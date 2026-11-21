В Обнинске эвакуировали четыре машины
Брошенный транспорт вывезли в пятницу, 20 ноября, сообщили в МБУ «Благоустройство».
С перекрестка с круговым движением в районе улиц Университетской и Курчатова убрали «Дэу Нексию».
«Чери» эвакуирован от дома №19 на улице Курчатова.
На Киевском шоссе 59 с.7. вывезен автомобиль «Джили».
А на Гагарина, 57 убрали брошенный «Мерседес».
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