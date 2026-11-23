В Балабаново настроят светофор на улице Гагарина
В городе пытаются решить проблему заторов в районе перекрёстка Гагарина и Пионера-героя Вани Андрианова.
Местная администрация сообщила, что на месте обсуждались вопросы регулировки с представителем подрядчика.
- Изменением режима работы светофорного объекта попытаемся отрегулировать трафик, - говорится в официальном комментарии. - Надеемся, это увеличит пропускную способность перекрёстка.
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