод для радости.

Другая вариация этого упражнения: каждый день записывайте несколько позитивных событий, которые с вами произошли. Находите плюсы в негативных событиях.

Если в вашей жизни произошла кризисная ситуация, находим для неё 5 положительных сторон.

Например, вы не поступили в вуз. Плюс этого события – вы можете устроиться на работу, попробовать себя в разных сферах и лучше подготовиться к поступлению на следующий год.

Техника «Примите прошлое»

Позитивные люди не зацикливаются на прошлых событиях и переживаниях. Постоянно думая о негативных моментах, вы растрачиваете свою жизненную энергию.

Если какая-то проблема занимает все ваши мысли, простите всех, кто вас когда-то обидел. Забудьте о проблеме. Сконцентрируйтесь на настоящем. Прошлое уже прошло, его не изменить, но оно не должно портить ваше настоящее и будущее.