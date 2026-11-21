В Обнинске опровергли информацию, что ребенка не пустили в городской автобус
Ранее в соцсетях жаловались, что школьницу не пустили в транспорт, так как у нее не было денег на проезд.
В субботу, 21 ноября, ситуацию прокомментировал глава города Стефан Перевалов.
По его словам, за последние сутки были пересмотрены все записи с камер наблюдения в муниципальных автобусах. Информация о том, что водитель высадил девочку, не подтвердилась. Мама девочки вышла на связь с городскими властями. По словам ребенка, посадка в тот автобус шла только через переднюю дверь.
- В наших автобусах посадка осуществляется через все двери, - заявил Перевалов. – Возможно, это был какой-то корпоративный транспорт.
Перевалов назвал критические комментарии в адрес водителей и семьи несправедливыми. Он выразил поддержку маме с девочкой и транспортной команде.
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