Разрабатывается проект по реставрации «Дома с чайной Писарева».

Этот объект культурного наследия регионального значения был построен в середине XIX века.

Здание находится на площади Ленина, 22.

- Еще один объект культурного наследия будет приведен в порядок, что позволит сохранить историческое очертание города Боровска, - заявил 18 ноября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.