В Обнинске водителю сломало ногу воротами
Инцидент произошел на складе строительных материалов, рассказали в понедельник, 23 ноября, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
- Работника зажало воротами, что привело к перелому ноги, - пояснили в СК. - В рамках проверки осуществлен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены коллеги пострадавшего, изъята документация.
Причины устанавливаются.
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