В городе пытаются решить проблему заторов в районе перекрёстка Гагарина и Пионера-героя Вани Андрианова.

Местная администрация сообщила, что на месте обсуждались вопросы регулировки с представителем подрядчика.

- Изменением режима работы светофорного объекта попытаемся отрегулировать трафик, - говорится в официальном комментарии. - Надеемся, это увеличит пропускную способность перекрёстка.