В Обнинске задержали мужчину с крупной партией метадона
Полицейские Калужской области задержали 48-летнего мужчину по подозрению в попытке продажи наркотиков.
Во время проверки у него нашли 16 свертков с метадоном общим весом 1,52 грамма. Эксперты установили, что такой объем считается крупным размером.
По версии следствия, вещество готовили к продаже на территории Обнинска. По этому факту уже возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, рассказали в полиции.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь