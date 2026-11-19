В Боровске запланирована реставрация старинного дома
Разрабатывается проект по реставрации «Дома с чайной Писарева».
Этот объект культурного наследия регионального значения был построен в середине XIX века.
Здание находится на площади Ленина, 22.
- Еще один объект культурного наследия будет приведен в порядок, что позволит сохранить историческое очертание города Боровска, - заявил 18 ноября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
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