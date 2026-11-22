Под Обнинском в ДТП пострадал ребёнок
под Обнинском 21 ноября произошла авария. ДТП случилось в 06:30 на 106-м километре трассы М-3. Об этом сообщили в региональном УМВД.
По предварительным данным, мужчина 1995 года рождения управлял автомобилем «Хендэ». Он допустил наезд на препятствие – бетонное ограждение.
В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля. Это несовершеннолетний ребёнок 2022 года рождения. Малышу оказали медицинскую помощь.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь