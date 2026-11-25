Муниципальный перевозчик 25 ноября рассказал, какие маршруты пользовались наибольшей популярностью в октябре.

Трио лидеров неизменно: 9б (146 437 пассажиров), 9а (139 026 пассажиров) и 2 (119 997 пассажиров). «Единичка» остаётся на почётном четвёртом месте с 97 099 пассажирами.

Среди «классических» кольцевых маршрутов на второе место по числу перевезённых вырвался 3АБЗ: 27 518 человек. Маршрут 3КГ, ранее стабильно занимавший в четвёрке кольцевых «серебро», в октябре добрал лишь до «бронзы»: 26 906 человек.

Лидер среди «классики» — 2КГ (33 612 человек). Замыкает четвёрку — 2АБЗ (20 447 человек).