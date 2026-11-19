Рейд прошел с участием депутатов, рассказали 19 ноября в городском Собрании.

В ходе проверки были выявлены несколько нарушений.

На перекрёстке возле четвёртой школы зафиксировано несанкционированное подключение рекламной конструкции остановочного павильона к электросети светофора, что может повлечь сбои в его работе. По словам депутатов, это единственный подобный случай в городе. МАУ «Благоустройство» поручено разобраться в причинах подключения и устранить нарушение.

На пересечении улиц Мира и Ляшенко рядом с Техническим лицеем выявлено частичное отключение светодиодов на двух светофорных установках (не работает примерно треть элементов). Вопрос поставлен на контроль.