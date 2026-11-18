Полицейские в Обнинске раскрыли кражу из магазина одежды. Подозреваемой оказалась 44-летняя женщина. Она пришла в торговый зал, чтобы украсть вещь для дальнейшей перепродажи, сообщили 18 ноября в полиции.

Женщина выждала момент, когда продавец отвлекся, взяла со стеллажа спортивный костюм прямо с вешалкой и спрятала его под свою верхнюю одежду. Затем она спокойно вышла из магазина, не заплатив за товар.

Ущерб магазину превысил 5 тысяч рублей. Задержанная призналась, что уже успела продать украденное на местном рынке, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

Сейчас по этому факту возбудили уголовное дело о краже. До завершения расследования женщина находится под подпиской о невыезде.