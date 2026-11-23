В Обнинске приставы арестовали «Рено Логан» из-за долга в 11 миллионов рублей
Организация из Обнинска, которая ремонтирует бытовую технику, машины и оборудование, задолжала разным кредиторам около 11 миллионов рублей. Это долги по кредитам, штрафам, страховым взносам и другим платежам. В отношении фирмы открыто больше 30 исполнительных производств.
Судебные приставы выяснили, что по официальному адресу компания не работает, но в её собственности есть несколько машин — их объявили в розыск. В итоге «Рено Логан» нашли в Обнинске, арестовали и увезли на спецстоянку.
Если фирма не погасит долг, машину оценят и продадут. Приставы продолжают искать другое имущество должника.
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