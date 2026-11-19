В Обнинске суд вынес приговор 43-летнему мужчине. Его признали виновным в том, что он серьёзно ранил свою супругу.

Конфликт произошел в июле. Супруги вместе выпивали, а потом поссорились. В пылу конфликта мужчина ударил жену ножом в грудь - женщина получила тяжёлые травмы.

Прокуратура поддержала обвинение, и суд назначил мужчине наказание — 3 года в исправительной колонии общего режима.