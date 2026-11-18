Полицейские Калужской области задержали 48-летнего мужчину по подозрению в попытке продажи наркотиков.

Во время проверки у него нашли 16 свертков с метадоном общим весом 1,52 грамма. Эксперты установили, что такой объем считается крупным размером.

По версии следствия, вещество готовили к продаже на территории Обнинска. По этому факту уже возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, рассказали в полиции.