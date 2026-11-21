Ранее в соцсетях жаловались, что школьницу не пустили в транспорт, так как у нее не было денег на проезд.

В субботу, 21 ноября, ситуацию прокомментировал глава города Стефан Перевалов.

По его словам, за последние сутки были пересмотрены все записи с камер наблюдения в муниципальных автобусах. Информация о том, что водитель высадил девочку, не подтвердилась. Мама девочки вышла на связь с городскими властями. По словам ребенка, посадка в тот автобус шла только через переднюю дверь.

- В наших автобусах посадка осуществляется через все двери, - заявил Перевалов. – Возможно, это был какой-то корпоративный транспорт.

Перевалов назвал критические комментарии в адрес водителей и семьи несправедливыми. Он выразил поддержку маме с девочкой и транспортной команде.