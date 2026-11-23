Инцидент произошел на складе строительных материалов, рассказали в понедельник, 23 ноября, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Работника зажало воротами, что привело к перелому ноги, - пояснили в СК. - В рамках проверки осуществлен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены коллеги пострадавшего, изъята документация.

Причины устанавливаются.