под Обнинском 21 ноября произошла авария. ДТП случилось в 06:30 на 106-м километре трассы М-3. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, мужчина 1995 года рождения управлял автомобилем «Хендэ». Он допустил наезд на препятствие – бетонное ограждение.

В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля. Это несовершеннолетний ребёнок 2022 года рождения. Малышу оказали медицинскую помощь.